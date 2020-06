Euroopassa avataan hiljalleen rajoja ja suomalaiset saavat nyt matkustaa Baltiaan, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. Samaan aikaan Kiinassa pelätään koronavirusepidemian toista aaltoa, eikä epidemia ota laantuakseen Ruotsissa.

Miten Suomessa varmistetaan, että koronaviruksen toinen aalto ei pääse yllättämään maailmalta?

Viruksen ensimmäinen aalto tuli Suomeen pitkälti lomailijoiden, erityisesti Pohjois-Italian laskettelulomilta palanneiden suomalaisten mukana. Viikkojen ajan tulijat suuntasivat kotiin ilman kummempia turvatoimia ja jatkoivat arkeaan. Vaikka omaehtoista karanteenia suositeltiin, lentokentältä saattoi nousta bussin tai junan kyytiin normaalisti.

Lopulta viranomaiset myönsivät, että maahantuloon olisi pitänyt puuttua nopeammin ja tiukemmin.

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöaula 11. kesäkuuta.

Nyt tartuntatilanne on saatu hallintaan. Suomella on ollut aikaa oppia viruksen torjunnasta. Mitä nyt tehdään toisin?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan nyt tietetään muun muassa se, että koronavirus tarttui yllättävän harvoin lentomatkalla. Tartunnat tapahtuivat matkakohteessa.

”Yritetään välttää siellä tartuntoja. Se on sääntö numero yksi. Siellä täytyy noudattaa samoja ohjeita mitä täälläkin. Eli korostetaan hyvää käsihygieniaa, pidetään etäisyyttä, vältetään kontakteja sairaisiin ihmisiin”, Jalava sanoo.

Hänen mukaansa matkailijoiden tulee harkita, mihin kohteeseen matkustaa ja suunnitella huolellisesti, miten tartuntariskiä voi välttää. Tartunnan saaneita voi silti tulla tänne. Jalavan mukaan Suomi suosittelee edelleen omaehtoista karanteenia pahemman epidemiatilanteen maista tuleville: ”Karanteeni on se paras keino välttää tartuntojen levittämistä täällä.”

Lain mukaan karanteeniin ei voi määrätä esimerkiksi kaikkia Ruotsista tulleita. Tartuntatautilääkäri tekee sen jokaisen kohdalla erikseen ja perustellusti. Joukkokuumemittaukset ovat osoittautuneet tehottomiksi tavoiksi löytää tartunnan saaneet.

Jalavan mukaan tiedon jakaminen eri kanavia pitkin on tärkein keino tartuntojen ehkäisemiseksi. Nykyisen tiedotuksen lisäksi Jalava toivoo, että maahantulijoita voitaisiin muistuttaa asiasta myös tekstiviestillä.

Finavian mukaan lentokentillä ollaan nyt paljon paremmassa tilanteessa kuin talvella.

”Siinä oli alkukangertelua, koska oli monta toimijaa, mutta varmasti sen osalta kaikki ovat oppineet paljon asioita. Jos epidemia-aalto toistuu samanlaisena, meillä on jo valmiina turva- ja hygieniajärjestelyjä”, sanoo viestintäpäällikkö Annika Kåla.

Lentokentillä on tehty helmikuusta lähtien toimia tartuntariskin minimoimiseksi sekä hallituksen suosituksesta että itsenäisesti. Esimerkiksi siivousta on tehostettu. Helsinki-Vantaalla saattajien ja vastaanottajien toivotaan jäävän terminaali 1:een, jotta terminaali 2:n henkilömäärää saadaan rajoitettua. Lähtöselvitysautomaateista on käytössä joka toinen. Terminaalissa on opasteita, kylttejä ja kuulutuksia turvaväleistä, hygieniasta ja karanteenista.

Finavian henkilökunnalla on maskipakko. Samaa edellytetään lentokentän muiden yritysten asiakaspalvelijoilta. Finavia suosittelee, että myös matkustajat käyttäisivät maskeja lentokentällä. Lentokentälle ja lennolle kannattaa varata maskeja useita kappaleita.

”Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA suosittelee maskien käyttöä. Lisäksi monet lentoyhtiöt ja ulkomaiset lentokentät edellyttävät niitä matkustajilta”, Kåla sanoo.

”Meillä on lentokentällä pieni erä maskeja, jos joltain on jäänyt kotiin. Mutta vastuu ohjeiden noudattamisesta on myös matkustajalla.”

Finaviassa seurataan myös koronavirustestien kehitystä, mutta toistaiseksi sopivaa teknologiaa ei ole EASAN mukaan käytettävissä, eikä se suosittele testausta.

Jos uusi epidemia-aalto alkaa jyllätä maailmalla, lisäturvatoimista tai esimerkiksi lentojen käännyttämisestä vastaavat viranomaiset.