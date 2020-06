Ahvenanmaa varautuu koronavirustartuntojen määrän kasvuun, kun rajat vähitellen aukenevat ja loma-asukkaiden määrä kesällä kasvaa.

Turistien määrän odotetaan kasvavan heinäkuussa, kun laivaliikenne Manner-Suomesta lisääntyy. Suomalaisten lisäksi Ahvenanmaalla lomailee paljon ruotsalaisia. Myös heidän määränsä lisääntyy, kun rajoitukset lievenevät: ensi viikosta lähtien ruotsalaiset saavat matkustaa Suomeen, jos heillä on Suomessa asunto tai vapaa-ajanasunto.

Terveydenhuollon kantokyky ei kuitenkaan Ahvenanmaalla huoleta, vaikka Ruotsissa koronavirustilanne on pahempi kuin Suomessa.

”Rajoitusten purkaminen ei aiheuta huolta. Olemme varautuneet siihen”, kertoo Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon (ÅHS) johtaja Jeannette Pajunen.

”Covid-19-positiivisten määrä tulee kesällä varmasti lisääntymään, mutta meillä on valmiudet ottaa heidät vastaan.”

Koronavirustilanne on ollut tähän saakka Ahvenanmaalla melko rauhallinen.

Tartuntoja on todettu 18, ja kaksi sairastunutta on tarvinnut sairaalahoitoa. Potilaat on hoidettu Ahvenanmaalla lukuun ottamatta yhtä Manner-Suomesta kotoisin olevaa sairastunutta, joka palasi hoidettavaksi Manner-Suomeen.

”Jos tulee sairaalahoitoa tarvitsevia, hoidamme heidät täällä Maarianhaminassa. Jos turistit saavat oireita, on tärkeää, että he soittavat ja tulevat vastaanotolle. Testaamme heidät, minkä jälkeen mietitään, mitä tehdään”, Pajunen sanoo.

Suomen hallitus kertoi torstaina, että sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Ruotsin välillä ja kahden viikon karanteenisuositus koskee Ruotsista saapuvia edelleen.

Schengen-maista saapuvat pääsevät maanantaista alkaen Suomeen aiempaa helpommin. Rajan voi ylittää työmatkan lisäksi perheasian tai seurustelusuhteen vuoksi tai jos omistaa Suomessa asunnon tai vapaa-ajanasunnon. Muuta vapaa-ajanmatkailua Suomi ei toistaiseksi Ruotsista salli.

Rajaliikenteen rajoituksia tarkastellaan kesällä kahden viikon välein.

Ruotsalaisia mökkivieraita käy Ahvenanmaalla paljon. Kaikki eivät omista mökkiä, vaan moni vuokraa mökkiä vuodesta toiseen.

”Itselläni on mökki Föglön saarella. Joskus siellä lasketaan jopa leikkiä, että nyt lähtee Ruotsin-laiva, kun Skarven-alus lähtee Degerbystä tupaten täynnä ruotsalaisrekisteröityjä autoja”, kertoo ÅHS:n puheenjohtaja Wille Valve.

Muilta kuin mökin omistavilta ruotsalaisilta vapaa-ajanmatkat Ahvenanmaalle on edelleen kielletty.

Matkailulla on taloudellisesti iso merkitys Ahvenanmaalle, ja se on koronaviruskriisin vuoksi ollut kutakuinkin seisahduksissa.

”Olisi hyvä juttu, että Manner-Suomesta tultaisiin tänne nyt kipin kapin”, Valve toteaa.

Ruotsalaisryntäykseen Valve ei usko, sillä vapaa-ajanasunnon omistajat ovat voineet tähänkin saakka käydä huoltamassa mökkejään.

”Käsittääkseni rajavartiosto on ollut aika restriktiivinen. Tänne ovat päässeet ne omistajat, jotka haluavat Ahvenanmaalle ylläpitääkseen kiinteistöään, mutta eivät kaikki, jotka haluavat mökkeillä Ahvenanmaalla. Tämä on mielestäni terveyspoliittisesti järkevä linja. Eli faktisesti on kyse aika pienistä määristä, mutta on se aiheuttanut tiettyä huolta ja julkista keskustelua”, Valve kertoo.

Pelko koronavirustilanteen pahenemisesta on Valveen mukaan kuitenkin olemassa: ”Varmasti tulee enemmän tartuntoja, kun heinäkuussa tulee turisteja ja terassit ovat auki. Lisäksi kaikki odottavat jo toista aaltoa, ja paljon mietitään, milloin se tulee ja mitä kannattaa tehdä ennen sitä.”

Ruotsin läheisyys on Ahvenanmaalle tärkeä. Ruotsista tulee saarille myös terveydenhuollon henkilökuntaa, ja keväällä maakunta arvosteli rajoituksia voimakkaasti.

”Oli kova isku meille, kun lääkäreiden ja hoitajien tulo Ruotsista kiellettiin maaliskuussa. Päätös koettiin epäoikeudenmukaiseksi, kun samaan aikaan pohjoisessa työmatkaliikenne rajan yli sallittiin. Sitten rajoituksia höllennettiin, mikä oli hyvä”, Valve sanoo.

Ahvenanmaalla koronaviruskriisi on iskenyt matkailualan lisäksi merenkulkuun.

Laivaliikenne on ollut suurelta osaltaan pysähdyksissä, mikä on vaikuttanut myös työllisyyteen. Merenkulun parissa työskentelee lähes tuhat ahvenanmaalaista.