Vähemmistöt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) uusi aikuisten sukupuolidysforian eli -ahdistuksen hoitoa käsittelevä suositus herättää hämmennystä ja pettymystä.

Suosituksen tarkoituksena on selkeyttää terveydenhuollon eri toimijoiden rooleja hoidossa. Palko on sosiaali- ja terveysministeriön alainen toimielin, jolla on vastuu seurata, määrittää ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa.

Ihmisoikeusjärjestö Seta on yksi niistä tahoista, joilta Palko pyysi kommentteja suosituksen valmisteluvaiheessa.

Setan hallituksen puheenjohtaja Sakris Kupila kertoo, että Seta otti kantaa muun muassa sen mukaan nykyisessä hoitojärjestelmässä pielessä oleviin seikkoihin ja toivoi suosituksella muutosta asiaan.

Suomessa sukupuolidysforian diagnostiikka ja lääketieteellisten hoitojen tarpeen arviointi ja toteutuksen suunnittelu on keskitetty lainsäädännöllä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) moniammatillisille poliklinikoille. Nykyisellään lääkärien tulee ohjata kaikki transprosessiin haluavat suoraan näille kahdelle poliklinikalle, joissa aloitetaan yhdestä kahteen vuotta kestävä tutkimusjakso. Tutkimusjakson lopussa saa diagnoosin ja hoitovaihtoehdot.

”Nykyisessä järjestelmässä pielessä ovat alueellinen eriarvoisuus ja prosessien venyminen”, Kupila sanoo.

Eriarvoisuudella hän tarkoittaa sitä, että hoitojen saatavuudessa on vaihtelevuutta riippuen kaupungista ja lääkäristä.

”On myös ongelmallista, että tällä hetkellä diagnoosin perusteella saa eri hoitoja. Hoidot eivät lähde ihmisestä vaan siitä, onko hänet diagnosoitu esimerkiksi muunsukupuoliseksi tai transsukupuoliseksi.”

Sakris Kupila

Uusi suositus ei ota kantaa Setan esille nostamiin asioihin. Se ei ota kantaa myöskään Setan ajamaan muunsukupuolisten hoidon takaamiseen.

Sen sijaan suosituksessa sanotaan, että terveyskeskuksissa pitää ennen poliklinikalle lähettämistä selvittää asiakkaan psyykkistä tilaa.

”Moni tulkitsee sen tarkoittavan niin sanottua eheyttämistä. Se järkyttää, että tällaista voidaan sanoa. Transsukupuoliset kohtaavat paljon kyseenalaistamista. Tämä lisää pelkoa siitä, että lääkäri ei usko heitä.”

Kupilan mukaan tämä tarkoittaa ”jälleen yhtä ylimääräistä portinvartijaa transprosessiin” eli pidentää sitä.

”Nämä ovat isoja asioita yksittäisten ihmisten elämässä. Prosessiin pääseminen vaikuttaa elämään kokonaisvaltaisesti. Nyt ihmiset pelkäävät, että tilanne vaikeutuu.”

Aktivisti Panda Eriksson kertoo puhelimitse olevansa uudessa suosituksessa erityisen huolestunut hoidontarpeen arvioinnin siirtämisestä kunnan tasolle.

Etenkin pienemmillä paikkakunnilla on vaikeaa löytää asiaa ymmärtävää henkilökuntaa.

”Kun yrittää saada lähetettä erikoissairaanhoitoon, joutuu hyppimään erilaisten esteiden yli. Transihmisillä on nyt jo paljon vaikeuksia lähetteen saamisessa. Palkon suositus pahimmassa tapauksessa kasvattaa tätä temppurataa, koska se pyrkii lisäämään terveyskeskuksiin yhden arviointiaskeleen lisää.”

Eriksson oli sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasekin puheenjohtaja. Hän kertoi sunnuntaina viestipalvelu Twitterissä eronneensa, koska ”ei voi johtaa järjestöä, jonka suunta eroaa hänen omastaan”. Eriksson sanoo, että ero ei liity Palkon ohjeistukseen.

Palkon erityisasiantuntijan Reima Palosen mukaan uusi suositus ei lisää terveydenhuollon vastuuta vaan ainoastaan täsmentää sen sisältöä.

Suosituksen laatiminen aloitettiin vuonna 2018.

Järjestöjen kuulemisen ja pitkän valmistelutyön jälkeen Setan hallituksen puheenjohtaja Kupila odotti suositukselta enemmän. Hän toivoi, että suositus olisi noudattanut kansainvälisiä suosituksia. Se olisi tarkoittanut esimerkiksi suurempaa tukea transprosessissa.

”Kansainvälisissä ohjeissa suositellaan prosessia tukevaa psykoterapiaa, ei niin sanottua eheyttävää. Sitä Suomessakin tarvitaan.”

Reima Palosen mukaan Palkon uuden suosituksen ja kansainvälisten suositusten välillä ei ole eroa.

”Kansainvälisten suositusten tarkoituksena on, että jokainen maa sovittaa ne omaan järjestelmäänsä. Yhteiskunnat ovat eri vaiheissa siinä, missä vaiheessa [kansainvälisiä suosituksia] edetään.”

WPATH:n kansainväliset ohjeistukset löytyvät suomen- ja ruotsinkielisinä muun muassa Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilta.

Osittain aktivistit ja järjestöt kuohahtivat Kupilan mukaan sen takia, että ohjeistus on epäselvästi muotoiltu.

”On huomioitava, ettei annettu suositus ole ehdottoman sitova. Lisäksi se on olemassa olevan transasetuksen vastainen. Emme vielä tiedä, miten se vaikuttaa käytännössä.”

Kuohuntaa Twitterissä ovat aiheuttaneet myös suosituksessa käytetyt sanavalinnat.

Kupilan mukaan on erittäin haitallista, että virallisessa suosituksessa käytetään vanhahtavaa transseksuaalisuus-termiä ja puhutaan dysforiasta ”äärimmäisen stigmatisoitavasti” sairautena.

Aktivisti Eriksson tarttui samaan seikkaan Twitterissä.

Eriksson painottaa, että dysforiaa ei pystytä parantamaan psykoterapialla.

”Sukupuolen ristiriita ei hyödy siitä, että sukupuolikokemusta muokataan. Se olisi hyvin leimaava hoitotapa.”

Palonen Palkosta täsmentää, että suosituksen tarkoituksena ei ole väittää transsukupuolisuuden olevan sairaus.

”Ahdistus, jota se aiheuttaa, on sairaus. Ne henkilöt, joilla on ahdistusta, tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa, ja silloin terveydenhuollon pitää siihen vastata. Suosituksessa on kyse siitä, että palveluita on oltava tarjolla eri puolella laajemmin.”