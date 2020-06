Helsingin Sanomat

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Lämpötila 21 astetta, joka tuntuu kuin olisi 24 astetta. Tuulta ei ole lainkaan, vain 3 metriä sekunnissa. Veden lämpötila on 19 astetta.

Kivinokan uimarannalle Helsingissä on kuitenkin aamupäivällä ehtinyt vasta kourallinen uimareita. Yksi heistä on Elias Girod.

Tavallisesti tanssitaittelijana työskentelevä Girod viettäisi kesäkuun reissaten työn parissa ympäri maailmaa, mutta epidemia tyhjensi kalenterin töistä aluksi kokonaan.

”Onneksi tilalle tuli vähän muita korvaavia juttuja”, hän kertoo.

Koronaepidemia tyhjensi tanssitaiteilijana työskentelevän Elia Girodin kalenterin. Sen takia hän on voinut nauttia ulkoilusta aiempaa enemmän.

Kevään aikana Girod on ulkoillut paljon ja kierrellyt pyörällä tutkimassa Helsinkiä. Kivinokan uimarannan löysi oikeastaan jo viime kesänä, mutta on nyt ehtinyt käydä rannalla useammin.

”Onhan tämä ollut outoa aikaa. Toisaalta on voinut tehdä enemmän sellaisia asioita, jotka jäisivät muuten vähemmälle”, hän sanoo.

Kesän Girod aikoo viettää pääosin kotimaassa mökkeillen. Lisäksi tiedossa on myös muutamia esityksiä. Parhaillaan hän harjoittelee tanssiteosta, joka esitetään elokuussa ulkona.

Kesä ja aurinkoinen sää tuntuvat nyt monista erityisen hyvältä koronakevään jälkeen, sanoo psykologi Nina Lyytinen.

”Kesä edustaa monille muutenkin toivoa. Silloin luonto kasvaa, kasvit ovat kukassaan.”

Vaikka joillain voi olla takana lomautuksia tai työttömyyttä, kesä on myös useimmille aikaa, jolloin saa ottaa rennommin.

”Nyt aika moni tulee viettämään kotikulmilla, kotimaassa tai rannoilla eikä matkusta ulkomaille. Se voi tasa-arvoistaa tilannetta, kun kaikki ovat tuloista riippumatta samassa tilanteessa”, Lyytinen sanoo.

Lisäksi aurinkoinen sää mahdollistaa nyt entistä paremmin toisten tapaamisen.

”Vaikka tartuntariski on yhä olemassa, meille tuo hallinnan tunnetta se, että voimme vähän enemmän valita, mitä teemme”, Lyytinen sanoo.

Ylipäätään se, että epidemiatilanne Suomessa on nyt näin hyvä, voi lähentää ihmisiä.

”Siihen on tarvittu meitä kaikkia. Vaikka käsiä pitää edelleen pestä ja turvavälejä pitää, me voimme hieman jokainen juhlia mielessämme, että tässä onnistuttiin.”

Lyytinen kuitenkin muistuttaa, että rajoitusten purkaminen voi myös pelottaa osaa. ”Sekin on ymmärrettävää.”

Elokuussa alkaa eskari

Milla Härmä tyttäriensä Lempin, 6, (vas.) ja Lyylin, 2, kanssa vietti päivää uimarannalla Kivinokassa, jossa heillä on mökki.

”Kyllähän tämän oudon kevään jälkeen kesä tuntuu erityisen hyvältä”, sanoo myös Milla Härmä.

Härmän perhe vietti kevään aika pitkälti perheen kesken. Lapset Lempi, 6, ja Lyyli Härmä, 2, jäivät molemmat kotihoitoon epidemian alettua. Perheeseen kuuluu lisäksi koululainen, joka kävi etäkoulua.

”Olimme varsinkin alkuun aika lailla omissa oloissamme. Pyöräilimme paljon ja potkulautailimme ulkona”, Milla Härmä kertoo.

Toukokuussa perhe matkusti tapaamaan Viro Pärnussa asuvaa mummoa Tuuli Härmää, minkä jälkeen he olivat myös kaksi viikkoa karanteenissa.

Nyt matkustusrajoitukset on Viron ja Suomen välillä purettu, eikä karanteenia enää tarvita, joten myös Tuuli Härmä on tullut vierailemaan lastenlastensa luona.

”Vietämme kesän mökillämme täällä Kivinokassa ja osittain Pärnussa”, Milla Härmä kertoo.

Kesä ollaan vaan

Juuso Aitta (vas.), 17, Topi Tarviainen, 17, sekä Miro Mäkelä, 16, uivat Tuoriniemen uimarannalla Herttoniemenrannassa. Koronan takia he kävivät kevään lukiota etänä.

Topi Tarvainen, 17, heittää voltin laiturilta mereen Tuoriniemen uimarannalla kieltokyltistä huolimatta.

Kesä ja aurinko tuntuvat Tarvaisesta erityisen mukavilta juuri nyt, sillä hän joutui perheessään ilmenneen koronavirustartunnan vuoksi olemaan karanteenissa liki kuukauden.

”Kevät ei siten mennyt niin kovin iloisissa merkeissä”, Tarvainen sanoo.

Nyt kaikki ovat terveitä ja hän on päässyt tapaamaan kavereitaan Juuso Aittaa, 17, ja Miro Mäkelää, 16, Tuoriniemen uimarannalle.

Aitalla ja Mäkelällä kevät meni leppoisammin.

”Etälukio oli jopa rennompaa kuin normaalisti”, Aitta kertoo.

Kesältä kolmikko odottaa rentoa olemista. Mäkelä on palannut lomareissulta Lapista. Mäkelän kielikoulureissu Kaliforniaan peruuntui, joten aikaa jää sukelluskurssille.

Tarvainen aikoo kesällä suorittaa taekwondon mustan vyön kokeen ja skeitata.

Kesä mökillä

Satu ja Anssi Leino ostivat mökin Kivinokasta jo neljä vuotta sitten. Tänä kesänä mökille tuli erityisesti käyttöä.

Satu ja Anssi Leinon opintovapaat sattuivat sopivaan aikaan. Satu Leino aloitti opintovapaan ja opinnot Itä-Suomen yliopistossa juuri, kun hänen työpaikallaan siirryttiin etätyöskentelyyn.

Leino puolestaan on viimeistellyt luovan kirjoittamisen opintojaan Työväen akatemiassa etänä.

Molemmat kiittelevät, että kesämökki Kivinokassa tuli tänä keväänä sopivasti käyttöön. Vielä vuosi sitten he pohtivat pitääkö mökkiä lainkaan.

Mökkeilyn lisäksi muut kesäsuunnitelmat ovat avoinna. ”Ehkä tässä on vähän paluuta lapsuuden kesiin, jolloin lähinnä mökkeilimme ja kesät tuntuivat aina erityisen pitkiltä”, Anssi Leino sanoo.

Aikaa ulkoilla

Vuosaaressa asuva Maija-Liisa Niemelä tuli ystävänsä kanssa Kivinokkaan pullakahville ”Maijan kioskille”.

Keväällä Maija-Liisa Niemelällä on ollut tavallista enemmän aikaa ulkoiluharrastukselleen.

Niemelä työskentelee henkilöstöravintolassa ja on ollut lomautettuna keväästä lähtien.

”Sää on onneksi tänä keväänä ollut siihen erinomainen. Olen joka päivä pakannut mukaan kahvit ja lähtenyt pyöräilemään milloin minnekin”, Niemelä kertoo.

Hänellä on suunnitelmissa lähteä Kuusamoon ammattikalastajana työskentelevän tuttavansa avuksi.

”Siellä häviää kaikki stressi”, hän kertoo.

Heinäkuussa Niemelä palaa hetkeksi takaisin töihin mutta viettää elokuussa jälleen kesälomia. ”Kyllä töihinkin on jo vähän ikävä”, hän sanoo.

Lontoon matka peruuntui

Jenny Montin (vas.) sekä Aliisa Arven yhteinen lomamatka Lontooseen peruuntui. Sen sijaan he suunnittelevat matkaa Tampereelle.

Toisessa tilanteessa Jenny Montin ja Aliisa Arve olisivat ensi viikolla Lontoossa lomamatkalla. Nyt matka on kuitenkin peruuntunut.

Matkailualalla työskentelevä Montin on osittain itse ollut lomautettuna. Oopperalla työskentelevä Arve puolestaan on ollut töissä, vaikka itse esitykset on jouduttu peruuttamaan.

”Suunnittelemme ja työstämme nyt ensi syksyä”, Arve kertoo.

Tosin nyt molemmilla on kesäloma. Koska Lontoon-matka peruuntui, kaksikko aikoo matkustaa lähinnä kotimaassa.

”Porvoosta on puhuttu ja Tampereelle menosta. Siellä on kiinnostavia museoita, kahviloita ja tuttuja ihmisiä”, Arve kertoo.

Uimista ja lähimatkailua

Martin Flood vietti ensimmäistä kesälomaviikkoa lastensa Benjaminin, 4, Teresan, 9, sekä Bean, 9, kanssa Tuoriniemen uimarannalla Herttoniemenrannassa. Kevät on sujunut etätöiden ja etäkoulun parissa.

Herttoniemeläiset Martin Flood sekä lapset Benjamin, 4, sekä kaksoset Teresa, 9 ja Bea Flood, 9, viettävät kesäpäivää Tuorinniemen uimarannalla.

Teresa ja Bea ovat olleet keväällä monien muiden tapaan etäkoulussa.

”Muuten se oli ihan ok. Paitsi, että piti herätä aina yhdeksältä”, Teresa sanoo.

Martin Flood on työskennellyt kotoa käsin etänä. Nyt hän viettää kesälomaviikkoa lasten kanssa kotona.

”Maanantaina kävimme Turun linnassa. Muuten suosimme kesällä pääasiassa lähimatkailua ja päiväreissuja”, Flood kertoo.