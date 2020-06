Lapin matkailumaisemista tuttuja lasi-igluja on alkanut viime aikoina ilmestyä myös suomalaisten omille kotipihoille ja mökkirannoille.

Alan kotimaiset yrittäjät ovat huomanneet kyselyiden tulevan yhä useammin yksityisiltä kuluttajilta, kun aiemmin lasikattoisia rakennelmia on myyty lähinnä matkailuyrittäjille.

Varsinkin yhdellä kuvalla on ollut iso merkitys Suomi-kuvaan maailmalla.

Kakslauttasen iglukylästä otetun kuvan on matkailuyrittäjän mukaan nähnyt jopa miljardi ihmistä. Valokuvassa on rivi pieniä lasi-igluja sinihämärässä talvisella Saariselällä Sodankylässä.

Kakslauttasen lomakylän lasi-igluja Sodankylän Saariselällä.

Nyt näyttää siltä, että ilmiöllä on seurauksia muuallakin Suomessa. Maahan on syntynyt jo muutamia yrityksiä, jotka rakentavat lasi-igluja ja -saunoja sekä muita lasirakennelmia yksityiskäyttöön.

Niiden hinnat vaihtelevat varustelusta riippuen muutamasta tuhannesta yli sataan tuhanteen euroon. Myös hieman halvempia, noin tuhannen euron hintaisia, puolipallonmuotoisia kupuja on myynnissä nettikaupoissa.

Valmistajat sanovat, että kyselyjä on tullut paljon varsinkin tänä keväänä. Osa igluista tarvitsee rakennusluvan, osa ei. Osa vaatii betoniperustukset ja sisältää vessankin.

Pihaiglujen trendin voikin ehkä pian nähdä jatkumona varustelukierteelle suomalaisilla omakotipihoilla ja mökkirannoilla.

Sotien jälkeen riittivät pihakeinu ja tiiligrilli. Hyvinvoinnin ja vaurauden lisääntyessä seuraavina vuosikymmeninä tulivat tynnyrisaunat, huvimajat, trampoliinit, valtavat kaasugrillit, paljut ja nyt lasikattomajat ja -saunat.

”Vau.”

”Mikä tuo on?”

”Toitko sinä Lapin tänne etelään?”

Näin kommentoidaan lempääläisen Pipsa Sassin lasi-iglusaunaa, jonka hän hankki pihalleen helmikuussa.

Piha ei ole vielä valmis, mutta Pipsan Sassin iglusauna on paikallaan.

”Tämä yhdistetään heti Lappiin ja kaverit kyselevät, koska pidetään tyttöjen ilta. Tykkään saunoa ja tässä on niin ihanat löylyt”, Sassi sanoo.

Kun seinät ovat kirkasta lasia, sisälle näkee kuin vitriiniin varsinkin näin valoisana aikana. Löytyä heittäessä lasi huurtuu ainakin hetkeksi.

Talvella Sassi katseli iglun sisältä tähtiä ja poltti lauteilla kynttilää. Revontulia Lempäälän korkeudella harvemmin nähdään.

Iglusauna on aivan moottoritien vieressä, Sassin ja hänen siskonsa omistaman yrityksen pihassa.

”Jos tällainen olisi mökin rannassa, se olisi aivan mahtavaa, mutta vaikka asun motarin vieressä, niin se on silti aivan mahtavaa. Se on niin kaunis, kun on pakkasta ja siinä on lunta päällä.”

Tamperelainen Iglutehdas-yritys on myynyt tänä keväänä kymmenen iglusaunaa yksityisille ihmisille.

Idea syntyi, kun yrityksessä aikanaan pohdittiin, voisiko se aloittaa iglujen rakentamisen Lapin matkailuyrityksille. Siihen eivät tuolloin rahkeet riittäneet, mutta yritys keksi tehdä igluja kotipihoihin. Saunaversio maksaa noin 13 000 euroa.

”Niiden kysyntä on nyt keväällä melkein räjähtänyt käsiin. Päivässä tulee neljä, viisi yhteydenottopyyntöä”, kertoo Atro Vairisto Iglutehtaalta.

Iglut eivät Vairiston mukaan tarvitse perustuksia ja niitä voi siirrellä kuorma-auton nosturilla tai pumppukärryillä. Rakennusluvan tarve kannattaa selvittää ensin omasta kunnasta.

Oululainen Hyvän Kaupan Paikka puolestaan kehitteli toisenlaisen iglun. Se on kuin perinteinen grillikota, mutta seinät ja katto ovat lasia.

Hittituote, kuvailee yrityksen toimitusjohtaja Tapani Murto lasi-iglua, joka on heillä myynnissä kolmatta vuotta. Niitä on mennyt kaupaksi toistasataa kappaletta varsinkin mökkipihoille. Yritys teettää iglunsa Virossa. Niiden hinnat alkavat vajaasta 5 000 eurosta.

Murtokin arvelee, että Lapin matkailubuumi on saanut ihmiset haaveilemaan omasta lasi-iglusta, josta katsella taivasta ja tähtiä ympäri vuoden.

Iglujen kalliimmasta päästä löytyy Lapin revontulimajoja muistuttavia rakennelmia, joissa on vessa, suihku ja tilaa sängylle.

”Siellä on niin uskomaton tunnelma. Siellä tulee valvottua joka kerta myöhempään ja myöhempään, kun haluaa nähdä auringonlaskun”, kertoo toimitusjohtaja Kari-Matti Ruhanen Savon Lasituotteesta.

Yritys valmistaa yksiönkokoista lasi-iglua, joka on yksi kalleimpia: hinnaltaan 80 000–150 000 euroa. Iglussa on myös etäohjattavaa älytekniikkaa

Ruhasen mukaan iglusta tulee kyselyitä ympäri maailmaa. Yrityksellä on suunnitelmia tehdä siitä vientituote.

Savolaisvalmisteiseen lasi-igluun mahtuu sänky.

Helsinkiläisen yrittäjä Anssi Kajosen JKA-Rakennus puolestaan valmistaa siirrettäviä igluja, joita voi käyttää ympärivuotisesti. Niitä on tehty tähän asti lähinnä matkailukäyttöön.

”Yksityiskäyttöön nämä ovat vielä uusi ilmiö, mutta muutama kysely tuli syksyllä ja talvella ennen kuin korona katkaisi kaiken.”

Kajosen mukaan iglun käyttötarkoitus määrittää, millainen varustetaso siihen kannattaa valita. Se myös lisää hintaa. Hinnat vaihtelevat 50 000 ja 100 000 euron välillä. Kallein osa on sähköllä lämpiävä lasi.

”Kesällä ne ovat hemmetin kuumia, mutta sitä varten on tarjolla heijastava lasi ja jäähdyttävä ilmalämpöpumppu. Talvella lasit taas huurtuvat, joten tarjolla on lämmitettävät lasit termostaatilla. Ne pitävät lasit sulana, mikä on kaiken idea ja tarkoituskin”, Kajonen kertoo.