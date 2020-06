Monen suomalaisen lomasuunnitelmat ovat menneet koronaviruspandemian takia tänä kesänä uusiksi, kun ulkomaille matkustaminen ei onnistukaan tavalliseen tapaan. Suomen viranomaiset suosittelevat edelleen välttämään ulkomaille matkaamista, mutta moni Euroopan maa on jo avannut rajansa turisteille.

HS selvitti, miten suomalaisten suosikkimatkakohteet suhtautuvat mahdollisiin turisteihin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 suomalaiset suuntasivat eniten Viroon, Ruotsiin ja Espanjaan. Kymmenen kärjen täydensivät Saksa, Venäjä, Italia, Iso-Britannia, Norja, Kreikka sekä Tanska.

Torstaina hallitus tiedotti, että Baltiaan, Norjaan, Islantiin ja Tanskaan voi matkustaa ilman rajoituksia. Islantiin suuntaava matkailija voi maanantaista lähtien valita, tekeekö kentällä maksullisen koronatestin vai jääkö kahden viikon karanteeniin.

Ruotsi: Maahan pääsee, ravintolat auki, kasvomaski ei pakollinen

Ruotsi ei ole kieltänyt maahantuloa Suomesta. Sisärajatarkastuksia Ruotsissa voidaan suorittaa sekä mennessä että palatessa. Ruotsin poliisi suosittelee pitämään aina mukana passia tai kansallista henkilökorttia.

Suomi ei kuitenkaan suosittele vapaa-ajanmatkailua Ruotsiin epidemiatilanteen vuoksi. Suomi jatkaa Ruotsin rajaliikenteen rajoituksia toistaiseksi. Rajoituksia tarkastellaan kesällä kahden viikon välein.

Lisäksi Suomi ei salli vapaa-ajanmatkailua Ruotsista. Myös Ruotsin ulkoministeriö suosittaa välttämään kaikkea matkailua ulkomaille.

Ruotsissa kehotetaan välttämään julkista liikennettä ja suosimaan kävelyä ja pyöräilyä.

Jos kuitenkin tulee Ruotsista Suomeen, saapuvien suositellaan pysyvän omaehtoisessa kahden viikon karanteenissa. Suomeen saa tulla välttämättömissä asioissa ja työasioissa. Ensi viikosta alkaen sallitaan myös Suomessa kiinteistön omistavien ihmisten ja Suomessa asuvien ihmisten perheenjäsenten saapuminen. Myös parisuhde on jatkossa sallittu syy tulla Suomeen, mutta karanteenisuositus pätee.

Ruotsi kehottaa karanteeniin ihmisiä, jotka tuntevat itsensä sairaaksi. Jos siis tuntee itsensä terveeksi, ei Ruotsiin mennessään tarvitse jäädä karanteeniin.

Ruotsissa ei ole maskipakkoa ja ravintolat ovat auki. Kulttuuritapahtumia ei juurikaan ole, ja 50 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa. Julkista liikennettä kehotetaan välttämään ja suosimaan kävelyä ja pyöräilyä. Junamatkalle kannattaa varata paikkalippu etukäteen.

Viro: Julkisilla paikoilla 2+2-sääntö, muiden Baltian maiden kanssa matkustuskupla

Viroon saa matkustaa vapaasti Suomesta, jos on oireeton. Suomalaiset ovat kesäkuun alusta saaneet matkustaa Viroon ilman karanteenia. Ensi viikosta 15. kesäkuuta alkaen Virosta saa tulla Suomeen ilman karanteenia ja rajoituksia.

Baltian maat eli Viro, Latvia ja Liettua ovat luoneet matkustuskuplan, eli maiden välillä matkustavien ei tarvitse olla karanteenissa rajanylityksen jälkeen.

Maskin käyttö ei ole pakollista Virossa. Vapaa-ajankeskukset, museot ja ravintolat ovat auki. Yökerhot ovat kiinni. Virossa noudatetaan 2+2-sääntöä, eli liikutaan enintään kahden ihmisen ryhmässä ja pidetään kahden metrin etäisyyttä muihin.

Tapahtumiin saa osallistua 100 ihmistä kerrallaan. Sisätiloissa, kuten ravintoloissa saa olla 50 prosenttia enimmäisväkimäärästä.

Norja: Vastavuoroisia rajoitusten lieventämisiä odotetaan

Norjasta saa matkustaa Suomeen ensi viikosta lähtien ilman ylimääräisiä rajoituksia tai karanteenisuositusta.

Norja ei ole vielä päättänyt vastavuoroisesta rajoitusten lieventämisestä, ja tällä hetkellä vapaa-ajan matkailu Norjaan on kielletty Suomesta. Norjan on määrä neuvotella asiasta perjantaina, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi torstaina. Haaviston mukaan toiveena on vastavuoroinen rajoitusten lieventäminen.

Pohjoismaissa Norjan ja Tanskan välillä saa matkustaa 15. kesäkuuta alkaen niin, että maiden välillä matkustavien ei tarvitse asettautua karanteeniin. Muualta saapuvien täytyy toistaiseksi jäädä 10 päivän karanteeniin.

Norjassa ravintolat ovat auki eikä maskipakkoa ole.

Tanska: Päätöksiä suomalaismatkailijoista ensi viikolla

Tanskaan ei pääse Suomesta lomamatkalle. Tanska on ilmoittanut rajojen avaamisesta norjalaisille, islantilaisille ja saksalaisille matkailijoille 15. kesäkuuta alkaen. Jos maahan pääsee, Tanska suosittelee omaehtoista kahden viikon karanteenia.

Maanantaista alkaen Tanskasta saa matkustaa Suomeen myös vapaa-ajan asioilla ja ilman karanteenisuositusta.

Ulkoministeri Haaviston mukaan Tanska aikoo tehdä päätöksiä Suomen suhteen ensi viikolla. Suurlähettiläs Vesa Vasara Kööpenhaminan-suurlähetystöstä kertoo, että Tanskan parlamentin ulkoasiainvaliokunta keskustelee matkustusrajoituksista ensi tiistaina.

”Mediassa on täällä indikoitu, että Tanskassa pyrittäisiin ratkaisuun, jossa matkustamisrajoituksia purettaisiin mahdollisesti Etelä-Ruotsin ja koko Suomen osalta. Tiistaina tiedämme ehkä lisää.”

Tanskassa kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. Maan museot avattiin noin viikko sitten ja ravintolat ovat auki turvaohjeilla.

Espanja: Kansainvälinen matkailu avautuu ensi kuusta alkaen

Espanjaan maaliskuussa julistettu hätätila jatkuu 21. kesäkuuta asti. Hätätilan aikana maassa rajoitetaan väestön liikkumista julkisilla paikoilla. Sallittua ovat olleet esimerkiksi työssäkäynti, ruokakaupassa ja apteekissa asiointi sekä terveyspalveluihin hakeutuminen.

Espanjaan ulkomailta saapuvat henkilöt kuitenkin velvoitetaan 14 vuorokauden karanteeniin, josta poistuminen on sallittua vain välttämättömistä syistä johtuen. Tällä hetkellä Espanjasta ei pääse Suomeen kaupallisilla lennoilla.

Espanjan hallitus on kuitenkin ilmoittanut, että kansainvälinen matkailu maahan avautuu 1. heinäkuuta.

”Karanteenivaatimus poistuu näillä näkymin 1. heinäkuuta myös ulkomaisilta matkailijoilta, ainakin EU- ja Schengen-maista sekä UK:sta tulevilta”, Sara Tuxen Madridin-suurlähetystöstä kirjoittaa.

Tuxenin mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, tuleeko esimerkiksi rajalla jatkossa edelleen täyttää terveystietolomake yhteystietoineen, mitataanko kuume tai vaaditaanko koronatestiä.

Espanjassa rannat ovat auki, mutta niillä noudatetaan tiukkoja rajoituksia.

Liikkuminen enintään 15 henkilön ryhmissä on ollut sallittua. Suurin osa palveluista, esimerkiksi ravintolat, museot, teatterit ja rannat, on jo auki tietyin rajoituksin.

Kasvomaskien käyttö julkisilla paikoilla on pakollista julkisilla alueilla 21. toukokuuta alkaen kaikille yli 6-vuotiaille. Maskien käyttö on pakollista myös julkisessa liikenteessä sekä yksityisajoneuvoissa silloin, kun matkustajat eivät asu samassa taloudessa.

Matkailu on tunnetusti Espanjalle äärimmäisen tärkeä elinkeino. Tuxen kertoo, että maan hallitus on esimerkiksi antanut luvan erikoiseen kokeiluun. Siinä 10 900 saksalaismatkailijaa pääsee Baleaarien saarille 15. kesäkuuta alkaen ilman karanteenia.

Saksa: Osavaltiot voivat päättää itse suuresta osasta rajoituksia

Saksassa vain välttämätön maahantulo on sallittua. Matkailumielessä maahan ei pääse.

”Saksassa on luovuttu 14 päivän karanteenivelvoitteesta EU-kansalaisille, eli myös suomalaisille, ellei matkustaja ole oleskellut kolmansissa valtioissa tai riskialueella ennen saapumistaan Saksaan”, kirjoittaa Heini-Tuuli Onnela Suomen Berliinin-suurlähetystöstä.

Kasvomaskien käyttö on ollut pakollista julkisessa liikenteessä ja kaupoissa. Lisäksi osavaltiot ovat voineet itsenäisesti täydentää maskeja koskevia sääntöjä.

Saksan kontaktirajoitukset ovat voimassa 29. kesäkuuta asti. Toisiin ihmisiin on pidettävä vähintään 1,5 metrin etäisyys, ja julkisessa tilassa saa liikkua korkeintaan 10 hengen ryhmässä. Rajoituksissa on eroja osavaltioiden välillä.

Kaikki suurtapahtumat on kielletty elokuun loppuun asti. Osavaltiot voivat itsenäisesti päättää esimerkiksi ravintoloiden, teattereiden ja hotellien rajoituksista paikallisen tartuntatilanteen mukaan.

Saksan viranomaiset ovat tähän asti kehottaneet pidättäytymään kaikesta matkustamisesta. Matkustusvaroitus kuitenkin poistuu 15. kesäkuuta alkaen EU-maiden, Schengen-maiden sekä Britannian osalta. Tilalle tulevat maakohtaiset matkustusohjeet.

Venäjä: Matkustus maahan mahdotonta

Suomen ja Venäjän välinen lentokone-, juna- ja bussiliikenne on keskeytetty toistaiseksi. Vain välttämätön matkustus maahan on sallittu. Esimerkiksi terveydenhuollon työntekijät, diplomaatit ja pakottavissa perheasioissa matkaavat henkilöt pääsevät maahan.

Rajoitukset vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Moskovassa kasvomaskien käyttö on pakollista julkisilla paikoilla. Lisäksi kaupoissa ja julkisessa liikenteessä on täytynyt käyttää suojakäsineitä. Pietarissa rajoitukset ovat muuten samat, mutta kesäkuun alusta alkaen suojavälineiden käyttö on ollut suositeltua, mutta ei enää pakollista.

Venäjä keskeytti 4. huhtikuuta kaupallisen lentoliikenteen ulkomaille. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 14. kesäkuuta asti.

Rajoituksia puretaan tai lisätään Venäjällä alueellisesti kunkin alueen tartuntatilanteen mukaan. Kaikki Venäjälle saapuvat ulkomaalaiset asetetaan 14 vuorokauden pakolliseen karanteeniin.

”Suomesta ei tällä hetkellä pääse Venäjälle lomamatkalle. Venäjän ulkorajat ovat toistaiseksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kiinni, ja tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, milloin tilanne tulee muuttumaan”, kertoo Henriikka Ahtiainen Suomen suurlähetystöstä Moskovasta.

Italia: Matkustusrajoitukset poistuivat, joukkokokoontumiset eivät sallittuja

Italiassa matkustusrajoitukset Italiaan poistuivat 3. kesäkuuta alkaen EU- ja Schengen-maiden, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Andorran, Monacon, San Marinon sekä Vatikaanin osalta. Suomalaisturistit eivät joudu maassa karanteeniin, mikäli ei ole oleskellut mainittujen maiden ulkopuolella, kertoo Hilla Olkkonen Rooman-suurlähetystöstä.

Liikkeet, baarit ja kahvilat, museot, leikkipuistot sekä kampaamot ja kuntosalit ovat maassa auki, ja 15. kesäkuuta avataan myös elokuvateatterit.

Kasvomaskit ovat pakollista julkisissa kulkuvälineissä sekä yleisissä sisätiloissa kuten ruokakaupoissa. Useimmissa liikkeissä myös suojakäsineiden käyttö on pakollista. Kampaamoihin sekä ravintoloihin otetaan asiakkaita vain ajanvarauksella.

Joukkokokoontumiset eivät ole sallittuja. Taksissa voi olla maksimissaan kaksi asiakasta kerrallaan ja maskia on käytettävä. Toisiin ihmisiin on ulkona liikkuessa ja muussa kanssakäymisessä pidettävä metrin, urheillessa kahden metrin etäisyys.

Virossa yökerhot ovat kiinni, ja julkisilla paikoilla noudatetaan 2+2-sääntöä: liikutaan enintään kahden ihmisen ryhmässä ja pidetään kahden metrin etäisyyttä muihin. Kuva elokuulta 2019.

Britannia: Maahan tulevat joutuvat karanteeniin, ravintolat ja pubit aukeavat aikaisintaan ensi kuussa

Britanniassa otettiin 8. kesäkuuta käyttöön uusia rajoituksia ulkomailta saapuville henkilöille. Maahan saapuvien tulee esimerkiksi eristäytyä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lisäksi matkustajan tulee täyttää ennen maahan saapumista sähköinen lomake. Siinä kysytään esimerkiksi matkustajan yhteystietoja, karanteeniosoite ja tarkat lentotiedot.

Osa lentoyhtiöistä on lakkauttanut lentonsa Suomen ja Britannian välillä, mutta Finnair pyrkii ylläpitämään lentoyhteyttä Lontoon ja Helsingin välillä. Lentojen määriä on kuitenkin vähennetty. Lontoon Heathrow’n lentokentälle matkustajille tehdään kuumemittauksia.

Kasvomaskien käyttö julkisessa liikenteessä on pakollista 15. kesäkuuta alkaen. Yleisesti suojamaskin käyttöä suositellaan paikoissa, joissa ei ole mahdollista pitää kahden metrin turvaväliä.

Vain ruokakaupat, apteekit ja muita välttämättömyystarvikkeita myyvät kaupat ovat olleet auki. Kaupat ja myymälät voivat avata tietyin ehdoin 15. kesäkuuta alkaen, kertoo Heli Suominen Suomen suurlähetystöstä Lontoosta.

Ravintolat, pubit, museot ja muut turistikohteet eivät toistaiseksi ole auki.

”Ravintolat ja pubit voivat avata aikaisintaan 4. heinäkuuta. Avaamiseen tulee vielä tarkempia ohjeita ja määräyksiä, jotka ravintoloiden pitää täyttää. Osa ravintoloista myy take away -annoksia ja osa pubeista take away -olutta”, Suominen kirjoittaa.

Britanniassa voi maahantulosääntöjen tai liikkumisrajoitusten rikkomisesta saada 100–3 200 punnan sakot rikkeen vakavuudesta tai rikkeiden määrästä riippuen.

Kreikka: Kesäkuun puolivälistä alkaen maahan pääsee vapaasti

Kreikassa Suomesta tuleville tehdään vielä koronatesti, mutta 15. kesäkuuta alkaen Suomesta voi saapua Kreikkaan vapaasti lentämällä ja autolla. Satunnaiset testaukset saattavat kuitenkin olla vielä mahdollisia. Veneellä maahan voi saapua heinäkuun alusta alkaen.

Kasvomaskin käyttö on pakollista julkisessa liikenteessä, hississä, taksissa, sairaaloissa, ja lääkärissä. Säännön rikkomisesta seuraa 150 euron sakko. Maskin käyttöä suositellaan myös esimerkiksi ruokakaupassa ja kampaajalla.

Merja Riikkonen Suomen Ateenan-suurlähetystöstä kertoo, että ravintolat, kahvilat ja muut palvelut ovat auki hygieniamääräyksiä noudattaen. Niissä rajoitetaan asiakasmäärää siten, että yhdellä asiakkaalla on kaksi neliömetriä tilaa. Samassa pöydässä saa olla korkeintaan kuusi henkeä.

”Arkeologiset nähtävyydet ovat avoinna, ja museot aukeavat näillä näkymin 15.6. Tämän hetken tiedon mukaan konsertit sallittaisiin 1.7. alkaen”, Riikkonen kirjoittaa HS:lle.

HS kysyi myös suurlähetystöiltä, suosittelevatko ne suomalaisten matkustavan maahansa. Kaikki kysymykseen vastanneet suurlähetystöt vetosivat ulkoministeriön ohjeistukseen, jonka mukaan tarpeetonta matkustamista on ehdottomasti vältettävä.