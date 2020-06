Suomen hallitus ja tiedotusvälineet saivat osakseen kovaa kritiikkiä ruotsalaislehti Aftonbladetissa sunnuntaina julkaistussa reportaasissa.

Aftonbladetin mukaan Suomen hallitus ja tiedotusvälineet ovat koronaviruspandemian aikaisilla toimillaan nostaneet Suomessa ruotsalaisvihaa- ja pelkoa. Suomalaisten asenteet näkyvät jo kielteisesti esimerkiksi Tornionlaakson taloudessa.

Aftonbladetin jutussa haastatellaan muun muassa Suomen rajan lähettyvillä työskentelevää kauppiasta sekä Suomen puolella työskentelevää kampaamoyrittäjää. Heidän mukaansa Suomessa lietsotaan vihaa ruotsalaisia kohtaan, koska Ruotsi on valinnut täysin eri strategian koronaviruksen taltuttamiseksi.

Lisäksi reportaasissa mainitaan sosiaalisen median nimettömiä kommentteja. Niiden mukaan suomalaiset uskovat ruotsalaisten levittävän virusta Suomeen saapuessaan.

Aftonbladet kirjoittaa, että Suomen lehdistö on enemmän kiinnostunut raportoimaan Ruotsin koronakuolemista kuin siitä, että Suomi on rikkonut kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia rajoittamalla rajaliikennettä.

Åbo Akademin historian yliopistonlehtori Ann-Cristin Östman kummeksuu, että Aftonbladet puhuu jutussaan vihasta. Tulkinta on hänen mukaansa ylimitoitettu.

”Tämä on yksinkertainen tapa tehdä lehteä”, Östman sanoo.

Koronaviruskriisi herättää sekä Suomessa että Ruotsissa paljon tunteita, Östman sanoo. Se johtaa liian yksinkertaistaviin tulkintoihin.

Östmanin mukaan ruotsalaiset tiedotusvälineet eivät ole samalla tavalla kiinnostuneita Suomen koronatilanteesta kuin Suomi on Ruotsin tilanteesta. Ruotsissa ei tavallisestikaan kirjoiteta paljoa Suomesta.

”Epäsymmetria maiden uutisoinnin välillä on ollut olemassa aina.”

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että maat ovat samanlaisia. Nyt Ruotsi on kuitenkin valinnut täysin erilaisen strategian viruksen taltuttamisessa. Suomalaisten on vaikea ymmärtää sitä, ja siksi Ruotsista kirjoitetaan lehdissä paljon, Östman arvioi.

”Ruotsi on kauan ollut rikkaampi ja tasa-arvoisempi maa kuin Suomi. Nyt siellä tehdään ratkaisuja, jotka näyttävät vaarallisilta. Siksi se kiinnostaa.”

Östmanin mielestä on mielenkiintoista, että Aftonbladetin jutussa korostettiin Suomen ratkaisua rajoittaa rajaliikennettä, sillä samankaltaisiin ratkaisuihin ovat päätyneet myös Norja ja Tanska.

Aftonbladetin juttuun haastateltiin myös Ruotsin rajalla sijaitsevan Pellon kunnanjohtajaa Eero Ylitaloa. HS:lle Ylitalo toteaa, ettei arvannut valmiin jutun olevan näin kärkäs. Hän sanoo yllättyneensä reportaasiin luodusta jännitteestä ja vastakkainasettelusta.

”Keskinäinen kyräily on tälle seudulle täysin vieras. Meille valtakunnanraja on aivan kuin kunnanraja. Ylitämme sen päivittäin.”

”Tornionlaaksossa ei ole suomalaisia tai ruotsalaisia, vaan täällä on tornionlaaksolaisia.”

Aftonbladetin juttu kuitenkin heijastelee Ylitalon mukaan tilannetta, jonka valtionrajalla sijaitsevat kunnat ovat koronapandemian myötä kohdanneet. Ruotsin ja Suomen toisistaan eriävät strategiat ovat vaikeuttaneet niiden ihmisten arkea, jotka ovat tottuneet ylittämään rajan.

”Viron rajan sulkeminen vaatii, että laittaa laivat laituriin, ja se on siinä. Täällä se on pikkuisen eri juttu.”

Ylitalo sanoo, että suomalaisten tiedotusvälineiden raportointi Ruotsin tilanteesta on toiminut sytykkeenä sosiaalisen median keskusteluille. Hänen mukaansa koronaviruksesta ei kuitenkaan kannata tehdä maaottelua.

”Tässä kisassa ei ole voittajia”, Ylitalo toteaa. Hän kokee, että koronaviruksen luomat poikkeusolot ovat pikemminkin lähentäneet kuntapäättäjiä ja -johtajia rajan molemmin puolin.