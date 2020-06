Helsingin Sanomat

Suomen ulkopuolella asuvat suomalaisperheet ovat joutuneet koronaviruksen takia vaikeaan tilanteeseen, kun he miettivät kesän mökkimatkoja Suomeen. Pelko koronaviruksesta on aiheuttanut sukujen sisällä jopa jännitteitä ja riitoja.

HS haastatteli perheitä, jotka asuvat ulkomailla ja joissa ainakin jompikumpi vanhempi ja lapset ovat suomalaisia.

”Vaikka monella ulkosuomalaisella on hinku päästä kotimaahan, ei kukaan halua vaarantaa omaa lähipiiriään”, sanoo Luxemburgissa perheineen asuva Irene Mäkelä-Brunnekreef.

Hän on miehensä kanssa tehnyt töitä kodissaan maaliskuusta alkaen, eikä pariskunta tavannut ensimmäisenä kymmenenä viikkona ketään perheen ulkopuolelta kauppareissuja lukuun ottamatta. Nyt kesällä he aikovat tulla Suomeen.

Luxemburgissa uuden koronaviruksen tartuttavuusluku on alle 0,8, eli epidemia on selvästi hiipumaan päin. Maa aikoo testata kaikki asukkaat tulevina viikkona.

”Me olemme siis ehkä jopa todistetusti terveitä lähtiessämme. Mutta itse matkanteko tuntuu olevan se suurin riski, eikä Luxemburgista ole suoria lentoja Suomeen.”

Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan oikeus päästä maahan. Kaikille Suomeen palaaville suositellaan kuitenkin kahden viikon omaehtoista karanteenia – paitsi jos palaa Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.

”Ei lapsia voi oikein estää halaamasta isovanhempiaan. Ehkä päivän, mutta viikon tai kaksi?”

”Karanteeniohjeistukset Suomessa ovat ymmärtääkseni olleet lievät, mutta karanteenisuositus pitkä, kun ottaa huomioon, että se on monissa maissa jo poistettu. Ja toisaalta taudin itämisaika on useimmiten viidestä seitsemään vuorokautta”, Mäkelä-Brunnekeef sanoo.

Perhe on suunnitellut ajamista suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä mökille.

”Siellä voisimme asua aitassa, hoitaa ruokailut ulkona sosiaalisen välimatkan päässä ja peseytyä saunassa eri aikoina. Uskon että vanhempani voisivat järjestää kaapit täyteen ruokaa niin, ettei meidän tarvitsisi käydä kaupassa tai tavata ketään muita”, Mäkelä-Brunnekreef sanoo.

”Mutta eihän niitä lapsia voi oikein estää halaamasta isovanhempiaan. Ehkä päivän, mutta viikon tai kaksi?”

Hän on ajatellut myös omaehtoista täyttä eristäytymistä vanhempien kaupunkiasunnossa Helsingissä ainakin 5–7 vuorokauden itämisajan verran, minkä jälkeen perhe voisi jatkaa mökillä lievempää karanteenia.

”Tosin ei sekään nyt ihan paras loman aloitus olisi, mutta olen tietysti tarvittaessa valmis joustamaan.”

Suomessa asuvat vanhemmat ovat Mäkelä-Brunnekreefin mukaan olleet hyvin ymmärtäväisiä.

”He ovat rauhallisen varovaisia tilanteen suhteen. Suunnittelemme eri skenaarioita ja seuraamme suosituksia. He haluavat saada tämän toimimaan varmasti yhtä paljon kuin me, kuitenkaan ketään riskeeraamatta.”

Mäkelä-Brunnekreefin mukaan arviot on tehty ”maalaisjärjellä”, sillä täsmällisiä suosituksia ei ole ollut saatavilla.

”En ole ainoa, jolle matka on se suurin riskitekijä. Ja siihen kaipaisi kyllä ohjeistusta ja tarkempia suosituksia.”

”Patoutuvatko mökkiin suomalaisten perheiden ja sukujen turhautumiset?”

Koronakriisi voi lisätä myös sukujen sisäisiä jännitteitä. Näin kertoo esimerkiksi Pariisissa perheineen asuva suomalaisnainen.

”Sukuni ei tajua, että riski on molemminpuolinen. Jos olemme olleet tiukassa karanteenissa, mutta vastapuoli huidellut menemään maskittomana omalla tavallaan, millä logiikalla me olemme tässä se ainoa riski”, nainen kysyy.

Asian arkaluontoisuuden vuoksi nainen ei esiinny jutussa nimellään. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Nainen on nyt pakosta miettinyt myös mökin asemaa suomalaisessa sukuperinteessä.

”Olen asunut ulkomailla yli 20 vuotta, ja niin kauan kuin muistan, mökkivierailut ovat olleet hankalia ja riitaisia. Mietin, että patoutuvatko mökkiin suomalaisten perheiden ja sukujen turhautumiset. Mökki on mielestäni valtataistelun väline.”

Naista ahdistaa erityisesti se, että jos mökkireissu peruuntuu, perheen lapsi ei pääse koko vuonna tapaamaan isovanhempiaan, erityisesti kun Ranskan koronaeristys on ollut varsin karu lapsillekin.

Perheen alle kouluikäinen lapsi ei ole nähnyt toista lasta kuin kerran sulun aikana.

”Olisin odottanut, että avosylin meidät otetaan vastaan, mutta ei. Olisin odottanut, että olisi ikävä edes lapsenlasta, jota he eivät ole nähneet yli vuoteen. Jos siis omaa lasta ei ole ikävä.”

Haastava tilanne on myös Etelä-Ruotsissa asuvalla Hanna Westerbergillä ja hänen perheellään.

”Omistamme mökin itse, eli asiaan ei liity mitään sukulaisuuskiistoja. Sen sijaan kiistaa on herättänyt Suomessa asuvien perheenjäsenten keskuudessa mökkireissumme Suomeen. He pelkäävät että olemme ’saastuneita’, koska asumme Ruotsissa”, Westerberg sanoo.

”Tämä on tietenkin meistä tosi kurjaa, koska mökkivierailu ja rakkaiden tapaaminen on vuotemme kohokohta.”

Westerbergin mukaan Suomessa on unohdettu faktoja, kun on mietitty suhtautumista Ruotsissa asuviin ihmisiin.

”Meiltä on 560 kilometriä Tukholman keskustaan, ja täällä Skånessa statistiikka näyttää muutenkin ihan eri näköiseltä, kuten lähes kaikkialla Tukholman ulkopuolella. Ruotsissa ei ole rajoituksia ollut valtion toimesta, vaan päätäntävalta jätettiin meille kansalaisille”, Westerberg sanoo.

Hänen mukaansa erot Suomen ja Ruotsin välillä ihmisten käyttäytymisessä ovat loppujen lopuksi yllättävän pienet. ”Ruotsalaiset eivät milloinkaan uhmaisi annettuja ohjeita, eli täällä näyttää toimivan käytännön järki.”

”Itku tuli, kun ajattelin, että tänä kesänä matka Suomeen ei tule onnistumaan.”

Suvi Rusi asuu Hollannin Haagissa 12:tta vuotta kahden nyt teini-ikäisen lapsen kanssa. Rusi on vieraillut lapsiensa kanssa vuosittain muutaman viikon ajan vanhempiensa kotona ja mökillä Hämeenkoskella. Niin myös tänä kesänä.

Varsinkin koronakevään jälkeen vierailu Suomessa on perheelle ”suoranainen henkireikä”.

”Ikävä on tietysti ehtinyt kasvaa isoksi vuoden aikana, ja tuntuu että on suorastaan pakko päästä perhettä tapaamaan ja rauhoittumaan Suomen luontoon.”

Rusi muistuttaa, että monelle sukulaistensa lähellä asuvalla ihmiselle heidän näkemisensä säännöllisesti on itsestäänselvyys. Mutta ei ulkosuomalaisille.

”Vuosittaista tapaamista Suomen perheen kanssa odotetaan vuosi kuin kuuta nousevaa. Itku tuli, kun jossain vaiheessa koronaepidemiaa ajattelin, että tänä kesänä matka Suomeen ei tule onnistumaan.”

Ahdistusta lisäsi ajatus toisesta aallosta, joka voisi pidentää Suomi-perheen näkemistä kahteen vuoteen.

”Onneksi nyt kuitenkin pääsemme kesälomalla Suomeen, jos kaikki menee hyvin.”

”Voisimme livahtaa mökille ilman, että pysähdytään.”

Maarit Tähtivaaran perhe on puolestaan asunut Saksassa 15 vuotta. Koko perhe on Suomen kansalaisia.

Perheen yksi lapsista vietti Somerolla helmikuussa rippileiriviikonlopun, ja sen jälkeen on käynyt rippikoulua etänä. Elokuussa olisi edessä kolmen päivän rippileiri ja konfirmaatio. Perhe on pohtinut kovasti, mihin he menisivät kahdeksi viikoksi omaehtoiseen karanteeniin ennen leiriä.

”Isovanhemmat ovat jo 88-vuotiaita ja oleskelevat mökillä, jonne emme voi mennä.”

Tähtivaaran perhe on miettinyt asunnon vaihtoa suomalaisen perheen kanssa.

”He eivät nyt uskalla tulla tänne meille, mutta ovat remontoineet hankkimaansa mökkiä Karkkilasta. He sanoivat, että voisimme livahtaa mökille ilman, että pysähdytään sataman ja mökin välillä. Nyt vielä pitäisi selvittää, mistä voidaan saada ruuat kahdeksi viikoksi.”

Iäkkäiden toiveita on kuunneltava

Mutta millaiset ovat viranomaisten ohjeet yhteismökkeilyyn koronakesänä?

Tärkeintä on, ettei mökille lähdetä sairaana, sanoo THL:n infektiotautien torjunnan ja rokotusten yksikön johtava asiantuntija Jari Jalava.

”Tämä on erityisen tärkeää, jos mökille tulee muitakin kuin omaan talouteen kuuluvia. Lisäksi mökille matkustettaessa ja siellä ollessa pitää toimia kuten muulloinkin eli noudattaa hyvää käsihygieniaa, kun käy kaupassa tai huoltoasemalla tai vierailulla naapurissa.”

Saunassa ei Jalavan mukaan ole suurempaa riskiä kuin muuallakaan.

”Tartuntariski poistuu edellisen saunojan mukana kunhan noudattaa tässäkin hyvää käsihygieniaa.”

Jalavan mukaan yhteismökkeilyssä pitäisi keskustella iäkkäiden kanssa ja kuunnella myös heidän toiveitaan.

”Tärkeää on, että kaikki ymmärtävät tilanteen ja siihen liittyvät riskit oikein ja hyväksyvät ne. Tietenkin etäisyyden säilyttäminen ja tapaaminen esimerkiksi ulkotilassa vähentävät mahdollista tartunnan riskiä.”

Rajatarkastukset on tähän mennessä poistettu vasta muutamista maista, joissa epidemia on yhtä hyvin tai paremmin hallinnassa kuin Suomessa.

Lentomatkustaminen ei sinällään THL:n mukaan ole kovin suuri tartuntariski.

”Mikäli maan epidemiatilanne on selvästi huonompi kuin Suomessa, on mökille tulemisessa tietysti lisääntynyt riski uusille tartunnoille Suomessa. Suomen kannalta tärkein tällainen maa taitaa olla Ruotsi”, Jalava sanoo.