Poliisi epäilee kolmea Huoltovarmuuskeskuksen henkilöstöön kuulunutta luottamusaseman väärinkäytöstä. Aiemmin poliisi on kertonut epäilevänsä luottamusaseman väärinkäytöstä vain yhtä henkilöä.

Rikosepäilyt koskevat pääsiäisen aikoihin julkisuuteen tullutta maskisotkua. Huoltovarmuuskeskus teki koronaviruksen aiheuttamassa nopeassa tilanteessa sopimuksia hengityssuojainhankinnoista tarkastamatta kauppakumppanien taustoja.

Tutkinnanjohtaja Mikko Laaksonen keskusrikospoliisista (krp) kertoo, että kaikki epäillyt ovat osallistuneet Huoltovarmuuskeskuksen hankintaprosesseihin. Keskuksen hallituksen jäseniä ei epäillä rikoksesta.

Maskisotkussa on kyse noin kymmenen miljoonan euron suojainkaupoista, jotka Huoltovarmuuskeskus oli sopinut Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän yritysten kanssa.

Jylhä on kauneusalan yrittäjä, jota vastaan on parhaillaankin oikeudessa vireillä rikossyytteitä. Lisäksi hänellä on aiempaa talousrikostaustaa.

Sarmaste puolestaan on alamaailmaan verkottunut yrittäjä. Sekä Jylhältä että Sarmasteelta on hamuttu rahoja ulosotossa.

Vain Sarmasteen maskikaupat ehtivät toteutua. Sittemmin ilmeni, että Sarmasteen järjestämät suojaimet eivät soveltuneet sairaalakäyttöön ja maskit aiheuttivat myös muussa käytössä allergisia reaktioita.

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti peruvansa kaupat Jylhän kanssa. Jylhä pitää purkuperusteita virheellisinä ja Virossa asiasta on vireillä Huoltovarmuuskeskuksen nostama kanne.

Sarmasteen yrityksen kaupoista poliisi aloitti tutkinnan muun muassa törkeän petoksen nimikkeellä. Sarmaste kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita henkilö, joka ryhtyy toimiinsa ilman oikeutta tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta. Lisäksi on aiheutettava vahinkoa sille, kenen asioita hänen tulisi hoitaa.

Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakoista kahteen vuoteen saakka vankeutta.

Myös oikeuskansleri pyysi selvitystä sopimusten päätymistä Jylhän ja Sarmasteen yrityksille. Syynä oli oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan se, että riskinhallinnan merkitys korostuu epätavallisissa tilanteissa.

Maskisotku on myös aiheuttanut henkilöstömuutoksia Huoltovarmuuskeskuksessa.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema pyysi eroa maskisotkun jälkeen. Ennen tätä pääministeri Sanna Marin (sd) oli ilmoittanut, ettei hänellä ole enää luottamusta Lounemaan.

Myöhemmin keskus erotti kaksi johtoryhmän jäsentä.

