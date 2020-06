Helsingin Sanomat

Keväällä pystytettiin kiireen vilkkaa testauspisteitä ja eristettiin osastoja ja tehohoitopaikkoja koronapotilaille. Jo tällöin asiantuntijat varoittivat, että se, mikä panostetaan koronavirukseen, on pois jostakin muualta.

Tätä on muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen yrittänyt kevään mittaan toistella tiedotusvälineille, kun hallitusta on vaadittu testaamaan kaikki suomalaiset, ottamaan kaikki potilaat sairaalahoitoon tai jatkamaan karanteeneja tai poikkeusoloja kesän yli.

Millaisia seurauksia kevään koronatoimilla on lopulta ollut?

Vakavia, todetaan yliopistollisista keskussairaaloista HS:lle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo suoraan, etteivät jonot lyhene tänä vuonna, vaikka niitä purettaisiin miten kovasti.

”Odotus on, että kesän jälkeen saadaan lisääntyvässä määrin lähetteitä kuukausien ajan. Vaikka laittaisimme kaiken kapasiteetin peliin, jonot varmaankin pitenevät koko syksyn”, Mäkijärvi sanoo.

Jos syksyllä nähdään koronaviruksen toinen aalto, tilanne tietenkin hankaloituu entisestään.

Eniten vahvistettuja koronavirustartuntoja on todettu Suomessa Hyksin erityisvastuualueella. Alueen vahvistetuista tartunnoista lähes 97 prosenttia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Hyksin erityisvastuualueeseen kuuluvat Husin lisäksi Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Mäkijärven mukaan Husissa on käytännössä jäänyt kokonaan tekemättä noin kahden kuukauden työt. Erityisesti kirurgiaa ja kiireetöntä toimintaa on ajettu alas koronavirukseen liittyvien panostusten alta.

”Hoitovelka näkyy meillä odotusajoissa niin, että jonossa on muutama tuhatta potilasta, joilla hoitoon pääsyyn menee noin puoli vuotta. On satoja potilaita, joiden status oli koronatoimia aloitettaessa kiireetön, mutta muuttunut tässä välissä kiireelliseksi. Joudumme ottamaan näitä potilaita ensin leikkauksiin.”

Jonot ovat kasvaneet erityisesti sydänleikkauksissa, ortopediassa, käsikirurgiassa, tekonivelleikkauksissa ja silmä- ja korvaleikkauksissa, mutta myös muualla. Lähetteitä on tullut erikoissairaanhoitoon tuhansia ja jopa kymmeniätuhansia vähemmän kuin tavallisena keväänä, mikä enteilee tulevaa ruuhkaa.

Kuva tarkentuu vasta kesän ja syksyn mittaan, kun ihmiset hakeutuvat jälleen hoitoon normaalisti. Mäkijärven mukaan on kuitenkin syytä olettaa, että lähes kaikki keväällä tekemättä jääneet toimenpiteet tulevat vielä tehtäviksi.

”Jos vaiva on sellainen, että päätyy meille asti erikoissairaanhoitoon, niin kyllä se on ennemmin tai myöhemmin hoidettava.”

Taloudelliset tappiot on arvioitu Husissa tänä vuonna 190 miljoonan suuruisiksi. Negatiivinen vaikutus heijastuu myös seuraavaan vuoteen.

Muissa yliopistollisissa sairaaloissa varsinaisia koronapotilaita on hoidettu selvästi vähemmän, mutta tappiota ja hoitovelkaa on niissäkin kertynyt varautumisen myötä. Keväällä, kun koko Suomeen pelättiin laajaa epidemiaa, henkilökuntaa koulutettiin tehohoitoon ja suojavarusteiden käyttöön tuhansittain ja kiireettömän hoidon tiloja tyhjennettiin koronapotilaiden varalle. Erityisesti leikkauksia on peruttu.

Kuopiossa ja Oulussa kevään taloudelliset tappiot on arvioitu kummassakin 45 miljoonaan, Turussa noin 40 miljoonaan. Pirkanmaalla tappiota tuli pelkästään huhti-toukokuussa noin 26 miljoonaa, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen.

”Suurin osa tappioista ja hoitovelasta tuli meillä varautumisesta, ei niinkään koronapotilaiden hoidosta”, Martikainen tiivistää.

Viesti on sama myös muissa sairaanhoitopiireissä.

Hoitotakuu, jonka mukaan hoitoon on päästävä puolen vuoden sisällä, rakoilee pahasti myös Uudenmaan ulkopuolella. Viime vuonna tähän aikaan yli puoli vuotta odottaneita potilaita oli Tampereella alle sata, nyt 395. Hoitoonpääsyn mediaaniaika on noussut 33 vuorokaudesta 55 vuorokauteen.

Jotakin tulevista jonoista kertoo se, että pelkästään Tampereella sairaalaan on tullut kevään aikana noin 10 000 lähetettä vähemmän kuin viime vuonna. Syksyllä lähetteitä odotetaan vastaavasti paljon tavallista enemmän.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla hoitotakuun ylittäneiden potilaiden määrä kasvoi keväällä sadoilla, kertoo Oulun yliopistollisen keskussairaalan hallintoylilääkäri Terhi Nevala.

”Se ei johdu hoidettujen koronapotilaiden määrästä vaan nimenomaan siitä varautumisesta, kouluttamisesta ja leikkaussalien sulkemisesta.”

Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa jonot vaihtelevat erikoisaloittain, mutta erityisesti kiireetön leikkaustoiminta on ruuhkautunut, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Antti Hedman. Hedmanin mukaan hoitotakuun kanssa tulee väistämättä ongelmia, ja sairaanhoitopiiri toivookin tilanteen hoitoon jonkinlaista siirtymäaikaa.

”Jos pandemia jää tähän ja normaali toiminta saadaan käyntiin, tilanteen korjaamiseen tulee silti ehdottomasti menemään kuukausia.”

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toimintaa jouduttiin vähentämään koronatoimien takia noin viidennes, vähemmän kuin monella muulla alueella. Hoitoonpääsy on pidentynyt sielläkin noin viidellä vuorokaudella, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

”On vielä hankala arvioida, paljonko hoitovelkaa tulee. Tässä kohdassa olemme onnellisia, ettei täällä tullut pandemiaa, mutta varautuminen on ollut raskasta”, hän sanoo.

Helsingin läheisyydestä huolimatta myöskään Turussa ei ole hoidettu montaa koronapotilasta. 20:stä koronapotilaille varatusta tehohoitopaikasta on ollut käytössä enimmillään neljännes. Se on jo saanut jotkut kritisoimaan päätöstä ajaa sairaalan muuta toimintaa alas, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

”Pitää mennä takaisin ja muistella, miten maaliskuussa pelättiin, löydetäänkö mistään riittävästi hoitajia, jos epidemia iskee pahasti. Jälkiviisaus on viisauden vastenmielisin alalaji.”