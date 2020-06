Pakettimatkojen myynti on alkanut vilkastua sen jälkeen, kun suositut lomamaat ovat alkaneet avata rajojaan suomalaisille.

Esimerkiksi Kreikka, Espanja sekä Baltian maat ovat toivottaneet suomalaiset matkaajat tervetulleeksi.

Suomi puolestaan vapautti vapaa-ajan matkustamisen 15. kesäkuuta alkaen Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Näihin matkustavien ei tarvitse Suomeen palatessaan olla kahden viikon karanteenissa.

Suositus välttää tarpeetonta matkustamista muihin maihin on kuitenkin edelleen voimassa. Siitä huolimatta matkatoimistot myyvät nyt pakettimatkoja myös muihin kohteisiin.

Aurinkomatkat myy pakettimatkoja Etelä-Eurooppaan elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Tarjontaa on kuitenkin aikaisempiin vuosiin verrattuna supistettu.

”Kohteina ovat Kreikka, Espanjan aurinkorannikko, Mallorca, Kroatia, Turkissa Antalyan alue sekä syyskuun puolesta välistä lähtien myös Madeira”, kertoo Aurinkomatkojen ja Finnairin viestinnästä vastaava asiantuntija Mari Kanerva.

Suomalaiset ovat uskaltautuneet tekemään varauksia etenkin Kreikkaan, jonka pakettimatkat myyvät hyvin. Kreikan kohteista on elokuussa varattu jo 80 prosenttia, Kanerva kertoo.

Aurinkomatkat perui Kanervan mukaan keväällä koronavirustilanteen vuoksi pakettimatkoja hyvin aikaisessa vaiheessa. Nyt myynnissä oleviin pakettimatkoihin tarjotaan aiempaa joustavampia muutos- ja peruutusehtoja.

Aurinkomatkojen pakettimatkojen lennot lennetään Finnairin koneella. Toukokuusta lähtien Finnair on edellyttänyt yli 7-vuotiaiden matkustajiensa käyttävän lennon ajan suu- ja nenäsuojuksia. Käytäntö on voimassa elokuun loppuun asti.

Myös matkustamohenkilökunta käyttää suu-nenäsuojuksia lennon aikana.

Finnair puolestaan on lentänyt Euroopan avainkaupunkeihin koko koronaviruskriisin ajan.

Kesän lentoaikataulu julkaistiin toukokuun puolessa välissä, mutta yhtiö on valmis lisäämään uusia lentoja ja kohteita kysynnän ja suositusten muuttuessa.

Myös Finnairin ehtoihin on lisätty joustavuutta ja matkaa pystyy siirtämään myös omasta toiveesta, Kanerva kertoo.

Turisteja saapui Palma de Mallorcalle maanantaina. Espanja on poistanut suosituksen kahden viikon karanteenista matkailijoilta.

Ensimmäiset TUI:n matkaajat lähtivät Saksasta kohti Mallorcaa viime viikolla, kertoo TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Pohjoismaista matkoja myydään vasta heinäkuussa. Suomesta TUI järjestää heinäkuun 17. päivä alkaen valmismatkoja Rodokselle, Kreetalle ja Kyprokselle.

Myös TUI:n lennoilla kehotetaan käyttämään lennon aikana maskia. Aaltosen mukaan hotellien kanssa on käyty läpi turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä käytäntöjä.

Aaltosen mukaan koronavirustilannetta arvioidaan kahden viikon välein ja kohteita ollaan valmiita myös lisäämään vielä loppukesälle. Sen sijaan Italian matkat on peruttu koko kesän ajalta.

”Syyslomalle ja talven osalta kysytään jo Kanarian saarten kohteita”, hän kertoo.

Ikaalisten matkatoimiston toimitusjohtaja on Esa Talonen kertoo, että kevään jälkeen matkailualalla on jälleen toiveikkuutta ilmassa.

”Myynti on selkeästi vilkastunut sen jälkeen, kun Suomen ulkoministeriö tiedotti rajoitusten ja suositusten höllentämisestä viime viikolla”, Talonen kertoo.

Ikaalisten matkatoimisto myy valmismatkoja muun muassa Baltiaan, Norjaan sekä Eurooppaan.

Baltian matkoissa on Talosen mukaan erityisesti kiinnostusta automatkoihin. Kysyntään vaikuttaa myös Tallink Siljan avaama laivareitti Helsingin ja Riikan välillä.

Ihan edellisvuosiin tasoon ei tänä kesänä kuitenkaan päästä.

”Siihen nähden, että keväällä kaikki matkustus oli kokonaan seis, niin tämä kuitenkin tuo toivoa”, Talonen kertoo.

Kylpylälomien osalta kuitenkin vasta syksy ja talvi näyttävät, miten koronaepidemia on vaikuttanut niiden kysyntään.

Matkustajia Helsingin Länsiterminaalissa matkalla Tallinnaan 15. kesäkuuta. Viron matkustus Suomesta Viroon lisääntyi, kun karanteenisuositus palatessa poistui.

Koronaepidemia vaikuttaa matkustamiseen kesälläkin. Turvallisuutta korostetaan ja etäisyyttä pyritään pitämään matkan ajan.

”Matkoissa, joihin sisältyy bussimatkustamista, turvavälit on huomioitu bussissa siten, että istuimia on hajautettu niin, että niiden väliin jää metrin turvaväli. Käsidesiä ja suusuojaimia on tarjolla”, Talonen kertoo.

Matkustajia suositellaan pitämään suojaimia myös satamissa ja kaikkialla, missä on väenpaljoutta.

Talonen muistuttaa kuitenkin, että Baltian epidemiatilanne on tällä hetkellä varsin hallinnassa.

”Jos kärjistetään, on suurempi todennäköisyys saada tartunta matkustaessa Pirkanmaalta Uudellemaalle kuin Viroon matkustaessa”, hän sanoo.