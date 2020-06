Helsingin Sanomien tutkivat journalistit työskentelevät myös kesällä. Yritysten, valtion ja kuntien väärinkäytöksiä pengotaan lukijoilta saatavien vinkkien, lähteiden ja julkisten asiakirjojen avulla.

Tutkivan toimittajan paras työväline on sinnikkyys. Yleensä tutkittavat asiat ovat sellaisia, että niitä ei haluta julkisuuteen. Toimittajan pitää haastatella lukuisia ihmisiä, jaksaa perehtyä asioihin syvällisesti ja ymmärtää laajoja kokonaisuuksia.

Tänä kesänä HS:n tutkivilla toimittajilla on hallussaan aineistoa, joka viittaa epäselvyyksiin kuntien toiminnassa. Myös eräiden yritysten toimintatavoista on paljastunut epäselvyyksiä. Ja koska vallankäytön valvonta on tutkivan journalismin ydintä, kesän aikana perehdytään pariinkin otteeseen vallankäytön kulisseihin.