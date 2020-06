Kaksi henkilöauton kuljettajaa ajoi kilpaa yli 200 kilometrin tuntivauhdilla Turun moottoritiellä Lohjan Muijalan kohdalla sunnuntaina kello kahdelta yöllä, kertoo poliisi.

Moottoritien nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Tieosuudella on loivia kaarteita, mutta näkyvyys on kohtalaisen hyvä.

Komisario Ilkka Kantola kertoo, että toisen auton kuski oli nainen ja toisen mies. Molemmat olivat alle 30-vuotiaita. Naisen kyydissä oli lisäksi kolme matkustajaa. Autoissa olleet eivät poliisin mukaan tunteneet toisiaan.

”Emme tiedä mistä kilpa-ajo lähti liikkeelle. Joskus nämä liittyvät siihen, että joku yrittää ohi vääränmerkkisellä autolla”, Kantola sanoo.

Kuljettajat jäivät kiinni, koska siviiliautolla liikkuneet poliisit huomasivat kilpa-ajon.

Kiinni jäämisen jälkeen toisen auton kuljettajan epäillään livahtaneen ohjaajan paikalta takapenkille ja yrittäneen matkustajien kanssa valehdella poliiseille ”tuntemattomasta kuljettajasta, joka juoksi metsään”.

Molemmat kuljettajat määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon, ja tapauksia tutkitaan törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina.