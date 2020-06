Jari Aarnion alainen tarkkaili loppuvuonna 2016 entisen esimiehensä pyynnöstä keskusrikospoliisin kollegoitaan.

Uudet tiedot ilmenevät Helsingin poliisilaitoksen päätöksestä, jolla entinen rikosylikonstaapeli Kari Kauppi sai hiljattain potkut Helsingin poliisista.

Tarkkailu ajoittuu vaiheeseen, jossa Aarnio oli jo tuomittu Helsingin hovioikeudessa kolmeksi vuodeksi vankeuteen seurantalaite Trevociin liittyvässä vyyhdissä. Hän odotteli vapaalla jalalla Helsingin käräjäoikeuden tuomiota törkeistä huumerikossyytteistä.

Kaupin irtisanomista koskevasta päätöksestä ilmenee, että Kauppi teki Aarniolle tarkkailua joulun välipäivinä vuonna 2016, siis pari päivää ennen käräjäoikeuden huumetuomiota.

Kauppi itse kiisti tehneensä tarkkailua ja sanoi, että toimenpiteiden tarkoitus oli vain varmistaa Aarnion turvallisuus ja rauhoitella häntä.

Jo aiemmin on tiedetty Aarnion pyytäneen Kauppia ja rikosylikonstaapeli Marko Verliniä selvittämään, onko poliisilla käynnissä Aarnioon liittyvää tiedonhankintaa. Uutta tietoa on, että tarkkailu olisi kohdistunut keskusrikospoliisin poliiseihin.

Verliniä vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän on syyttäjän mukaan tehnyt joitain tarkistuksia. Verlin on kiistänyt tämän. Asia on syyskuussa Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä.

Kauppi ei saanut syytettä Verlinin yllytyksestä, koska syyttäjän mukaan tästä ei ollut näyttöä. Kauppi kuitenkin myönsi välittäneensä Aarnion pyynnön Verlinille.

Kauppi ei voinut itse saada syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän oli tuolloin virasta pidätettynä rikossyytteiden takia. Sittemmin syytteet häntä vastaan hylättiin.

Antaessaan Kaupille potkut kesäkuun alussa Helsingin poliisi otti huomioon muun muassa tarkkailuepisodin. Verlin sai potkut jo aiemmin.

Poliisilaitos pitää erityisen moitittavana, että tarkkailun kohteena oli myös keskusrikospoliisin poliisimiehiä. Keskusrikospoliisi oli syyttäjän johdolla tutkinut Aarnioon kohdistuneet rikosepäilyt.

Poliisilaitos kysyy päätöksessään, kuinka luotettavana voidaan pitää sellaista työntekijää, joka antaa tietoja omista kollegoistaan tuomitulle siviilihenkilölle, siis Jari Aarniolle. Tällainen tietojen vuotaminen saattaa vaikeuttaa kentällä olevien poliisien työtä.

”On vaikea ajatella, millä muulla menettelyllä henkilö voisi yhtä tehokkaasti menettää sekä työnantajansa että työyhteisönsä luottamuksen kuin edellä kuvatulla tavalla toimimalla”, päätöksessä todetaan.

Toiminta on poliisilaitoksen mukaan omiaan heikentämään yleisön luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Tämä ei ollut ainoa syy Kaupin potkuihin, vaan poliisilaitos arvioi luottamuksen hänen toimintaansa romuttuneen muutenkin.

Kun Helsingin hovioikeus sinetöi kesäkuussa 2019 Aarnion huumetuomion, se totesi selkeästi Kaupin ja kahden hänen kollegansa puhuneen oikeussalissa perättömiä yrittäessään pelastaa esimiehensä huumetuomiolta.

Kaupilla on rooli myös tuoreimmassa Aarniota koskevassa oikeudenkäynnissä, joka liittyy vuonna 2003 tapahtuneeseen Volkan Ünsalin palkkamurhaan. Aarnio on syytteessä murhasta, koska hänen epäiltiin tienneen murhasta etukäteen mutta jättäneen estämättä sen. Aarnio kiistää tämän.

Kauppi oli tuoreeltaan mukana tutkimassa murhaa, sillä hänet siirrettiin tutkinnan ajaksi huumepoliisista väkivaltaryhmään. Hänen epäillään silloin tehneen poliisille anonyymin vinkkisoiton, joka osaltaan johti murhatutkinnan käynnistymiseen.

Kauppi on kiistänyt puhelun.

Kauppia epäiltiin tuoreen tutkinnan yhteydessä virkarikoksista, mutta rikosepäilyt vanhenivat. Helsingin poliisilaitos ei kuitenkaan arvostanut hänen kuulusteluvastauksiaan.

Parissa kuulustelussa Kauppi vastasi pelkästään ”en kommentoi” tai ”viittaan aiempaan vastaukseen”. Poliisilaitos laski, että näitä vastauksia oli yhteensä noin 190.

Helsingin poliisilaitos kyselikin Kaupilta, kuinka tulisi suhtautua siihen, että murhatutkintaan osallistunut rikosylikonstaapeli vastaa tutkinnassa esitettyihin kysymyksiin ammattirikollisten käyttämällä vastaustekniikalla.

Kauppi ilmoitti vastanneensa niin, että hän itse ei joutuisi syytteen vaaraan.

Poliisilaitos yritti selvitellä myös Kaupin ja Aarnion yhteydenpidon tiiviyttä. Tarkoituksena oli arvioida Kaupin lojaaliutta Aarniota kohtaan.

”Poliisilaitos arvioi sitä, onko edelleen odotettavissa, että Kauppi tekee palveluksia Aarniolle, kuten edellä on tullut ilmi.”

Päätöksestä on salattu selvityksiä yhteydenpidosta. Poliisilaitos toteaa kuitenkin syntyneen epäilyn siitä, ettei Kaupin lojaalius työnantajaansa eli poliisilaitosta kohtaan ole ehdoton.