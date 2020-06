Palvelutaloissa asuvien vanhusten oikeudet tavata omaisiaan toteutuvat vaihtelevasti poikkeusolojen aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tapaamisia on alettu järjestää 15. toukokuuta päivitettyjen ohjeistusten jälkeen aiempaa enemmän.

”Poikkeusolojen alkaessa haluttiin tietysti ensimmäisenä varmistaa kaikkein hauraimman väestönosan suojeleminen. Kun poikkeustila jatkuikin odotettua kauemmin, alettiin monella taholla huolestua vanhusten hyvinvoinnista sekä toimintakykyä ylläpitävien palveluiden turvaamisesta”, kertoo STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen.

Pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. Hoivakoteja on kuitenkin ohjeistettu järjestämään tapaamisia esimerkiksi ulkoilun yhteydessä tai suojatuissa sisätiloissa.

Hoivapalveluyritys Attendon mukaan suurin haaste on tällä hetkellä tapaamiset omaisten kanssa.

”Omaisten tapaamisessa on valitettavasti aluekohtaisia eroja. Osissa kuntia tapaamiset ovat edelleen myös ulkotiloissa kiellettyjä”, sanoo Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo.

Paloheimon mukaan ulkoileminen ja muu hyvinvointia tukeva toiminta on kuitenkin onnistunut hoivakodeissa hyvin.

”Henkilökunta on nähnyt koko pandemian ajan erityistä vaivaa, jotta arki jatkuisi normaalina. Ulkoilut ja muu viriketoiminta onkin järjestetty tavalliseen tapaan ja arki on saanut niiden osalta jatkua.”

Kunnat ja palveluntarjoajat saavat käytännössä päättää itsenäisesti rajoitusten toteutuksesta, sanoo STM:n Karppanen. Hänen mukaansa alkuperäisiä rajoituksia oli tärkeä tarkentaa, jotta vanhusten hyvinvointi voitaisiin varmistaa.

”Koronavirusepidemian aikana kuitenkin huomattiin, että yhtenäisiä ohjeita kaivataan esimerkiksi tapaamisten järjestämisestä. Monissa yksiköissä annettuja rajoituksia haluttiin noudattaa mahdollisimman tarkasti, ettei vahingossakaan vaarannettaisi oman yksikön asukkaiden terveyttä.”

Attendon hoivakodeissa yhteydenpitoa ylläpidettiin poikkeusolojen alkaessa ensin kirjeiden ja puhelujen avulla. Kaikkiin hoivakoteihin hankittiin myös tabletit videopuhelujen järjestämistä varten.

Teknologiaan liittyy Attendon Paloheimon mukaan kuitenkin omat haasteensa.

”Hoivakotien suhteen on hyvä muistaa, että Suomessa näihin yksiköihin siirrytään yleensä asumaan vasta elämän loppuvaiheessa. Meillä keskimääräinen hoivakodissa asumisen pituus on kaksi vuotta ja monilla asiakkailla on tässä vaiheessa jo esimerkiksi muistisairauksia. Asiakkaan kunnosta riippuen videopuhelut ja muut etäyhteydet omaisten kanssa voivat olla hämmentäviäkin kokemuksia”, Paloheimo kertoo.

Kuntaliiton mukaan monissa palvelutaloissa ja kunnissa on kehitetty uusia tapoja pitää yhteyttä vanhusten ja heidän omaistensa välillä.

”Erilaiset tapaamiskontit ja kesällä ulos järjestettävät tapaamispaikat ovat nyt alkukesän aikana yleistyneet”, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haverinen.

STM:n Karppasen mukaan huolestunutta palautetta tulee ministeriöön asti edelleen jonkin verran, mutta kuitenkin selvästi aiempaa vähemmän.

”Tapaamisia koskevat rajoitukset koetaan paikoitellen vaikeiksi. On kerrottu esimerkiksi, että tapaamisten kesto on jossain rajattu varttiin ja tähän haluttaisiin muutosta.”