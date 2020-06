Helsingin Sanomat

Monet naimisiin menoa suunnitelleet pariskunnat ovat olleet kevään ja alkukesän epävarmoja, miten häiden järjestäminen onnistuu koronavirusrajoitusten puitteissa tänä kesänä. Monet parit ovat siirtäneet häitään myöhemmäksi, karsineet kutsuvieraslistaa tai jääneet odottamaan koronatilanteen kehittymistä.

Alkukesästä hallitus on ilmoittanut rajoitusten purusta asteittain. Keskiviikkoiltana se tiedotti uusista lievennyksistä koskien ihmisten kokoontumisia ja ravintoloita. Ne vaikuttivat taas monen parin loppukesän hääsuunnitelmiin.

Kesäkuussakin 50–500 hengen yksityisten juhlien järjestäminen on ollut mahdollista sisä- ja ulkotiloissa edellyttäen, että turvamääräyksiä kuten turvaetäisyyksiä noudatetaan. Käytännössä kesäkuussa on kuitenkin pidetty lähinnä vain enimmillään 50 hengen juhlia.

Lue lisää: Hallitus lieventää rajoituksia: ravintolat pidempään auki, isot tilaisuudet sallitaan elokuussa – Näin avautuminen etenee

Hatanpään kartano.

Juvenes Juhlapalvelu järjestää häitä muun muassa Tampereella Hatanpään kartanossa ja ravintoloissaan eri Suomea. Keskiviikkoillan uutiset rajoitusten purusta saivat torstaiaamuna yrityksen puhelimet soimaan.

”Kyllähän tässä myyntipalvelussa on ollut aika vilkasta. Ihmiset haluavat vahvistaa häitään heinäkuulle. Tähän saakka ei ole vielä tiedetty, miten rajoitukset muuttuvat. Nythän ne muuttuivat niin, että saamme ottaa vieraita 75 prosenttia tilojen maksimihenkilömääristä”, sanoo Juveneksen myyntipäällikkö Arja Mäkimartti.

”Kesäkuun häät ovat olleet pienempiä, 50 hengen häitä. Heinäkuussa häät ovat 50–100 hengen häitä. Aikalailla kaikki heinä-elokuun viikonloput ovat varattuja. Juuri tuli yksi puhelu, että kun nyt tuli tieto, että ihmisiä voi olla enemmän, voiko meitä tulla sittenkin 70–80. Vastasin, että näillä uusilla rajoituksilla se on mahdollista.”

Juveneksen asiakkaatkin ovat siirtäneet jonkin verran häitään ensi vuodelle. Sinne varauksia tehdään nyt paljon.

”Sen jälkeen kun ensimmäiset rajoitukset purettiin kesäkuun alussa, sen jälkeen on ollut vilkasta kysyntää juhlien suhteen. Tosi paljon on tullut varauksia kesälle 2021 ja jopa vuodelle 2022. Sama ilmiö näkyy Oulussa, jossa meillä on juhlatila Jazzvintti”, Mäkimartti sanoo.

Helsingissä Kämp-hotellin laajoissa tiloissa jo mahdollisuus ottaa vieraita puolet asiakaspaikkojen määrästä on mahdollistanut suurienkin häiden järjestämisen. Käytännössä sielläkin alkukesän häät ovat olleet pieniä.

”Ihmiset ovat hyvin ottaneet turvallisuusnäkökannan huomioon ja muuttaneet hääkonseptiaan. Häät ovat olleet pienimuotoisempia. Tai ihmiset ovat esimerkiksi jakaneet juhlia kahteen osaan, jossa vanhemmat vieraat tulevat hillitympään juhlaan ensin ja illemmalla juhlitaan nuoremman porukan kanssa”, sanoo Kämpin hotellinjohtaja Tuomas Liewendahl.

”Tällä hetkellä kukaan ei ole halunnut järjestää juhlia, joissa on ihmisiä enemmän kuin 50. Ei tähän mennessä, mutta nyt kun katsotaan eteenpäin, määrä alkaa kasvamaan.”

Liewendahlin mukaan moni hääpari toivoi ja uskoi, että elokuuhun ja syksyyn mennessä epidemiatilanne helpottuisi ja rajoituksia lievennettäisiin. Siksi monet häät on jo alustavasti suunniteltu esimerkiksi 70–80 vieraalle.

Kämpissä ja ravintola Uunisaaressa on peruttu lähinnä niitä häitä, joihin olisi osallistunut paljon kansainvälisiä vieraita. Ravintola Uunisaaressa häätilanne on muilta osin melko normaali.

”Häät vain siirtyivät pidemmälle ajanjaksolle. Meillä asiakaspaikat myös, 50 prosenttia, riittivät keskimääräiseen hääkokoon. Meillä on ollut varasuunnitelmat, että jos rajoituksia avataan, häät jatkuvat pidempään ja tulee yöruokailua ja muuta”, sanoo elämysten tuottaja ja hääsuunnittelija Pertti Huhtilainen ravintola Uunisaaresta.

”Parit ovat olleet rauhallisia, asiallisia ja myöskin hyvin helpottuneita, kun voivat nyt juhlia vähän pidempään.”

Helsingin tuomioseurakuntaan tuli torstaina vajaa kymmenen yhteydenottoa hääpareilta, jotka varmistivat häidensä varauksen tai ilmoittivat siirtävänsä niitä. Hallituksen keskiviikkoinen ilmoitus rajoitusten purusta ei saanut seurakunnan puhelimia soimaan erityisen tiheään. Monet ovat jo siirtäneet kirkkohäitään syksyyn tai ensi vuodelle.

”Osa on pienentänyt kutsuvierasporukkaa. Vaikka kirkkoon sopisi, myös juhlapaikkatila tekee omat rajoituksnsa. Monet myös haluavat, että riskiryhmään kuuluvat, esimerkiksi isovanhemmat, osallistuvat häihin. Siksi ei ole haluttu ottaa riskiä ja häitä on siirretty”, sanoo tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran sijainen, tuomiokirkon kappalainen Maija Kuoppala.

”Mutta vielä on niitä epävarmoja, jotka vähän miettivät. Juuri tuossa jollekin vihkiparille soitin, ja he sanoivat, että he vielä miettivät, että siirtävätkö.”

Tuomiokirkko Helsingin Senaatintorilla on suosittu hääkirkko.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan suosituimmat vihkikirkot ovat Vanha kirkko, Tuomiokirkko ja Suomenlinnan kirkko. Vaikka häitä on siirretty paljon myöhempään ajankohtaan, kirkkojen kalenterit ovat kuitenkin täyttyneet. Kuoppalan mukaan hiljaisen alkukesän jälkeen heinäkuusta alkaen häitä järjestetään suurin piirtein samaan tahtiin kuin muinakin kesinä.

”Peruutusten takia haja-aikoja voi löytyä siellä tällä, jopa Vanhan kirkon iltapäivissä. Se on meidän suosituin kirkko.”

Koronavirus laittoi Vuorikivien hääsuunnitelmat uusiksi: ”Pari päivää harmitti tosi kovasti”

Helsinkiläisten Anni ja Timo Vuorikiven häiden piti olla toukokuussa, mutta jo maaliskuussa pariskunnalle valkeni, että kaikki ei suju niin kuin etukäteen on suunniteltu. Pariskunta mietti ja päätti muuttaa suunnitelmiaan.

He menivät naimisiin toukokuun alussa. 70-hengen häät muuttuivat kuitenkin viiden hengen seremoniaksi: Vuorikiville tuttu pappi vihki heidät olohuoneessa ja paikalla oli kaksi läheistä todistajaa. Muut läheiset pääsivät seuraamaan vihkimistä livelähetyksen kautta.

”Tarkoituksena oli järjestää 70 hengen häät, vihkiminen kirkossa ja sen jälkeen juhlat Vantaalla tilausravintolassa”, Anni Vuorikivi kertoo.

Nyt Vuorikivien toiveena olisi järjestää hääjuhlat syyskuun puolivälissä. Keskiviikkona hallitus entisestään höllensi tilaisuuksien kokoontumisrajoituksia, ja se on valanut Vuorikiviin toivoa siitä, että syyskuussa päästäisiin juhlimaan. Hallitus aikoo sallia yli 500 hengen tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa elokuun alusta lähtien, mikäli koronaviruksen tilanne ei pahene.

”Nyt kun tilanne näyttää vähän toiveikkaammalta, niin uskallamme suunnitella jo vähän eteenpäin. Suhtaudun asiaan varovaisella toiveikkuudella, tietenkin seuraamme tilannetta kesän yli ja jos epidemia tilanne huononee, niin teemme sitten tarvittaessa uudelleen ratkaisuja.”

Vuorikivet huomasivat jo maaliskuun loppupuolella, että nyt suunnitelmat täytyy laittaa uusiksi.

Timo ja Anni Vuorikivi Annin kotipaikalla Suonenjoella.

”Maaliskuun lopussa ryhdyimme selvittämään, onnistuuko siirto ja kyllähän se pahalta tuntui siinä hetkessä. Tilanne oli muuttunut niin nopeasti. Pari päivää harmitti tosi kovasti”, Anni Vuorikivi sanoo.

”Lopulta vihkimispäivä oli kuitenkin hieno kokemus. Sää oli aurinkoinen, ihmiset onnittelivat kaduilla kun kävimme ottamassa hääkuvia ja illalla söimme kotona lähiravintolasta tilatun illallisen.”

Juhlatilan kanssa siirto syyskuulle onnistui mutkattomasti.

”Kaikki palveluntarjoajat ovat olleet todella ymmärtäväisiä ja siirrot ovat onnistuneet. Olisi hienoa, jos kaikki pysyisivät terveinä ja pääsisimme juhlimaan alkuperäisen vierasjoukon kanssa syksyllä turvallisin mielin.”

Timo Vuorikivi sanoo, että juhlasuunnitelmien muutoksista on koitunut lisätyötä, mutta oli hienoa päästä kuitenkin naimisiin jo toukokuun alussa.

”Lisätyötä on toki vähän koitunut, mutta nyt tilanne näyttää yllättävän selkeältä syyskuuta ajatellen. Toivottavasti pääsemme silloin läheisten kanssa juhlistamaan. Monilta on tullut jo innostuneita viestejä.”