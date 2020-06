Helsingin Sanomat

Ultrakevytlentäminen on kasvattanut Suomessa tasaisesti suosiotaan 2000-luvulla.

Suomessa annettava ultrakevytlento­konekoulutus ei välttämättä takaa riittäviä valmiuksia turvalliseen lentoharrastukseen, toteaa Onnettomuus­tutkintakeskus (Otkes). Ultrakevyellä lentokoneella tarkoitetaan lentokonetta, joka on enintään kaksipaikkainen ja sen suurin lentoonlähtöpaino on 450 tai 472,5 kiloa.

Onnettomuus­tutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo Otkesin tiedotteessa, että ultrakevytlento­koulutuksessa käytetään koulutusohjelmaa, jonka on julkaissut Suomen Ilmailuliitto ja jonka Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt. Koulutusohjelman käytännön toteutuksessa on eroja koulutusorganisaatioiden välillä.

Käytännössä harrasteilmailun parissa toimivilta tahoilta edellytetään myös paljon omavalvontaa, kertoo ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Janne Kotkavirta Otkesista.

”Toisin kuin seuraavien koulutusluokkien koneet, ultrakevyet lentokoneet eivät kuulu EU-säätelyn piiriin. Niitä suunnittelee, valmistaa, rakentaa ja hyväksyy jokin kansallinen toimija. Myös säädökset, joiden pohjalta ultrakevyiden lentokoneiden koulutusta annetaan, ovat kansallisia”, Kotkavirta selittää.

Ultrakevyen lentämisen on tarkoitus olla edullinen tapa harrastaa lentämistä, Kotkavirta sanoo. Ultrakevyiden koneiden rakenne ja lentonopeus ovat kuitenkin kehittyneet 2000-luvulla huomattavasti.

”Nykyään ultrakevyet lentokoneet lentävät kovaa vauhtia, ja osa konetyypeistä on vaativia lentää”, Kotkavirta kertoo.

Ultrakevytilmailun kansalliset koulutusvaatimukset ovat kevyemmät verrattuna Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n harrasteilmailun LAPL/PPL-koulutusvaatimuksia noudattaviin koulutuksiin.

”Ultrakevytlentokoneiden koulutuksessa on tarkoituksellisesti pienemmät vaatimukset kuin seuraavissa koulutusluokissa, mutta pitäisihän senkin harrastuksen olla yhtä turvallista”, Kotkavirta sanoo.

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnat ultrakevyiden lentokoneiden onnettomuuksista Tampere-Pirkkalan lentoasemalla viime vuoden heinäkuussa sekä Euran lentopaikalla viime vuoden syyskuussa.

Onnettomuus­tutkintakeskus antaa onnettomuuksien seurauksena Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille kaikkiaan viisi suositusta, jotka liittyvät ultrakevyiden lentokoneiden koulutukseen. Esimerkiksi teoriaopetuksessa käytettävissä olevat tuntimäärät ovat Janne Kotkavirran mukaan riittämättömät.

”Kun oppiaiheet jaetaan käytettävissä olevalla tuntimäärällä, saattaa jonkin aiheen omaksumiselle jäädä aikaa puolitoista minuuttia.”

Myös ultrakevyiden lentokoneiden minimilento­koulutusmäärä tulisi Kotkavirran mukaan yhdenmukaistaa. Ultrakevyissä koneissa lentolupakirjan voi periaatteessa saada 25 lentotunnilla, mutta käytännössä sen saamiseen vaaditaan yli 30 lentotuntia.

”Seuraavassa LAPL-luokassa minimi on 35 tuntia, joten määrät ovat käytännössä jo nyt lähellä toisiaan.”

Vaikka ultrakevyiden lentokoneiden turvallisuus on parantunut, niillä lentäminen on Kotkavirran mukaan edelleen tilastollisesti riskialttiimpaa kuin seuraavien koulutusluokkien koneilla lentäminen.

Kotkavirran mukaan muutosehdotukset ultrakevyiden koneiden koulutukseen on otettu vastaan myönteisesti.

”Kyllä näille asioille jotain tehdään”, hän vakuuttaa.