”Kesän sää erittäin huono, tuulinen ja ennen kaikkea sateisin vuosikymmeniin”, kirjoitti luonnonsuojelija, ornitologi Pentti Linkola (1932–2020) muistiinpanoihinsa kesäkuussa 1974.

Linkola oli vaimonsa ja kahden pienen lapsensa kanssa Suurella meriretkellä havainnoimassa lintuja saaristossa – soutaen. Matka kesti seitsemän viikkoa ja kiersi mutkitellen Salosta Saaristomeren halki ja Ahvenanmaan länsipuolitse Selkämerelle Poriin saakka.

Tuhannen kilometrin mittaisella reitillä Linkola laski linnut sadoilta saarilta ja luodoilta. Tuloksena oli noin 3 000 havaintoa 151 eri lintulajista. Aineisto käsittää laajoja saaristoalueita, joissa linnustoseurantaa ei ole tehty.

Nyt tehdään. Kemiönsaaressa asuvat saaristoekologi Panu Kunttu ja ympäristösuunnittelija, melontaohjaaja Sanna-Mari Kunttu toistavat Linkolan lintulaskennat Suomen lounaissaaristossa mahdollisimman tarkasti paikkoja ja aikatauluja noudattaen.

Tavoite on kerätä seurantatietoa ympäristön tilasta ja saaristoluonnon muutoksista. Niitä on 46 vuoden aikana tapahtunut paljon.

Pentti Linkola liikkui kalastus- ja lintujentarkkailureissuillaan soutuveneellä. Soutaen hän taittoi myös Suuren meriretken vuonna 1974. Keväällä 2017 Linkola souteli Sääksmäen maisemissa.

Linkolan vanhat merikortit ovat nähneet elämää.

Kuntut toteuttavat retken merikajakeilla meloen. Matka alkoi torstaina Salosta. Porissa pariskunnan on määrä olla 3. elokuuta. Tukena ovat Linkolan tekemät tarkat kartta-aineistot sekä muistiinpanot ja havaintoaineistot kohteiden linnustosta.

”Tunnelma on positiivisesti latautunut. Reissu on ollut mielessä lähes kymmenen vuotta, ja viimein on lähdön hetki. Lähdemme innokkaalla mielellä ja motivoituneina”, Panu Kunttu sanoi.

Edessä on seikkailu, jonka aikana ohitse kulkee saariston koko kesän kierto. Kyseessä on myös lukuisia melontamatkoja yhdessä tehneen pariskunnan pisin ulkomerelle suuntautuva melontaretki. Aikaisemmin he ovat toteuttaneet laajoja saaristoekologian tutkimushankkeita Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla liittyen muun muassa lintuihin, sieniin ja kasveihin.

”Nyt tavoitteemme on tuottaa saaristolinnuston seuranta-aineistoa laajalla maantieteellisellä alueella, reitillä, jota ei ole sittemmin toistettu. Seurantatieto luonnon tilan kehittymisestä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme parantaa luonnonsuojelun ja luonnonhoidon vaikuttavuutta”, sanoo Panu Kunttu, joka on töissä ympäristöjärjestö WWF:n metsäasiantuntijana.

Pariskunta haluaa myös osoittaa, että tehdäkseen pitkiä kenttätutkimusretkiä ei tarvitse lähteä tropiikkiin tai napajäätiköille, vaan Suomen luonnossakin on vielä paljon selvitettävää ja syrjäisiä kolkkia, joissa harvoin tutkimusmielessä liikutaan.

”Tällainen pitkä kenttätutkimusretki lihasvoimin toteutettuna ja leirielämää viettäen on myös kunnianosoitus varhaisimmille saaristotutkijasukupolville, jotka ovat itsensä likoon laittaen tutkineet luonnon monimuotoisuutta samoilla seuduilla vuosikymmeniä – jopa yli sata vuotta – sitten”, Panu Kunttu sanoo.

Retkeä on valmisteltu pitkään. Linkolan Kuntut ehtivät projektiin liittyen tavata kahdesti ennen tämän kuolemaa viime keväänä ja saivat tarkan kartta- sekä muistiinpano- ja havaintoaineiston vuoden 1974 retkestä.

Melontaretkensä aikana Kuntut toistavat Linkolan lintulaskennat Suomen lounaissaaristossa mahdollisimman tarkasti paikkoja ja aikatauluja noudattaen.

Linkola merkitsi mutkittelevan reittinsä lyijykynällä merikortteihin.

Vuosikymmenten aikana saariston maisemat ovat muuttuneet. Erämaisen luonnon osuus on pienentynyt ja ihmisen vaikutus saaristossa on voimistunut ja laajentunut sitten 1970-luvun: vapaa-ajan asutus ja muu rakentaminen ovat lisääntyneet, laiva- ja veneliikenne on runsastunut, meren rehevöityminen on edennyt, samoin ilmastonmuutos, vieraslajit ovat levinneet.

Iso muutos on tapahtunut myös linnustossa. Linnuilla menee nykyisin huonosti, sillä kolmasosa lajeista on uhanalaisia.

”Esimerkiksi haahka, tukkasotka ja pilkkasiipi olivat runsaimpien vesilintujen joukossa Linkolan aineistossa. Hän havaitsi myös riskilöitä tasaisesti läpi saariston. Sittemmin kaikki nämä lajit ovat taantuneet uhanalaisiksi”, Panu Kunttu toteaa.

”Linkola löysi myös joitakin isohkoja räyskä-, harmaalokki- ja selkälokkiyhdyskuntia. On mielenkiintoista nähdä, mitä näille paikoille kuuluu, sillä nämä lajit ovat taantuneet, selkälokki ja harmaalokki ovat nykyään uhanalaisia.”

Sen sijaan nykyisin saariston yleisiä kyhmyjoutsenia Linkola näki harvakseltaan. Merimetson hän näki vain kaksi kertaa retkensä aikana ja merikotkan seitsemän kertaa. Nykyisin ne ovat päivittäisiä näkyjä saaristossa. Valkoposkihanhesta tai kanadanhanhesta Linkolalla ei ollut yhtään havaintoa, mutta nyt ne kuuluvat vakituiseen pesimälinnustoon.

Linkola kirjoitti vihkoihin tallentamansa havainnot puhtaaksi vuonna 2009.

Hiittisissä Linkola havaitsi hävitettyjä kalalokin pesiä ja kuolleita poikasia.

Pilkkasiipiä Linkola havaitsi matkallaan runsaasti.

Linkola teki tarkat muistiinpanot kohdekohtaisesti havaitsemastaan linnustosta. Kuntut toistavat saman reitin laskien samat paikat noudattaen mahdollisimman tarkasti samaa aikataulua, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään.

Panu Kuntun mukaan tutkimuksen merkitys perustuu suureen, koko lounaissaariston eri alueet kattavaan maantieteellisesti poikkeuksellisesti laajaan linnustolaskentaan.

”Linkolan aineisto ja sen toistaminen tulee olemaan parhaimmillaan harvalukuisten lajien, epätyypillisten saaristolajien sekä merkittävästi taantuneiden tai runsastuneiden lajien näkökulmasta”, hän sanoo.

Lähdön hetki.

Edessä seitsemän viikon tutkimusmatka.

Historiallisen matkan Kuntut taittavat käsivoimin, mutta tyystin eri varustuksella kuin Linkola perheineen. Kajakeissa on juomavettä, kuivattua kasvisruokaa, leiriytymisvarusteet sekä aurinkopaneeleilla toimivat kännykkälaturit.

Vuosikymmenten sateitakaan ei ole luvassa, vaan matka alkoi Salon Uskelanjoelta aurinkoisessa, likipitäen helteisessä säässä.