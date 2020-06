Kulunut kevät on mennyt Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchin perheessä samoin kuin monilla muilla suomalaisperheillä.

Hän ja hänen aviomiehensä emeritusprofessori J.P. Roos ovat tehneet kotona etätöitä ja heidän14-vuotias kuopuksensa kävi etäkoulua. Roos, 74, kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Poikkeuksellista on ollut myös se, että heidän täysi-ikäinen, Italiassa opiskeleva keskimmäinen lapsensa saapui kotiin ja asui vanhempiensa luona kaksi kuukautta.

”Se, että saa täysi-ikäisen lapsensa takaisin kotiin asumaan, on suomalaisessa kulttuurissa erikoista. Olemme nauttineet yhdessäolosta. Italiassa asuvana hän on tottunut yhteisiin illallisiin, ja kokkasi niitä meille melkein joka päivä”, Rotkirch kertoo.

Tavallisesti Rotkirch sanoo olevansa itse aina menossa, joten pysähtyminen on ollut palkitsevaa. Tutkija tietää, että kaikilla korona-aika ei ole ollut yhtä helppo.

”Se on vaatinut monilta myös paljon uhrauksia. Varsinkin nuoret aikuiset ovat joutuneet luopumaan sosiaalisista suhteistaan, mikä on voinut olla monelle rankkaa.”

Rotkirchia on haastateltu julkisuudessa viime vuosina varsinkin syntyvyydestä, mutta hän on ennen kaikkea käyttäytymistieteilijä ja sosiaalitieteilijä. Syntyvyystilastojen ohella hän on kiinnostunut laajemmin myös vanhemmuudesta, perhesuhteista ja sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta.

Näihin kaikkiin koronaepidemialla on vaikutuksia.

Pääministeri Sanna Marin asetti Rotkirchin Valtioneuvoston kansliaan selvittämään Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tekemään politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Hänen tukenaan toimivat hallituspuolueiden valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä ja itsenäinen Väestöpoliittinen tiedepaneeli.

Syynä selvityshankkeen asettamiseen ei ole yksin koronaepidemia ja sen vaikutukset.

Suomessa ei ole tehty kattavaa väestöpoliittista selvitystä liki kahteen vuosikymmeneen, vaikka alhaisella syntyvyydellä ja pidentyneellä eliniällä on vaikutuksia koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Syntyvyyteen voi sanoa nyrkkisääntönä, että kun taloudessa menee hyvin, lapsia tehdään hieman enemmän, ja päinvastoin.

Viime vuosikymmen Suomessa on osoittanut tätä perusolettamaa vastaan: Syntyvyys laski jyrkästi koko 2010-luvun, myös sen jälkeen, kun talous oli kääntynyt nousuun. Vuonna 2019 se oli kaikkien aikojen matalimmalla tasolla.

”Tutkijat ovat siitä edelleen ihmeissään. Tämä on yksi asia, mihin toivoisin voivani paneutua”, Rotkirch sanoo.

Jotain asiasta kuitenkin jo tiedetään. Taustalla ei vaikuta mikään yksittäinen perhepoliittinen tai työllisyyteen liittyvä tekijä, vaan kyse on jostakin laajemmasta.

”Jotain tapahtui niissä maissa, joissa syntyvyys on ollut Euroopan mittakaavassa aika korkea, kuten Ranskassa, Iso-Britanniassa ja kaikissa Pohjoismaissa. Näitä maita on ihailtu onnistuneina esimerkkeinä, kunnes tilanne muuttui”, Rotkirch kuvaa.

Suomessa lasku on ollut kaikkein vahvin ja suorin, ja syntyvyys on nyt alle EU:n keskimääräisen tason.

Vaikka syntyvyyttä kannattaa tarkastella pidemmällä aikavälillä, tutkijat ovat etsineet myös kuukausittaisista luvuista mitä tahansa muutosta: jos vaikka käyrän lasku olisi hieman loiventunut.

”Niin pitkään yhtämittainen lasku on jatkunut”, Rotkirch hämmästelee.

Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden väheneminen tasoittui vuodenvaihteessa, ja uusimpien lukujen perusteella voidaan puhua jo selvästä noususta.

Helmikuussa Suomessa syntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3 617 lasta. Se on 329 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Se antaa toivoa, että syntyvyyden aallonpohja olisi toistaiseksi ohi, vaikka kasvu ei jatkunutkaan enää huhtikuussa.

Tutkijoiden mukaan suurin taustalla vaikuttava syy on epävarmuus tulevaisuudesta.

”Koskee se sitten omaa työllisyyttä, terveyttä, parisuhdetta tai yleisemmin maailman menoa, huoli on Euroopassa syystä tai toisesta tosi suuri”, Rotkirch kuvaa.

Sitten tuli vielä koronaepidemia. ”Epävarmuuksien epävarmuus, kuten eräs kollegani asian kuvasi”, Rotkirch sanoo.

Ensimmäisistä tutkimuksista koronakriisin vaikutuksista syntyvyyteen on jo nähtävillä, että ainakin Iso-Britaniassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa nuoret aikuiset aikovat hankkia vähemmän lapsia kuin ennen kriisiä.

Ja nimenomaan aikomukset ovat syntyvyyden kannalta tärkeitä. Jos lapsia ei korkean elintason maissa suunnitella, ei niitä myöskään synny.

”Pikemminkin päinvastoin, ihmiset yleensä saavat selvästi vähemmän lapsia kuin haluavat ja aikovat”, Rotkirch sanoo.

Yksilön kannalta tilanne on surullinen.

”On huolestuttavaa, että moni ei pysty syystä tai toisesta toteuttamaan omia haaveitaan perheellistymisestä, joka on iso osa elämää.”

Rotkirch toki tietää, että kaikkien haaveisiin lapset eivät sovi.

”On oltava valinnanvapaus, ja yhteiskunnan on pystyttävä tukemaan ihmisiä heidän omissa toiveissaan.”

Syntyvyyden lasku huolettaa koko Eurooppaa. Tuoreen EU:n alaisen ajatushautomon mietinnön mukaan EU:n väestö ikääntyy, kun elinajanodote kasvaa ja hedelmällisyysaste laskee.

Kun maailman väestömäärä muuten kasvaa, EU:n osuus siitä supistuu: vuosisadan loppuun mennessä sen arvioidaan olevan enää 4,1 prosenttia (nykyään 6,9 prosenttia).

”EU:n raporteissa suurin huoli näyttää nyt olevan siinä, miten pidetään osa alueista elinvoimaisina. Meillä Suomessa alueelliset erot ovat vielä suurempia”, Rotkirch sanoo.

Syntyvyys on muutakin kuin tilastoluvut tai tuleva huoltosuhde. Kyse on myös siitä, miltä yhteiskuntamme näyttää.

”Montako sisarusta ja montako serkkua lapsella on? Millaisia ylisukupolvisia suhteita luodaan? Mihin tukeudutaan kriiseissä? Tällä on laajempaa vaikutusta paitsi talouteen ja palveluihin, myös kulttuuriin.”

Kun Anna Rotkirch itse oli viisivuotias, hän kasvoi sisarusten ja sukulaisten ympäröimänä. Tätä nykyä viisivuotias kasvaa hyvin pienessä perhepiirissä.

Toisaalta ikääntyminen on myös voimavara, Rotkirch korostaa. Esimerkiksi nykyiset isovanhemmat ovat pidempään terveitä kuin edeltäjänsä ja viettävät aktiivista elämää.

Yhä useammalla lapsella on nyt elossa olevia vanhempia sukulaisia, kuten isovanhempia ja jopa isoisovanhempia. He myös voivat kannatella jälkipolviensa elämää. Vaikka koronaepidemia on vaatinut pitämään yli 70-vuotiaisiin etäisyyttä, se on voinut myös tehdä näkyväksi isovanhempien merkityksen.

Kriisit ovat aina myös uusi mahdollisuus. Silloin korostuvat uudet arvot. Perheet ovat korostaneet yhteisen ajan merkitystä.

Rotkirch puhuu mieluusti toivosta ja tulevaisuudenuskosta, vaikka hän myös tietää, että kriisi ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti.

”Meillä on onnistuttu siirtymään parhaiten etätöihin, luottamus viranomaisiin on korkeampi ja yksinäisyyskin on koettu muita maita vähäisempänä.”

Ensimmäiset tutkimukset kertovat, että Suomessa tulevaisuudenusko on kuitenkin korkeampi kuin keskimäärin muissa EU-maissa.

”Meillä on onnistuttu siirtymään parhaiten etätöihin, luottamus viranomaisiin on korkeampi ja korona-ajan yksinäisyyskin on koettu muita maita vähäisempänä.”

Ylipäätään koronaepidemian aikana ihmiset ovat Rotkirchin mukaan käyttäytyneet ”fiksummin” kuin tutkijat olisivat ennustaneet. Paniikkia ei tullutkaan.

”Väestön yhteenkuuluvuus on ollut merkittävä asia. Voimme ihailla sitä luovuutta, jolla ihmiset ovat auttaneet toisiaan, kuten laittaneet nalleja ikkunoihin ilahduttamaan, osoittaneet suosiotaan terveydenhoitajille tai pitäneet yllä sosiaalisia suhteita virtuaalisesti.”

Miltä sitten näyttää syntyvyys ja sen myötä väestön tulevaisuus koronakevään jäljiltä?

Se tiedetään, että tulevaisuuden uskolla on vaikutusta syntyvyyteen. Suurin syntyvyys nähtiin Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Rotkirch ei kuitenkaan ennusta vauvabuumia koronan jälkeen.

Muuten tilanne on toiveikas, hän sanoo.

”Väestöpolitiikka saattaa kuulostaa terminä vanhanaikaiselta. Loppujen lopuksi siinä on kyse siitä, miten yhteiskunta voi auttaa ihmisiä yhdessä saavuttamaan sellaisen elämän, jollaista he toivovat, ja tukea yhteisöllisyyttä.”

Rotkirchin tytär on palannut jo takaisin ulkomaille. Rotkirch itse on puolestaan päässyt jo kampaajalle ja ravintolaan.

”Olen voinut tavata ihmisiä, mikä sujuu hyvin kun noudatetaan turvavälejä ja tarvittaessa pidetään maskeja. Se on ollut itselleni hirvittävän tärkeää.”