Marja Saloranta Eibert on pettynyt, että Saksasta tuleva joutuu Suomessa karanteeniin.

Oslolaisen kohteena on ”Pohjoismaiden hienoin pääkaupunki”

Ernst Egelid aikoo matkustaa kesällä Suomeen.

Oslon seudulla asuva Ernst Egelid oli jo valmistautunut viettämään koko kesäloman kotimaassa Norjassa. Lomasuunnitelmat menivät uusiksi, kun Suomi ilmoitti matkustusrajoitusten purkamisesta.

”Lähdemme käymään Suomessa nyt, kun se on mahdollista ilman karanteenia. Muuten reissu olisi jäänyt väliin”, Egelid sanoo.

”Lennämme Helsinkiin ja matkustamme Suomessa joko julkisilla liikennevälineillä tai vuokraamme auton”, Egelid sanoo.

Suomella on hänen sydämessään erityinen paikka, sillä hän toimi Norjan puolustusasiamiehenä Suomessa vuodesta 2005 vuoteen 2009, ja hänellä on suomalainen puoliso.

Suunnitelmissa on tavata ystäviä ja sukulaisia. ”Haaveilen myös parista päivästä Helsingissä, joka on Pohjoismaiden hienoin pääkaupunki. Nautin Helsingin arkkitehtuurista, ravintoloista ja meren läheisyydestä”, Egelid sanoo.

Terhi Width, Oslo

Tukholmalainen aikoo viettää kesänsä kotimaassa

Tukholmalainen Hanna Bjurström on pysytellyt koronaepidemian ajan kotonaan ja pyöräillyt työpaikalle. Kesän hän aikoo viettää Ruotsissa.

Tukholmalainen Hanna Bjurström viettää aurinkoista torstaipäivää ystävänsä kanssa Tukholman Slussenilla, jonka satamasta lähtee tasaisin väliajoin lauttoja kaupungin saaristoon. Tällaiseen kotimaanmatkailuun myös Bjurström aikoo tänä kesänä panostaa. Hän pysynyt koko koronapandemian ajan Tukholmassa, eikä ole suunnittellut matkustavansa kesällä ulkomaille.

Bjurström pitää mahdollisena, että ruotsalaiset turistit eivät tänä kesänä ole kovin tervetulleita muihin maihin.

”En ole ajatellut matkustaa, joten minua tämä ei kosketa, mutta onhan se sääli, jos muut maat eivät halua vastaanottaa ruotsalaisia”, hän sanoo.

Bjurström saa kuulla HS:ltä Suomen hallituksen tuoreesta linjauksesta, jonka mukaan suomalaiset voivat matkustaa Tanskaan, Norjaan, Islantiin ja Baltian maihin ilman karanteenia. Ruotsi jää Suomen matkustuskuplan ulkopuolelle. Ruotsin koronastrategiaa hän pitää kuitenkin isossa kuvassa onnistuneena.

”Se on valtavan surullista, että tartunnat ovat levinneet vanhainkoteihin, mutta muuten Ruotsin strategia on onnistunut. Ihmisten omaa vastuuta on korostettu”, hän sanoo.

Jussi Sippola HS, Tukholma

Saksansuomalainen hämmästyi hallituksen linjasta

Marja Saloranta Eibert on asunut Saksassa 40 vuotta, ja nyt saattaa tulla toinen kesä noiden vuosikymmenien aikana, kun hän ei tule Suomeen lomalle.

Marja Saloranta Eibert

”Muut lähtevät aina etelään, minä lähden aina Suomeen.” Kerran hän lähti saksalaisen miehensä mieliksi lomalle Madeiralle, mutta yleensä pariskunnan suunta on aina kesällä pohjoiseen.

Kesällä hän haluaisi istua sisarustensa kanssa saunan portailla rupattelemassa. Suomen hallituksen torstaina tekemä päätös jättää Saksa matkustuskuplan ulkopuolelle oli Saloranta Eibertille suuri pettymys. Suomeen matkustaessa suositellaan kahden viikon karanteenia, ja koko loman on tarkoitus kestää kaksi viikkoa.

”Uskomatonta, että saksalaiset niputettiin samaan joukkoon ruotsalaisten ja venäläisten kanssa”, Saloranta Eibert sanoo.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi Berliinissä on koronaviruksen osalta hyvä tilanne, kuten koko Saksassa. Saloranta Eibert sanoo, että loman peruuntuminen olisi iso pettymys, koska koko kevät on oltu paikoillaan, lukuun ottamatta yhtä käyntiä Hessenissä appivanhempien haudalla.

Hän odottaa vielä toiveikkaana, muuttuisiko Suomen linja. ”Suomihan on tullut tähänkin asti kaikessa muita jäljessä.”

Hanna Mahlamäki HS, Berliini

Naantalilaiset suuntaavat asuntoautolla Viroon

Naantalilaiset Kari ja Sinikka Rainetsalo ovat matkustaneet asuntoautolla Viroon joka kesä vuodesta 1995 lähtien. Tänä keväänä jännitti, salliiko koronapandemia perinteisen reissun.

”Seurasimme tilannetta tarkasti, ja onhan se hienoa, että nyt voimme matkustaa maahan ilman karanteenia. Tämä on meille niin pitkä perinne, että kyllä se mukavalta tuntuu, että voimme suunnata levollisin mielin maahan”, Kari Rainetsalo sanoo.

”Välillä olemme ajaneet halki Baltian Unkariin tai Puolaan asti.”

Kari ja Sinikka Rainetsalo Saloranta Campingissä Naantalissa.

Rainetsalot ovat vierailleet usein Saarenmaalla. Tänä keväänä se on ollut yksi tartuntojen keskuksista: 33 000 asukkaan saarella tartuntojen määrä on ollut väkilukuun suhteutettuna selvästi suurempi kuin muualla Virossa.

”Vaikka sielläkin tilanne on rauhoittunut, niin tänä kesänä ei ole tarkoituksena mennä Saarenmaalle vaan kierrellä muuta Viroa.”

Kari ja Sinikka Rainetsalo aikovat lähteä myöhemmin kesällä Viroon.

Rainetsalot aloittivat vuonna 1995 viron kielen opinnot Naantalin opistossa ja ovat suuria Viron ystäviä.

”Varmasti olemme asuneet maassa ainakin 12 kuukautta yhteensä kun olemme viettäneet siellä joka kesä niin paljon aikaa. Nyt puhumme sujuvaa Viroa ja meille on muodostunut ystävyyssuhteita eri puolille Viroa. Odotan valtavasti sitä, että pääsemme tapaamaan vanhoja ystäviä”, Kari Rainetsalo sanoo.

Reetta Heiskanen HS

Torikauppias kaipaa amerikkalaisturisteja takaisin

Ulla Ahonen toivoo, että amerikkalaiset turistit palaisivat Helsinkiin.

Ulla Ahosella alkaa olla turisteja ikävä. Erityisen kova ikävä hänellä on Helsingin Kauppatorille usein päätyviä amerikkalaisturisteja.

”Amerikkalaiset ovat kovia ostamaan, tuliaisia viedään koko porukalla.”

Ahonen on käsityöläinen, jolla on ollut myyntikoju Kauppatorilla parinkymmenen kesän ajan. Myytävänä on muun muassa kangaspuilla kudottuja kankaita ja huiveja.

Hän on nähnyt, miten sekä kauppiaiden että turistien määrä on vuosien varrelle kasvanut. Eikä koskaan ole ollut yhtä hiljaista kuin tänä kesänä.

”On ollut monta päivää, kun en ole saanut mitään kaupaksi. Samanlaisia kokemuksia on muillakin kauppiaille.”

Poikkeustoimien takia Ahonen aloitti kesäkauden tänä vuonna vasta kesäkuun alusta. Hiljaista oli. Vasta viime päivinä torilla on alkanut liikkua enemmän ihmisiä. Nyt liikkeellä ovat suomalaiset, jotka normaalioloissa ovat Kauppatorilla pieni vähemmistö.

Monet ovat veikanneet, että nyt suomalaiset keskittyvät kotimaan matkailuun. Ahonen ei ainakaan vielä usko, että Kauppatorilla syntyisi lomakuukausina ryntäystä pelkästään kotimaisin voimin.

Nyt rajat aukeavat Baltian maihin, mutta ainakaan Ahosen myyntiin sillä tuskin tulee olemaan vaikutusta.

”Virossa on tarjolla käsitöitä ja pellavakankaita omastakin takaa.”

Kari Räisänen HS