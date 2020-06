Sinileväaika alkaa olla taas käsillä, ja pitkään jatkuessaan helteet kiihdyttävät levien kasvua. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) leväkatsauksen mukaan toistaiseksi sinilevätilanne on kuitenkin ollut hyvä. Sinilevää on havaittu paikoittain Suomen eteläisillä merialueilla, mikä on alkukesälle tavanomaista.

Vedessä on paikoin myös männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä. Siitepöly voi muodostaa rannan tuntumaan sinilevää muistuttavia kellertäviä lauttoja.

Sinileväkukintoja Suomen merialueilla ei ole havaittu, mutta avoimella Suomenlahdella on Syken mukaan paikoin sinilevää veteen sekoittuneena. Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla on havaittu pieniä paikallisia sinileväesiintymiä viime viikkoa hieman useammassa paikassa.

”Tilanne on yhä alkukesälle tavanomaisen rauhallinen. Yleensä runsaita sinileväesiintymiä ei ole ennen juhannusta”, sanoo tutkija Heidi Hällfors Sykestä.

Viime kädessä sääolot määräävät, minkälaiseksi levätilanne kehittyy. Sinileville otollista aikaa on pitkään jatkunut aurinkoinen ja tyyni poutasää.

”Sääolot vaikuttavat suuresti sinilevien runsastumiseen, joten tyynellä säällä ja veden lämmetessä paikallinen sinileväkukinta voi kehittyä suhteellisen nopeastikin. Yleisesti edellytys on, että suotuisaa säätä on pari viikkoa. Runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta heinä- ja elokuussa”, Hällfors kertoo.

Riskiennusteen mukaan edellytykset voimakkaille sinileväkukinnoille ovat tänä vuonna olemassa.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on aloittanut sinilevätiedotuksen ja ennustaa Suomen merialueille huomattavaa sinileväriskiä, säiden suosiessa jopa samankaltaisia leväkukintoja kuin ennätyskesänä 2018. Kesä jäi historiaan ennätyksellisistä helteistä. Itämerellä kesä muistetaan poikkeuksellisen voimakkaiden sinileväkukintojen vuoksi.

Tänä kesänä paikallisten sinileväkukintojen muodostumisen riski on Syken mukaan huomattava, sillä Itämeren pääaltaan pohjoisosan ravinnetilanne muistuttaa vuotta 2018.

Riskin toteutuminen riippuu kesän sääoloista. Kesän sinileväkukintojen runsauden ratkaisevat lähinnä heinäkuun aurinkoisuus ja pintaveden lämpötila. Lämmin poutasää edesauttaa sinileväkukintojen syntymistä.

Sinileväkukinta alkaa yleensä aikaisintaan juhannuksen jälkeen. Kukinnan huippu on Suomen merialueella yleensä heinäkuussa ja elokuun alussa. Levälauttoja voi havaita vielä pitkälle syksyyn, mutta laajemmat kukinnat ovat silloin yleensä jo ohi.

Avomerellä muodostuneet levämassat voivat kulkeutua lähelle rannikkoa. Sinilevien pintakukinta voi kulkeutua eteläiseen saaristoon ja rannikolle etenkin lounaisten ja eteläisten tuulten vallitessa. Voimakas tuuli sekoittaa sinilevän pintaveteen, jolloin levä on vaikeammin havaittavissa. Sinilevämassa ei kuitenkaan häviä, vaan tyynellä se nousee taas nopeasti pintaan.

Viime talven sateisuus ja leutous aiheuttivat normaalia voimakkaamman ravinnekuormituksen jokivesistä rannikkovesiin. Ravinnekuormitus lisää Itämeren rehevöitymistä ja siten pitkällä tähtäimellä myös sinilevien massaesiintymisiä.

Yksittäisen talven ravinnekuormituksen ja sitä seuraavan kesän sinileväkukinnan välistä yhteyttä on Syken mukaan kuitenkin yksiselitteisesti vaikea arvioida, sillä ravinteet kiertävät ennen kesää rannikon monimutkaisessa ravintoverkossa.

Vuosikymmenen pahin leväkesä vuonna 2018 muistutti Itämeren kehnosta tilasta. Toipuminen pitkään jatkuneesta voimakkaasta kuormituksesta vie vuosikymmeniä, sillä meri reagoi päästövähennyksiin viipeellä.

Meri kukkii, kun levät saavat ravinteita – erityisesti fosforia – sekä lämpöä ja valoa. Niitä kesäisellä Itämerellä riitti kaksi vuotta sitten, kun vihreä levävelli toi rehevöitymisen merkit kaikkien nähtäville.

Leväkukinnat eivät johtuneet suoraan valuma-alueelta nykyisin tulevasta ravinnekuormituksesta, joka on vähentynyt Suomenlahdella merkittävästi 1980-luvulta lähtien. Fosforikuormitus on vähentynyt noin 60 prosenttia ja typpikuormitus neljänneksen parissa kymmenessä vuodessa.

Hellekesän leväterveiset pulpahtivat pintaan Itämeren hapettomista syvänteistä, joissa ravinteita on yllin kyllin. Leväkukinnat ovat muistutus Itämeren kehnosta tilasta: vaikka maalta tulevaa lastia on saatu kevennettyä kaikissa rantavaltioissa, pääaltaan syvänteissä riittää erityisesti fosforia levien käyttöön.