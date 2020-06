Helsingin Sanomat

Keski-Pohjanmaalaista 1960-luvulla syntynyttä miestä epäillään laajasta petossarjasta, jossa kohteena on ollut 37 naista eri puolelta Suomea, kertoo poliisi. Epäilty on saanut varoja naisilta yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa.

Miehen epäillään huijanneen naisia yli kymmenen vuoden ajan.

Poliisin mukaan ”tekotapa viittaa hyvin vahvasti niin sanottuun auervaarailuun”. Epäilty on tavannut kohteensa muun muassa tanssipaikoilla ja risteilyillä.

Petollisen menettelyn kohteeksi joutuneet naiset ovat epäiltyä tekijää pääosin huomattavasti vanhempia, heistä iäkkäin on syntynyt 1930-luvulla. Osa naisista on saman ikäisiä ja joukossa on muutama nuorempikin. Epäillyllä on ollut yhtä aikaa useita kohteita, joita hän on huijannut.

Rahallisesti epäilty on poliisin mukaan saanut yksittäisistä naisista hyötyä muutamista tuhansista euroista satoihin tuhansiin. Epäilty on kuluttanut saamansa varat. Poliisi epäilee, ettei miehellä ollut aikomusta, eikä edes mahdollisuutta maksaa saamiaan ja lainaamiaan rahoja takaisin lupauksista huolimatta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että niin sanotuissa rakkauspetoksissa on tyypillistä luottamuksellisen suhteen luominen, jonka jälkeen alkaa ”rahan nyhtäminen” erilaisiin syihin vedoten. Luottamuksellinen suhde voi syntyä hyvin nopeastikin, koska petollisella tavalla toimivat henkilöt ovat hyviä puhumaan ja luomaan ”henkisen riippuvuuden itseensä”.

Tapaus on esitutkinnassa Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä. Epäilty tekijä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna. Epäiltyjä tekoja tutkitaan petoksina ja törkeinä petoksina. Esitutkinta valmistuu loppukesästä ja juttukokonaisuus siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan.