Vähäsateinen kesäkuu on vienyt toiveet parhaasta viljasadosta monilla seuduilla, selviää Pro Agrian kasvutilannekatsauksesta. Katsaus on laadittu Pro Agria -keskusten antamien tietojen pohjalta.

Kuivuus on hidastanut erityisesti viimeisimpänä kylvettyjen viljakasvustojen sekä nurmien kasvua ja kehitystä. Huhtikuun lopulla tehdyt kylvökset näyttävät parhaimmilta, kun taas myöhemmin kylvetyt kevätviljakasvustot kärsivät jo kovasti kuivuudesta koko maassa.

Pahiten kuivuus vaivaa Varsinais-Suomea, eteläistä Satakuntaa sekä osaa Hämeestä ja Pirkanmaasta. Ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on paikoin satanut liikaakin.

Lue lisää: Kesäkuu on ollut harvinaisen lämmin, mutta moni sinnittelee vielä töissä: Riittääkö helteitä vielä heinäkuun lomaviikoille?

Kevätviljojen kylvö pitkittyi, ja osa Satakunnan ja Uudenmaan kasvustoista on noin viikon jäljessä tavanomaisesta kasvuaikataulusta. Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvustojen kehitys on enää vain 2–3 päivää jäljessä.

Heinän korjuuta aurinkoinen sää helli, ja säilörehu on saatu lähes korjattua maan eteläosissa. Maan keskiosissa ja Pohjanmaalla säilörehunurmien korjuu päästiin aloittamaan juhannusviikolla.

Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla säilörehusta on osalla tiloista korjattu noin puolet, mutta osalla tiloista korjuu on alussa. Kainuussa säilörehunurmista on korjattu noin 20 prosenttia, ja Lapissa korjuu on alkamassa tämän viikon lopulla. Sato arvioidaan määrältään tyydyttäväksi ja laadultaan hyväksi useimmilla alueilla.

Säilörehun toisen sadon varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin pikaisesti sateita.

Varhaisperunoiden viljelyä Tamsaaren tilalla Merimaskussa.

Varhaisperunaa on alettu nostaa kesäkuun alussa, ja nostot ovat nyt täydessä vauhdissa. Sadon määrä ja laatu arvioidaan Pro Agrian mukaan vähintään tyydyttäväksi. Kesä- ja varastoperuna kasvaa hyvin lähes koko maassa, mutta sateita tarvitaan sadon varmistamiseksi.

Perunan rikkakasvien torjunta on onnistunut hyvin, eikä perunarutosta ei ole toistaiseksi havaintoja. Kasvustoja on kuitenkin syytä tarkkailla.

Myös esimerkiksi herne ja sokerijuurikas ovat hyvässä kasvussa. Härkäpapukasvustot ovat tyydyttävässä kasvussa useimmilla alueilla.

Kevätrypsi ja -rapsi ovat aloittamassa pian kukintaansa Etelä-Suomessa, mutta Pohjanmaalla rypsikasvustot ovat vielä ruusukevaiheessa. Kasvustot ovat tyydyttävässä tai hyvässä kasvussa useimmilla alueilla.

Avomaan varhaisvihanneksista korjataan parhaillaan varhais-, parsa- ja kukkakaaleja sekä salaatteja. Salaattiviljelmiä on jouduttu kastelemaan ahkerasti kasvun varmistamiseksi. Kevään kuivuus on heikentänyt viimeisimpänä kylvettyjen juureserien taimettumista.

Lue lisää: Moni pyrkii syömään kasvikset tuoreena, vaikka aina ei kannattaisi – Asiantuntijat kertovat, miten saat kasviksista parhaat hyödyt irti

Otollisimmat päivälämpötilat viljelykasvien kasvun ja kehityksen kannalta olisivat Pro Agrian mukaan 18–23 astetta. Myös sadetta kaivattaisiin useimmille alueille seuraavan parin viikon aikana turvaamaan sadon kehitystä.