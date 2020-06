Helsingissä Kaisaniemenrannassa on sattunut öljyvahinko, kertoo Helsingin pelastuslaitos Twitterissä.

Pelastuslaitoksen mukaan öljyä on valunut mereen paikalla olevasta työlautasta. Kaisaniemenrannassa on useita pelastuslaitoksen yksiköitä suorittamassa öljyntorjuntaa, ja alueen puomitus on aloitettu.

Tilanteesta on haittaa veneliikenteelle, pelastuslaitos kertoo twiitissään.