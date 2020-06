Helsingin Sanomat

Katiska-huumejutun pääarkkitehdiksi tunnustautunut Niko Ranta-aho vapautetaan tutkintavankeudesta, päätti Helsingin käräjäoikeus keskiviikkoillalla. Asiasta kertovat Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Oikeuden puheenjohtajan Airi Jousilan mukaan Ranta-ahon vakavimmat syytteet on käsitelty ja muiden vastaajien syytteiden osalta sotkemisvaara on vähäinen, kertoo Ilta-Sanomat.

Vielä maanantaina käräjäoikeus päätti, että Ranta-aho pysyy vangittuna.

Aiemmin Ranta-aho on ottanut oikeudessa esiin, että tuomio on näillä näkymin tulossa vuoden 2021 puolella. Tutkintavankeus puolestaan on muuta vankeutta rajoitetumpaa.

Katiska on Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu.

Jutussa on yli 50 syytettyä. Kyse on yli 200 kilosta amfetamiinia ja mittavasta määrästä muita huume- ja dopingaineita.

Syyttäjän käsityksen mukaan liigan johtokaksikko pyöritti liigaa Espanjasta.

Huumeliigan pääarkkitehdit ovat syyttäjän mukaan olleet Ranta-aho ja Janne Tranberg. Ranta-aho on myöntänyt oman osuutensa jutussa.

Cannonball-moottoripyöräjengin johtajistoon kuulunut Tranberg puolestaan kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Katiska-vyyhdin purkautumisen aikoihin Tranberg pakoili poliisia Espanjassa aiemman rikoshistoriansa takia.

Katiska-vyyhti on ollut huomattavan julkisuuden kohteena, koska syytettynä on poikkeuksellinen joukkio jo tunnettuja ammattirikollisia ja Instagram-julkkiksia.

Syytettyinä on muun muassa entisiä jengiläisiä, fitnessmalli, bisnesväkeä, urheilija, poliisi ja muusikko.

Oikeudenkäynnin suurin käänne oli Ranta-ahon tunnustus.

Pitkällisen kiiston jälkeen Ranta-aho myönsi keväällä, että hän on masinoinut mittavan määrä huume- ja dopingaineita Suomeen. Hän myös paljasti 64 kilon huumekätköt poliisille.

Ennen tunnustusta Ranta-aho oli systemaattisesti kiistänyt, että hänellä olisi mitään tekemistä laajamittaisen huume- ja dopingkaupan kanssa.