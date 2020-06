Helsingin Sanomat

Tänä vuonna juhannusfestivaalit jäävät juhlimatta. Moni tapahtumajärjestäjä perui juhannuksen festivaalit jo huhtikuussa, kun hallitus ilmoitti jatkavansa rajoituksia yli 500 hengen yleisötapahtumien järjestämisestä heinäkuun loppuun.

Viime viikolla kokoontumisrajoituksia tosin lievennettiin niin, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet voidaan sallia heinäkuun alusta lähtien tietyin erityisjärjestelyin.

Lue lisää: Isot tapahtumat sallitaan sittenkin, mutta useimpia kulttuuritapahtumia se ei enää auta: ”Ammattimaista festivaalia ei voi polkaista käyntiin parissa viikossa”

Festivaalikansa ei tänä kesänä suuntaa Jämsän Himokselle, Kuopion Tahkolle, Raumanmeren juhannusjuhliin Raumalle tai Kalajoen Juhannukseen. Tampereella järjestetty Valtteri Festival jää niin ikään väliin.

Yksi tunnetuimmista ja suurimmista juhannusviikonlopun tapahtumista on Jämsän Himos Juhannus -festivaali, joka on vuosittain kerännyt alueelle noin 40 000 vuosittaista festivaalikävijää. Tänä vuonna festivaali olisi järjestetty 22. kerran, mutta koronaviruksen vuoksi tapahtumaa siirrettiin ensi vuoteen.

Vuonna 2017 Himoksen juhannusfestivaaleilla oli muun muassa vaahtobileet. Kuvassa vasemmalta oikealle Heidi Alanne, Jenni Isomäki ja Kiia Kalliomäki.

Se ei haitannut laihialaista Mikko Taivalmäkeä, 23. Tämä vuosi oli viides, kun Taivalmäki ystävineen vuokrasi saman mökin Himokselta juhannusviikonlopun festivaalimajoitukseksi.

”Kyllähän se harmittaa, ettei pääse katsomaan artisteja. Mutta täällä on silti mökit täynnä ja paljon väkeä. Ihan mukavaa täällä on olla ja kaveriporukalla pyöriä”, kertoo Taivalmäki.

Laskettelukeskuksestaan tunnettu Himos ei jäänyt tänäkään juhannuksena autioksi, vahvistaa majoitus- ja ravintolapalveluita alueella tarjoavan Himoslomien toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju. Majoituksen festivaalien ajaksi jo varanneille tarjottiin mahdollisuutta siirtää varauksensa ensi vuoteen tai toiseen ajankohtaan tänä kesänä.

”Yli puolet majoituksen jo varanneista halusi tulla tänne tänä viikonloppuna, vaikka festivaaleja ei ollutkaan”, Mäntyharju sanoo.

Lopulta kaikki Himoslomien alueella vuokraamat mökit ja huvilat varattiin täyteen juhannusviikonlopuksi. Mäntyharjun mukaan varauksia tuli sekä perheiltä että nuorilta aikuisilta. Vuodepaikkoja on yhteensä noin 4 000.

Festivaalivieraiden tavallisesti suosimaa leirintäaluetta ei avattu juhannukseksi lainkaan.

Vuonna 2018 Himos Juhannuksessa esiintyivät muun muassa Cheek, Tikat ja Haloo Helsinki.

Lue tästä HS:n reportaasi festivaalien leirintäalueelta kesältä 2018: Himoksen juhannuksessa myrskysi kuin viimeistä päivää, ja hävityksen keskellä raikasi paluun tehnyt Tiktak – reportaasi rankkasateen pieksemiltä festareilta

Täyteen varattu mökkikylä on tullut myös poliisin tietoon.

”Odotusarvo on, että myös Himos tulee aiheuttamaan poliisitehtäviä. Siellä on paljon väkeä ja paljon omatoimista juhlintaa”, kertoo komisario Marko Luosa Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Juhannuksena poliisilla riittää tehtäviä myös haja-asutusalueilla, jonne ihmiset ovat lähteneet mökeilleen. Luosa kertoo, ettei juhannuksen suurten yleisötapahtumien peruminen ole siksi vaikuttanut Sisä-Suomen alueella viikonloppuna liikkuvien poliisipartioiden määrään.

”Liikennemäärä festivaalialueiden ympärillä voi olla vähäisempää, ja rattijuopumuksia saattaa olla tavallista vähemmän. Arvioin, että poliisi tulee silti olemaan täystyöllistetty.”

Juhannusaaton vastainen yö oli Sisä-Suomen poliisin toiminta-alueella jo kohtuullisen vilkas. Poliisilla oli erityisesti alkoholiin ja väkivaltaan liittyviä tehtäviä.

Mitä festivaalikohteessa voi tehdä, kun festivaalit on peruttu? Mäntyharju kertoo, että alueen viikko-ohjelma pyörii normaalisti: tarjolla on esimerkiksi saunakierroksia ja välinevuokrausta. Soutuveneilemäänkin pääsee.

Vuonna 2015 Himoksella vietettiin juhannusta vaihtelevassa säässä.

Mäntyharju kuvailee tunnelmaa alueella rauhallisemmaksi kuin aiempina juhannuksina. Osa mökkeilijöistä näkyy paikanneen festivaalikeikkojen puutetta tuomalla äänentoistolaitteet mukanaan.

”Monilla näyttää olevan ulkopelejä mukana, ja näin aika monta puhallettavaa uima-allasta.”

Koronavirus on vaikuttanut myös alueen matkailupalveluihin.

Auki on vain yksi ravintola, jossa asiakaspaikkoja on rajoitettu. Siivousta on tehostettu, ja majoittujia päästetään asioimaan vastaanottoon vain vähän kerrallaan. Alueella on myös järjestyksenvalvojia.

Vaikka vieraat vaikuttavat viihtyvän tilanteesta huolimatta, Mäntyharju toivoo, että ensi vuonna festivaali pystytään järjestämään taas normaalisti. Samaa toivoo myös alueella majoittuva Mikko Taivalmäki ystävineen.

”Mutta nautitaan nyt, kun aurinkokin paistaa. Myöhemmin lähdetään katsomaan, mitä täällä mökkialueella tapahtuu.”

Muistaako juhlaväki pitää riittävät turvavälit toisiinsa myös juhannusyössä?

”Ei täällä nyt ketään toisia suudella tai tällaista. Me pidetään järki päässä tässä touhussa”, Taivalmäki sanoo.

Himos Juhannus -festivaalin järjestäjä Nelonen Media Live oy ja Helsingin Sanomat ovat samaa Sanoma-konsernia. Nelonen Media Live on myös Tahko Juhannuksen ja Raumanmeren juhannuksen järjestäjä.