Suomessa ei todettu lauantaina yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina.

Kyseessä oli toinen päivä peräkkäin, kun yhtään virukseen liittyvää kuolemantapausta ei todettu.

THL:n mukaan sairaalahoidossa oli 26 ihmistä. Tehohoidossa oli kaksi ihmistä. Kaik­kiaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 325.

Hyksin erityisvastuualueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa 23 ihmistä ja tehohoidossa kaksi.

Suomessa on todettu yhteensä neljätoista uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL lauantaina. Koko Suomessa on todettu nyt yhteensä 7 087 korona­virustartuntaa.

THL:n mukaan Helsingissä on todettu kaikkiaan 2 695 koronavirustartuntaa. Lisäystä perjantaiseen oli kolme kappaletta.

Helsingissä on eniten tartuntoja asukasta kohti Suomessa. Toiseksi eniten on Vantaalla, jossa on epidemian alusta tähän asti todettu yhteensä 877 koronavirustartuntaa.

Muissakin kunnissa raportoitiin lauantaina uusia koronavirustartuntoja.

Espoossa raportoitiin kolme uutta tartuntaa perjantaihin verrattuna, mikä nosti tartuntamäärän yhteensä 793 tartuntaan. Vantaalla uusia tartuntoja todettiin kaksi.

Turussa tartuntoja on tähän mennessä todettu 184 kappaletta. Lauantaina Turku tiedotti yhdestä uudesta koronavirustartunnasta.

Tampereella tartuntoja on todettu tähän mennessä 143.

Muualla Suomessa tartuntamäärät ovat vähäisiä. Vihdissä tartuntoja on todettu epide­mian alusta tähän mennessä 31. Raaseporissa tartuntoja on todettu 25 ja Porissa 20. Maarianhaminassa tartuntoja on 16.

THL:n mukaan yhteensä 217 300 suomalaista on nyt testattu koronaviruksen varalta.