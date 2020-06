Katiska-huumejutun pääarkkitehdiksi tunnustautunut Niko Ranta-aho pysyy vangittuna, Helsingin käräjäoikeus päätti maanantaina. Ranta-aho vaati vapauttamista ja syyttäjät puolestaan vastustivat sitä.

Ranta-ahon pitkä tutkintavankeus puolsi vapauttamista, oikeus arvioi. Toisaalta oikeus kertoi huomioineensa poikkeuksellisen törkeitä, minkä lisäksi osa laajan jutun syytekohdista on yhä käsittelemättä.

”On syytä epäillä, että Ranta-aho vapaaksi päästyään vaikeuttaisi asian selvittämistä”, oikeus lausui.

Oikeus ei puolestaan nähnyt, että karttamisvaara eli oikeuden pakoilu olisi uskottava uhka. Vangitsemisen jatkaminen ei kuitenkaan ollut kohtuutonta tai suhteellisuusperiaatteen vastaista, oikeus arvioi.

Ranta-aho vaati oikeudelta pakkokeinojen tai ainakin vangitsemisen päättämistä niin, että tilanne lievenisi pelkäksi matkustuskielloksi.

Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma vetosi siihen, että Ranta-aho on tuonut asioita esiin avoimesti ja itseään säästämättä. Sotkemisvaaraa ei puolustuksen mukaan ole.

”Hän on kertonut hyvin yksityiskohtaisesti näitä tapahtumia, mitä tähän on liittynyt”, Kaitaluoma sanoi.

Syyttäjät vastustivat vapauttamista ja vetosivat muun muassa siihen, että Ranta-ahoa ja useita muita on yhä tarkoitus kuulla oikeudessa.

Syyttäjä uskoo, että Ranta-aholla on yhä mahdollisuus sotkea todistelua.

”Ranta-ahon kertomus on muuttunut prosessin aikana useita kertoja, mikä puolestaan on omiaan heikentämään Ranta-ahon kertomusta ja myös tätä tunnustusta”, syyttäjä Heli Vesaaja sanoi.

Syyttäjä uskoo, että Ranta-aho on suojellut osaa syytetyistä myös tunnustuksensa jälkeen.

Lisäksi syyttäjä vetosi karttamisvaaraan. Syyttäjän käsityksen mukaan Ranta-aho voisi siis pyrkiä välttelemään oikeutta esimerkiksi laajojen kansainvälisten verkostojensa kautta.

Syyttäjän mukaan Ranta-aho on ailahteleva, ja hän on aiemmin esimerkiksi käyttänyt hyväksi muiden heikkoa taloudellista tilannetta. Syyttäjät vetosivat myös Ranta-ahon omaan varallisuuteen ja siihen, että Ranta-aholla on myös tämän takia tavallista paremmat mahdollisuudet pakoilla.

Syyttäjä Vesaaja sanoi, että Ranta-ahon tunnustuksen ilmeisenä tarkoituksena on ollut sekä pyrkiä saamaan tuomiotaan pienemmäksi sekä pyrkiä pääsemään mahdollisimman nopeasti vapaaksi.

Ranta-aho itsekin pääsi ääneen oikeudessa ja syytti syyttäjää valheellisten väittämien esittämisestä.

Ranta-aho vetosi siihen, että täyskäännöksensä jälkeen hän on puhunut asioista johdonmukaisesti. Syyttäjä puolestaan vetosi siihen, että kertomus on muuttunut matkan varrella useita kertoja.

Mitään sotkettavaa Ranta-ahon mukaan ei enää ole, koska hän on kertonut jo roolistaan huumeliigan johdossa. Esimerkiksi ajatusta kostamisesta Ranta-aho piti kaukaa haettuna.

Ranta-ahon mukaan hänen pakenemistaan vastaan puhuu se, että hän kertomansa mukaan saapui Suomeen, vaikka tiesi jo jäävänsä kiinni. Ranta-aho myös huomautti, että hänen omaisuutensa on takavarikossa.

”Kellon panttaus kaksi viikkoa ennen vangitsemista kuvastaa taloudellista tilannettani”, Ranta-aho sanoi.

Ranta-aho otti myös esiin, että tuomio on näillä näkymin tulossa vuoden 2021 puolella. Tutkintavankeus puolestaan on muuta vankeutta rajoitetumpaa.

Katiska on Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu.

Jutussa on yli 50 syytettyä. Kyse on yli 200 kilosta amfetamiinia ja mittavasta määrästä muita huume- ja dopingaineita.

Syyttäjän käsityksen mukaan liigan johtokaksikko pyöritti liigaa Espanjasta.

Huumeliigan pääarkkitehdit ovat syyttäjän mukaan olleet Ranta-aho ja Janne Tranberg. Ranta-aho on myöntänyt oman osuutensa jutussa.

Cannonball-moottoripyöräjengin johtajistoon kuulunut Tranberg puolestaan kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Katiska-vyyhdin purkautumisen aikoihin Tranberg pakoili poliisia Espanjassa aiemman rikoshistoriansa takia.

Katiska-vyyhti on ollut huomattavan julkisuuden kohteena, koska syytettynä on poikkeuksellinen joukkio jo tunnettuja ammattirikollisia ja Instagram-julkkiksia.

Syytettyinä on muun muassa entisiä jengiläisiä, fitnessmalli, bisnesväkeä, urheilija, poliisi ja muusikko.

Oikeudenkäynnin suurin käänne oli Ranta-ahon tunnustus.

Pitkällisen kiiston jälkeen Ranta-aho myönsi keväällä, että hän on masinoinut mittavan määrä huume- ja dopingaineita Suomeen. Hän myös paljasti 64 kilon huumekätköt poliisille.

Ennen tunnustusta Ranta-aho oli systemaattisesti kiistänyt, että hänellä olisi mitään tekemistä laajamittaisen huume- ja dopingkaupan kanssa.