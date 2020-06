VR valmistautuu juhannuksen junaliikenteeseen poikkeuksellisessa tilanteessa. Juhannus on ollut julkisessa liikenteessä yleisesti kesän vilkkain aika. Nyt koronaviruksen tuoma poikkeustilanne haastaa matkustamista julkisilla.

”Olemme laskeneet käytettävää junakapasiteettiamme noin puoleen normaalista. Kesäkuun puolessavälissä nostamme kapasiteettimme 85 prosenttiin normaalista. Juhannuksena ajetaan jo täydellä kalustolla”, VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kertoo STT:lle.

Junamatkojen määrät romahtivat maaliskuussa 90 prosentilla viime vuoden vastaaviin verrattuna. Paikoista on myyty noin kymmenesosa.

Juhannuksena VR liikennöi normaalilla vuororakenteellaan ilman lisävuoroja. Keskikesän juhlan takia junalla matkaavien määrä kasvaa päivittäin.

”Junissa on tällä hetkellä hyvin tilaa. Kesän vuorot tulivat myyntiin tämän viikon tiistaina, joten tilanne elää päivittäin. Monet ostavat junalipun vasta juuri ennen matkaa. Ensi maanantaista lähtien junalippu on ostettava etukäteen, jotta jokaiselle matkustajalle riittää istumapaikka ja jotta vältämme ruuhkautumisen. Junassa ei siis myydä lippuja toistaiseksi, mikä on yksi turvallisuustoimenpide.”

Fyysisinä kappaleina lippuja on tällä hetkellä mahdollista hankkia VR:n automaattien lisäksi R-kioskeilta. VR on ottanut kesän lippujen myyntiä varten käyttöönsä algoritmin, joka sijoittelee matkustajat mahdollisimman etäälle toisistaan jo lippua ostaessa.

VR tiedotti aiemmin tuovansa käsidesit ja kasvosuojaimet myytäviksi juniin. Tuominen vahvistaa, että maskien ja käsidesien pitäisi olla tavoiteaikataulun mukaisesti myynnissä junissa juhannuksena.

Sekä ravintolavaunumyynti että osastojen kärrymyynti palaavat maanantaina VR:n juniin. Ravintolavaunuissa noudatetaan ravintoloille kohdistettuja säännöksiä ja rajoituksia.

”Teemme kaikkemme, jotta asiointi ravintolavaunussa ja kärrymyynnissä on mahdollisimman turvallista. Huolehdimme siisteydestä ja hygieniasta ja rajaamme asiakasmääriä ravintolavaunussa puoleen normaalista väljyyden takaamiseksi. Alkoholituotteita lukuun ottamatta kaikki tuotteet voi nauttia myös omalla istumapaikalla”, viestintäjohtaja Tuominen sanoo.

VR on esittänyt matkustajille toiveita ja ohjeita turvallisen korona-ajan matkustamiseen. Mikäli matkustaja saa matkan aikana hengitystieoireita, henkilökunnan on ilmoitettu ohjaavan kyseisen matkustajan erilleen muista.

”Saa nähdä, miten muutoksien jälkeinen liikenne lähtee liikkeelle. Seuraamme, miten ihmiset alkavat liikkumaan junalla ja miten asiat kehittyvät.”

Kesäkuun puolessavälissä alkava liikennöintikausi jatkuu 9. elokuuta saakka.