Helsingin Sanomat

Kuuma päivä, iso joukko nuoria ja alkoholi. Näihin kolmeen tekijään Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio tiivistää syyt Hietaniemen rannalla tapahtuneeseen poliisin ja nuorten yhteenottoon.

Tilanne alkoi lauantaina aamuyöllä hieman ennen kahta, kun poliisi meni rannan koripallokentälle keskeyttämään kahden nuorisojoukon välistä joukkotappelua. Poliisi otti yhden henkilön haltuun tilanteen selvittämiseksi. Kun poliisi vei henkilöä poliisiautolle, muut nuoret alkoivat lähestyä poliisia uhkaavasti.

”Tapahtuman aikana vaurioitui ainakin kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa. Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja. Lisäksi muutama poliisi on saanut jonkinasteisia vammoja ilotulitusraketeista”, kertoi päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth tiedotteessa.

Kivien heittelyn lisäksi nuoret ampuivat ilotulitteita poliisia kohti, poliisi kertoo.

Poliisi otti tapahtumassa kiinni viisi nuorta miestä. Heistä kolmea epäillään rikoksesta ja kaksi otettiin kiinni niskoittelusta poliisilain perusteella. Rikoksesta epäillyt ovat alaikäisiä ja niskoitelleet täysi-ikäisiä. Kaikki kiinni otetut nuoret kuulusteltiin ja vapautettiin lauantain aikana.

Tutkinnassa ovat tällä hetkellä rikosnimikkeet virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, vahingonteko, pahoinpitely ja räjähderikos.

Lue lisää: Poliisi: Hietaniemen rannan juhannusyön tapahtumat vaikuttaisivat päihtyneiden nuorten päähänpistolta

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio.

”Tällaiset tilanteet ovat aina sitä vaikeampia mitä enemmän on yleisöä. Silloin on isompi riski siihen, että liian moni lähtee hetken huumassa mukaan. Perinteisesti juhannus on ollut meille rauhallisempaa aikaa, mutta nyt nuoria oli liikkeellä odotettua enemmän”, Aapio sanoo.

Aapio kuvailee Hietaniemen rannan välikohtausta poikkeukselliseksi ja uskoo sen jäävän yksittäiseksi tapaukseksi. Lauantai-iltana tilanne rannalla oli rauhallinen.

Sunnuntaina poliisi tiedotti, että esitutkinnan mukaan tapahtumat eivät vaikuttaneet suunnitelluilta tai liittyneen ajankohtaiseen Black Lives Matter -teemaan, vaikka silminnäkijähavaintojen mukaan paikan päällä huudettiin Black Lives Matter -henkisiä huutoja.

Lauantaina tehtyjen kuulustelujen ja tutkinnan perusteella teko vaikuttaisi poliisin mukaan päihtyneiden nuorten päähänpistolta.

Yksi lauantaina kuulustelluista on nuori mies, jonka epäillään vahingoittaneen poliiseja ilotulitteiden heittämisellä. Epäilty kertoi ottaneensa raketteja mukaan illan viettoa varten. Hän myönsi kuulusteluissa heittäneensä muutamia raketteja poliiseja kohti, mutta kiistää aiheuttaneensa toiminnallaan vahinkoja. Epäilty kertoi katuvansa tekoa kovasti.

Vastaavista välikohtauksista nuorten ja poliisin välillä Aapiolle tulee mieleen tuoreimpana Helsingin Töölönlahden makasiinipalot vuonna 2006.

Lue lisää: Sami yritti polttaa Töölönlahden makasiinit humalassa 2006, mutta tulitikku ei syttynyt – pari päivää myöhemmin rakennus roihusi liekkimerenä

Aapio on huolissaan poliisia vastustavista nuorista, koska etenkin väkivaltaisella vastustamisella voi olla ikäviä seurauksia nuoren loppuelämään.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta kertoo, että virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on kova pykälä, josta harvoin selviää pelkillä sakoilla.

”Yleensä rangaistusasteikko lähtee ehdollisesta vankeudesta. Tapaukset ovat vakavia, koska väkivallan kohteena on virkamies”, Nuotio sanoo.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

Viranomaisen väki­valtaisesta vastustamisesta annetaan hänen mukaansa vuosittain Suomessa noin 200 tuomiota. Yleensä tapaukset liittyvät yksittäisiin kiinniotto­tilanteisiin, joissa kiinniotettava esimerkiksi lyö poliisia.

Nuotion mukaan on harvinaisempaa, että tapahtumiin liittyy Hietaniemen välikohtauksen tapaan suuri ihmisjoukko.

Kriteerit viranomaisen väkivaltaiseen vastustamiseen on kirjattu lakiin avoimesti, Nuotio kertoo. Ne täyttyvät joissain tilanteissa jo väkivallan uhasta. Esimerkiksi poliisia kohti heitetyt kivet voivat täyttää kriteerit, vaikka ne eivät osuisi.

Myös esimerkiksi tuomareiden maalittaminen ja uhkailu netissä ovat Nuotion mukaan lähellä täyttää kriteerit.

Viranomaisen väkivaltaista vastustamista lievempiä rangaistuksia ovat muun muassa viranomaisen vastustaminen ja niskoittelu, joista tuomitaan yleensä sakkoihin.

Viranomaisilla on laissa poikkeuksellisen vahva suoja fyysiseen koskemattomuuteen, sillä lain tarkoituksena on suojella viranomaistoimintaa ja tarjota työrauha, Nuotio selittää. Suoja ei koske vain poliiseja vaan kaikkia julkisen vallan käyttäjiä kunnan ja kirkon virkamiehistä tuomareihin.

”Jos viranomaistoimintaa ei suojeltaisi, esimerkiksi tuomari ei saisi tehdä työtään rauhassa, vaan joutuisi tietynlaisen päätöksen tehtyään pelkäämään fyysistä väkivaltaa. Se olisi kamala ajatus”, Nuotio kertoo.

Toisaalta myös viranomaisten toimintaa ja vallankäyttöä valvotaan tarkkaan. Poliisi ei saa esimerkiksi provosoida epäiltyjä kiinniottotilanteissa.

Nuotion mukaan virkamiehen suojaa Suomessa kunnioitetaan hyvin. Tämä perustuu tasapainoiseen luottamukseen yhteiskunnassa. Suomessa on esimerkiksi koulutettu poliisi, joka käyttää harvoin voimakeinoja, ja siksi kansalaiset luottavat poliisiin eivätkä käytä väkivaltaa poliisia vastaan. Tämä taas vähentää poliisin tarvetta käyttää voimakeinoja.

”Tilanne on täysin erilainen vaikkapa Yhdysvalloissa, jossa poliisin liiallinen voimakeinojen käyttö on laukaissut paljon voimakkaita mielenosoituksia”, Nuotio kuvailee.

Nuotion mukaan on hyvä, että Hietaniemen rannan tapahtumat herättävät keskustelua, mutta asiaa ei pidä hänen mielestään myöskään paisutella liikaa.

”On terve piirre suomalaisessa yhteiskunnassa, että tällainen herättää reaktioita. Välikohtauksen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa liiallista draamaa. Ei tällaisista nuorison yksittäistapauksista ole uhkaa yhteiskunnalle.”

Aapio uskoo nuorten tavallisesti ymmärtävän hyvin, millaiset seuraukset poliisin vastustamisella on. Yleensä pelisäännöt poliisin kanssa toimimisesta ovat hänen mukaansa nuorille selvät.

Aapio kertoo käyvänsä Hietaniemen välikohtauksen läpi vielä kaupungin muiden nuorten parissa töitä tekevien toimijoiden kanssa.

Hän kuvailee poliisin ja nuorten välejä Helsingissä hyviksi.

”Järjestämme ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrimme olemaan läsnä nuorten arjessa”, Aapio kertoo.