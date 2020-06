Helsingin Sanomat

Tänä vuonna juhannusta vietetään monien suomalaisten mielestä unelmasäässä. Sää on ollut viime päivät helteinen eikä tilanne paljon muutu juhannuksenakaan.

Ennuste lupaa poutaista ja aurinkoista juhannussäätä koko maahan. Myös uimavedet ovat nyt lämpimiä kautta maan, paikoitellen ajankohtaan nähden jopa ennätyslämpimiä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannusaattona on luvassa hellettä Etelä- ja Keski-Suomeen. Etelässä ja lounaassa lämpötilat saattavat kohota jopa 28 asteeseen, Turun seudulla jopa 29 asteeseen. Pohjois-Karjalan suunnalla lämpömittarit nousevat 20–25 asteeseen.

Lounais-Lapissa juhannusaaton lämpötila kohoaa 20 asteeseen, mutta jää alle sen muualla Lapissa. Oulun korkeudella voi esiintyä heikkoja sadekuuroja.

Juhannuspäivänä sää jatkuu aavistuksen viileämpänä, mutta yhä poutaisena ja aurinkoisena. Lännessä on lämpimintä ja hellettä. Idässä ei ylletä hellelukemiin. Helleraja kulkee Lappeenrannasta Jyväskylän kautta Keski-Pohjanmaalle.

”Tulevina viikkoina ei ole näkyvissä vielä selkeää viilenemistä.”

Sunnuntaina poutainen sää jatkuu, mutta lämpötilat hieman laskevat. Hellettä saattaa olla Pohjanmaan suunnalla, muualla Suomessa lämpötilat ovat 20–23 asteen välillä.

Poutaa ja lämpöä on luvassa juhannuksen jälkeenkin. Sää jatkuu ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpänä.

”Poutainen korkeapaineen selänne jatkuu ensi viikollakin, ja se vaikuttaa lämpötiloihin maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. On lämmintä ja poutaista, ehkä jopa hieman lämpimämpää kuin sunnuntaina. Sen jälkeen epävarmuudet alkavat kasvaa”, sanoo meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

Vaikka pitkäaikaisissa ennusteissa epävarmuus lisääntyy, toistaiseksi niissäkään ei näy säätilan muutosta. Sää jatkuu poutaisena ja lämpimänä.

”Tulevina viikkoina ei ole näkyvissä vielä selkeää viilenemistä”, Viljamaa sanoo.

Sateita on ollut vain vähän, joten maasto on hyvin kuivaa ja metsäpalovaroitukset ovat voimassa lähes koko maassa. Ennen juhannusta sade- ja ukkoskuuroja saattaa tulla eri puolilla Suomea.

Suomessa on nyt lämpimämpää kuin monin paikoin Euroopassa. Hyvin lämmintä ilmamassaa on Skandinaviassa ja Välimeren alueella, mutta Länsi-Euroopassa sää on tavanomaista viileämpää.

Järvet jopa ennätyslämpimiä

Helteinen sää on lämmittänyt tehokkaasti uimavesiä. Järvien pintalämpötilat ovat nyt lähes kaikkialla maassa ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämpiä, jopa ennätyslämpimiä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan keskiviikkona lähes 20 järvellä mitattiin korkeampi lämpötila kuin koskaan aiemmin samana päivänä järven havaintohistoriassa. Monien järvien lukemat ovat havaintohistorian ylärajoilla. Lämpöennätyksiä saattaa rikkoutua juhannusviikolla lisää, koska ennusteiden mukaan lämmin sää jatkuu.

Etelä- ja Keski-Suomessa järvien pintalämpötilat ovat nyt 18–24 astetta eli 3–9 astetta tavanomaista lämpimämpää. Kainuuta pohjoisempana vedet ovat 9–20-asteisia. Siellä lukemat ovat vain 1–3 astetta tavanomaista korkeampia.

Uimareita Keuruulla tiistaina.

Tampereen Näsijärvellä veden lämpötila on nyt 24 astetta, mikä on jopa yhdeksän astetta lämpimämpää kuin tähän aikaan yleensä. Savonlinnan pohjoispuolisella Haukivedellä vesi on 19-asteista, eli neljä astetta keskimääräistä lämpimämpää. Ja Kuopion Kallavedellä 20-asteista eli kuusi astetta keskimääräistä lämpimämpää.

”Yleensähän pintavesien maksimilämpötilat mitataan heinä–elokuun seutuvilla. Nyt näyttää siltä, että maksimilämpötilan kehitys on alkukesäpainotteista”, hydrologi Merja Pulkkanen Sykestä.

”Tämän hetkisten ennusteiden perusteella pieniä notkahduksia voi tulla kesäkuun kuluessa. Muuten lämpötilat voivat vielä nousta ja sen jälkeen kehittyä suhteellisen tasaisena kuun loppua kohti.”

Juhannuksen sääennuste ja lämpimät uimavedet miellyttävät juhannuksen viettäjiä, mutta huolettavat poliisia. Poliisi kehottaakin juhannuksena äärimmäiseen varovaisuuteen erityisesti vesien äärellä. Poliisi muistuttaa, että päihtyneenä ei saa mennä uimaan, veneilemään eikä ajamaan vesiskootterilla.

Aurinkoa kymmeniä tunteja tavanomaista enemmän

Koronaviruskeväänä ihmiset ovat ehkä iloinneet pienistäkin valonpilkahduksista, mutta myös tilastojen mukaan suomalaiset ovat saaneet nauttia auringonpaisteesta tavanomaista enemmän.

Ilmatieteen laitoksen mittausten auringonpaistetunteja on ollut etenkin touko- ja kesäkuussa selvästi enemmän kuin vastaavana ajankohtana keskimäärin.

Rovaniemellä aurinko paistoi toukokuussa peräti 46 tuntia keskimääräistä enemmän. Jyväskylässä aurinkotunteja kertyi 34 tuntia ja Helsinki-Vantaalla 23 tuntia tavanomaista enemmän.

Toukokuussa oli auringonpaistetta, mutta ei pelkästään sitä.

”Se on vähän hassua, koska toukokuu oli keskimääräistä viileämpi aika lailla koko maassa. Sademäärät olivat keskimääräisiä, mutta sateet olivat kuurotyyppisiä. Sinne mahtui sadetta ja auringonpaistetta”, kertoo meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelusta.

Myös kesäkuussa aurinkolukemat vaikuttavat lupaavilta. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla kesäkuun aikana aurinkotunteja on yleensä noin 266, ja nyt kuun puoliväliin mennessä niitä on kertynyt jo 160 tuntia, eli reilusti enemmän kuin puolet.

Kevät ja alkukesä on saattanut tuntua ihmisistä aurinkoisemmalta monesta muustakin syystä. Nina Karusto huomauttaa, että pimeän talven jälkeen keväällä valon määrä lisääntyy aina niin paljon, että sen huomaa helposti. Etelässä lumettoman ja jäättömän talven jälkeen myös ulkoilukeli oli erinomainen jo varhain keväällä.

Kauppatorilla Helsingissä oli tiistaina lämmintä, mutta taivaalla näkyi tummiakin pilviä.

”Kevät on myös sademääriltään vähäisempi kuin muut vuodenajat. Ilmankosteuskin on selvästi kuivempaa, mikä myös houkuttelee ihmisiä olemaan ulkona. Ja keväällä pilvisyys on vähäisempää ihan tilastollisestikin”, Karusto sanoo.

Lisäksi koronaviruskeväänä ihmiset ovat tehneet paljon etätöitä kotona, jolloin aurinkoiset hetket on ollut ehkä helpompi huomata kuin toimistojen uumenista. Rajoitusten takia monet ajanvietteet ovat olleet mahdottomia, joten ihmiset ovat ulkoilleet paljon ja kiinnittäneet säähän ehkä erityistä huomiota.