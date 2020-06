Helsingin Sanomat

Jällivaaran kunta Pohjois-Ruotsin Lapissa varoittaa asukkaitaan hallitsemattomasti leviävästä ja vaarallisesta koronaviruksesta.

Kunnan mukaan ”sairastavuus Norrbottenin alueella on huolestuttavan korkea”.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

Jällivaara vetoaa alueen asukkaisiin ja pyytää heitä noudattamaan terveysviranomaisten suosituksia, hyvää käsihygieniaa ja annettuja rajoituksia.

Koronaviruksen levittämistä rajoittaakseen kunta kertoo sulkevansa kokoontumispaikkoja, kuten kulttuurirakennuksia.

Ruotsissa on todettu yhteensä yli 7 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa ja yli 54 500 koronavirustartuntaa.

Aftonbladetin mukaan Jällivaaran alueella on vahvistettu tähän mennessä yhteensä 128 tartuntaa. Tuhatta asukasta kohden luku on 7,3. Kunnan asukasluku on noin 18 000.