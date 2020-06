Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö julkaisi sunnuntaina blogitekstin, joka herätti kiivasta keskustelua ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää: Kenttäpiispan perhearvoja ja syntyvyyttä käsittelevä blogi herätti kummastusta – ”Emme me tällaista kaipaa”, sanoo Puolustusvoimien komentopäällikkö

Mutta mikä kenttäpiispan rooli on Puolustusvoimissa tai kirkossa?

Kenttäpiispa johtaa Puolustusvoimien hengellistä työtä ja sotilaspappeja. Puolustusvoimissa on tällä hetkellä 24 luterilaista sotilaspappia. Ortodoksisia sotilaspappeja on neljä, ja he ovat osa-aikaisia. Muissa kirkko- ja uskontokunnissa on yhteyspappeja.

Kenttäpiispa on loppuviimein vastuussa kaikkien uskontokuntien edustajien uskontoasioiden huolehtimisesta Puolustusvoimissa, myös muiden kuin kristittyjen.

”Kenttäpiispa antaa ohjeet kenttäehtoollisen toimittamisesta, toimittaa sotilaspappien tehtävään siunaamisen sekä hyväksyy alan käyttöön tulevat kirjat ja muun kirkollisen opetusmateriaalin”, viestittää everstiluutnantti Jussi Puustinen Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä.

Käytännössä kenttäpiispa ei ole Puustisen mukaan sotilaspappien esimies muissa kuin ”papillisissa asioissa”. Muutoin sotilaspapeilla on sotilasesimies.

Lisäksi kenttäpiispan työssä korostuvat Puustisen mukaan edustukselliset ja yhteydenpidolliset tehtävät. Hän muun muassa vastaa alan kansainvälisistä yhteyksistä. Esimerkiksi alokkaisiin kenttäpiispa ei juuri ole yhteydessä. Hän korkeintaan tapaa joitakin alokkaita heidän palveluksensa alkuvaiheessa.

Keskustelu sotilaspapiston ja kirkon suhteesta on yhtä vanha kuin nykyinen Puolustusvoimat, sanoo Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Ilkka Huhta. Keskustelussa on kaksi linjaa: toisten mielestä kirkko ja Puolustusvoimat tulisi erottaa, toiset taas haluavat pitää ne yhdessä.

Huhdan mukaan nimenomaisesti kenttäpiispan asema on kuitenkin aivan oma lukunsa.

Nimestään huolimatta kenttäpiispa ei ole virallisesti piispa. Hän on kenraalikuntaan kuuluva erikoisupseeri, joka rinnastuu palvelusarvoltaan prikaatikenraaliin. Kenttäpiispan sotilaskoulutus ei kuitenkaan ole yhtä korkea kuin muilla erikoisupseereilla.

Erikoiseksi tilanteen tekee myös kenttäpiispan epäselvä asema kirkossa.

”Kenttäpiispalla ei ole hiippakuntaa, joten teologisessa mielessä hän ei voi olla varsinaisesti piispa”, Huhta sanoo.

Tästä huolimatta kenttäpiispalla on muiden piispojen tavoin puheoikeus kahdessa tärkeässä kirkon keskushallintoon kuuluvassa elimessä, piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa.

Toisin kuin piispan virka, kenttäpiispan virka on määräaikainen. Nykyinen kenttäpiispa Pekka Särkiö on toiminut virassa vuodesta 2012, ja hänen kautensa kestää vuoden 2023 alkuun asti.

Kenttäpiispa eroaa useimmista papeista myös siinä, että kirkon sijaan hänen työnantajansa on valtio.

Vuonna 1997 nykyinen Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki esitti kirkolliskokouksessa kenttäpiispan nimikkeen muuttamista. Aloite kaatui äänin 90–9.

”Se taisi olla yksi kirkolliskokouksen historian lyhimpiä keskusteluja”, Huhta sanoo.

Huhta ei muista, että kenttäpiispuutta olisi Heinimäen aloitteen jälkeen kyseenalaistettu kirkolliskokouksessa.

Kenttäpiispan virka loi kitkaa kirkon ja Puolustusvoimien välille jo alkumetreillään.

Viran takana on marsalkka Mannerheim, joka halusi Suomen ylimmälle sotilaspapille eli sotarovastille kenttäpiispan arvon.

Ensimmäisen kenttäpiispan arvonimen myönsi tasavallan presidentti Risto Ryti sotarovasti Johannes Björklundille heinäkuussa 1941.

Kenttäpiispalle haluttiin kuitenkin virallinen asema sotaväen ohella myös evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkolliskokous ei tähän alun perin suostunut.

Jatkosodan kynnyksellä valmistui mietintö, jonka valmisteli kirkolliskokouksen asettama kirkkolakikomitea.

Mietinnössä todettiin, että kenttäpiispuutta ei voitu pitää suotavana, koska ”hänen tehtävänsä eivät vastaa sitä, mitä kirkkolaki piispan tehtäväksi määrää”.

393 seurakuntaa 495:stä tuki lausuntoa, mutta siitä huolimatta kirkolliskokous taipui lopulta muuttamaan syksyllä 1941 sotarovastin nimikkeen kirkkolaissa kenttäpiispaksi.

”Eli jonkinlaista lobbausta siellä on tapahtunut”, Huhta toteaa.