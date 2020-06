Helsingin Sanomat

Kesäkuun alussa muuttunut tieliikennelaki sallii kännykän tai muun teknisen laitteen käytön auton ollessa pysähdyksissä esimerkiksi liikennevaloissa.

Tämä on riskitekijä, joka näkyy liikenteessämme ensi kertaa tänä kesänä, sanoo Hämeen poliisilaitoksen liikennepoliisisektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala.

”Henkilökohtainen kantani on se, että kaikenlainen liikennevirrassa oleminen on ajosuoritusta. Jos on valoissa kännykkä kädessä, on mahdotonta on reagoida valojen vaihtumiseen ajallaan, liikkeellelähtö viivästyy ja syntyy peräänajon vaaraa.”

Älypuhelimen räplääminen ja keskittymisen herpaantuminen voi aiheuttaa riskejä liikenteessä ympäri vuoden. Kesällä riskipaikkoja syntyy kuitenkin enemmän, sillä loma saa ihmiset liikkeelle kaikenlaisilla kulkupeleillä.

HS kysyi riskipaikoista tieliikenteessä, kevyessä liikenteessä ja veneillessä.

Takalan mukaan tarkkaa tietoa älypuhelimen aiheuttamista onnettomuuksista on vaikea saada, sillä harva tunnustaa poliisille huomion olleen onnettomuuden sattuessa puhelimessa.

Kesällä riskinä ovat myös kokemattomat kuljettajat, sillä tällöin rattiin nousee paljon ihmisiä, jotka eivät aja talvella ollenkaan. Vähäinen kilometrimäärä lisää epävarmuutta.

Jos autokin on kuskille tuntematon, erityisen vaarallista on sen ominaisuuksien testaileminen tien päällä. Takalan mukaan asiaa eivät helpota autoissa yleistynet kosketusnäytöt, joissa täytyy mennä lukuisien valikoiden kautta säätämään vaikkapa auton lämpötilaa.

”Valon lisääntyessä on poliisin tietoon tullut sellaisiakin ongelmia kosketusnäyttöjen kanssa, että voimakas valo häikäisee ja kuljettaja ei ajaessaan näe koko valikkoa.”

Kevyen liikenteen osalta älypuhelin luo riskitilanteita, joissa liikennettä hitaammin hahmottava lapsi voi joutua herkästi vaaratilanteeseen.

Vuosi sitten HS kertoi Liikenneturvan tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka mukaan jopa neljä viidestä lapsesta käyttää kävellessään puhelinta. Monesti puhelinta käytetään kävellessä puhumiseen tai viestittelyyn.

”Kesän ilmiö on se, että varsinkin nuorempi sukupolvi käyttää puhelinta pyöräillessä tai mopoillessa. On hurjan näköistä, kun lapsi ajaa eteenpäin ilman käsiä tai yksi käsi tangossa ja huomio on täysin puhelimessa”, Takala sanoo.

Myös sähköpotkulaudoilla liikkuvista osa käyttää puhelinta liikkeellä ollessaan. HS kertoi viime kesänä, että näillä kulkupeleillä liikkuneista päivystykseen joutuneista suuri osa oli kuitenkin alkoholia juoneita aikuisia.

Vapaa-ajan veneilijöiden sallittu promilleraja on yksi. Yleensä jos veneillessä sattuu onnettomuus, liikkeellä ollaan Takalan mukaan ”reilusti päihtyneenä”.

Vesiliikennelaki ei kiellä puhelimen käyttöä. Takalan mukaan tämä ei kuitenkaan ole suuri ongelma.

”Veneilyssä pelätään veden varaan joutumista. Etenkin jos lapsia on mukana, vanhemmat kyllä tiedostavat mahdollisen vaaran ja näin myös käyttäytyvät vesillä tyypillisesti hyvin.”

Koronavirus on painottanut suomalaisten matkailua enemmän kotimaahan. Takala arvelee, että tänä kesänä vesillä tapahtuu siksi tavallista enemmän vaaratilanteita.