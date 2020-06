Oikeudenkäynnit

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt entisen miesystävän syytteen Milla Arosen murhasta.

Oikeus kuitenkin tuomitsi miesystävän kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen useista rikoksista. Näitä olivat muun muassa törkeä pahoinpitely, törkeä kuolemantuottamus ja hautarauhan rikkominen.

Arosen katoaminen selvisi, kun hän ei palannut varusmieslomilta Porin prikaatiin viime kesänä.

Hänen asunnostaan ei löytynyt mitään epätyypillistä, mutta sukulaiset päättivät tehdä katoamisilmoituksen.

Viranomaiset tekivät laajoja etsintöjä. He sukelsivat ja naarasivat vesistöjä sekä kuulivat Arosen läheisiä.

Läheiset kuvasivat Arosta tasapainoiseksi. Ainoastaan entinen miesystävä sanoi häntä masentuneeksi ja itsetuhoiseksi.

Pari oli päättänyt seurustelun pari vuotta ennen Arosen kuolemaa. He olivat kuitenkin yhä väleissä.

Puhelinten paikannustietojen perusteella Aronen oli ollut myös kuolinyönä entisen miesystävänsä seurassa. Kaksikko ajeli entisen miesystävän autolla Somerolta Kiikalan suuntaan.

Kello 02.05 Arosen puhelimen paikkatiedot menivät pois päältä.

Syyttäjä nosti huhtikuussa syytteen murhasta Arosen entistä miesystävää Jyri Kristian Niemistä, 25, vastaan.

Nieminen on kertonut, että Arosen kuolinyönä heille tuli aiempaan parisuhteeseen liittyvä riita. Aronen nousi autosta tupakoimaan, mutta riita jatkui.

”Itsellä pinna loppui kesken, ja siinä kohtaa äkkipikaisuuksissani huitaisin Arosta nyrkillä ja käännyin siitä tilanteesta pois saman tien”, hän sanoi oikeudessa.

Lue lisää: ”Äkkipikaisuuksissani huitaisin nyrkillä” – Milla Arosen murhasta syytetään väkivaltaiseksi kuvailtua ex-poikaystävää, tällaiset olivat vain 21-vuotiaana kuolleen varusmiehen viimeiset hetket

Nieminen tappoi Arosen ennen kahta yöllä, poliisi päätteli. Niemisen versiota tapahtumista poliisi ei uskonut.

Tutkinnassa löytyi teleskooppipamppu, jossa oli viitteitä verestä. Lisäksi poliisin ruumiskoira löysi hajujäljen autiotalolle johtavan tien reunasta. Nieminen oli ilmeisesi kuljettanut ruumiin paikalle väliaikaispiiloon.

Myös poliisin ja Niemisen käsitykset tapahtumapaikasta eroavat. Välissä on neljän kilometrin matka.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuli siihen lopputulokseen, että Nieminen ei suunnitellut tekoa.

Oikeuden mukaan uhriin kohdistetusta väkivallasta tai tämän saamista vammoista ei esitetty oikeudessa muuta selvitystä kuin Niemisen kertomus.

”Tunnustusta tukee asiassa esitetty selvitys siitä, että vastaaja ja uhri ovat olleet tapahtumahetkellä yhdessä, jolloin vastaaja on kertonut riidan yhteydessä lyöneensä tätä voimakkaasti nyrkillä keskelle kasvoja siten, että tämän nenä on murskautunut ja tämä on kuollut”, oikeus katsoi.

Oikeus katsoi, etteivät kyseiset tapahtumat täytä todettua raskaampaa tunnusmerkistöä.

Oikeus kuitenkin katsoi huomattavan moitittavaksi sen, että Nieminen ei hankkinut uhrilleen apua ja yritti tavoitella taloudellista hyötyä uhrin kuolemasta.

Taloudellisen edun tavoittelussa oli kyse lainoista, joita Nieminen ryhtyi hakemaan heti teon jälkeen.

Ensimmäinen yli 20 000 euron lainahakemus oli lähtenyt Arosen nimissä jo kuolinpaikalta. Aamuyön tunteina lainahakemuksia tuli yhteensä yli 57 000 euron edestä.

Suurin osa hakemuksista jäi kesken, sillä niihin tarvittiin esimerkiksi viimeisin palkkakuitti.

Nieminen itse perusteli tekoaan sillä, että hän oli paniikissa ja halusi paeta maasta.

Oikeus tuomitsi Niemisen myös törkeän petoksen yrityksestä ja maksuvälinepetoksesta.

Aluesyyttäjä Kimmo Virtanen sanoo päättävänsä kollegansa kanssa vasta ensi viikon perjantaihin mennessä, aikooko hän edistää asian etenemistä hovioikeuteen.

Esimerkiksi teleskooppipampusta löytyneet viitteet verestä olivat epämääräisiä, eikä syyttäjä viitannut niihin näyttönä missään vaiheessa oikeudenkäyntiä.

Arosen ruumista ei ole löydetty, joten Niemisen kertomusta ei päästä vertaamaan tekniseen tutkimukseen. Vaikka ruumis jäi kateisiin Niemisen toiminnan seurauksena, kenelläkään ei ole velvollisuutta auttaa oman rikoksen selvittämisessä.

Näyttötaakka rikoksesta on syyttäjällä. Oikeus puolestaan joutuu arvioimaan sitä, onko jokin muu kuin syyttäjän esittämä tapahtumankulku ollut tapauksessa mahdollinen.

Oikaisu 11.6.2020 klo 15.57: Vaihdettu virheellinen termi murhapaikka kuolinpaikaksi ja kuolemantuottamus tekomuodoltaan törkeäksi.