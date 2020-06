Hallituksen ilmoitus ikään perustuvien yli 70-vuotiaita koskevien koronavirussuositusten purkamisesta otettiin myönteisesti vastaan.

”Tämä on erittäin hyvä parannus ikäihmisten osalta pitkään vallinneeseen tilanteeseen”, sanoo Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

”Vaikka tämä [covid-19] on vaarallinen sairaus ja jokaisen täytyy edelleen olla hygienian kanssa huolellinen, linjaus on ikäihmisten kannalta selkeä parannus.”

Koronakevät on Vuorisalon mukaan ollut ikäihmisille erityisen raskas. Monet ovat eristäytyneet koteihinsa, millä on ollut heidän toimintakykynsä kannalta jopa katastrofaalisia seurauksia.

”Monen kunto on kevään aikana romahtanut, ei koronan myötä vaan rajoitusten”, Vuorisalo sanoo.

Hallituksen mukaan ikään sidotut suositukset perustuivat siihen, että yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmää siksi, että heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

87 prosenttia tautiin kuolleista on ollut yli 70-vuotiaita.

Vuorisalo ei halua kritisoida rajoituksia sinänsä. Hänen mukaansa hallituksen tulisi kuitenkin käynnistää kartoitus ikäihmisten voinnista koronavirusrajoitusten jälkeen.

”Tarvitaan tietoa, missä kunnossa ikäihmiset ovat. Mitä heille kuuluu ja miten he voivat? Etenkin, jos he ovat olleet pitkään eristyksissä”, Vuorisalo sanoo.

Suomessa yli 70-vuotiaita on noin 880 000. Joukkoon mahtuu hyvin eri tilanteissa eläviä, Vuorisalo muistuttaa.

Ikäsidonnaisten rajoitusten poistuminen ei ole siksi vain symbolinen asia, vaan vaikuttaa konkreettisesti heidän elämäänsä.

Helsinkiläinen Inkeri Kangas, 76, on yksi niistä, joiden kevät sujui aluksi käytännössä ”aika tiukassa karanteenissa” muutama vuosi sitten sairastetun sairauden aiheuttaman koronavirusriskin vuoksi.

”Olin pääasiassa kotona sisällä”, Kangas kertoo.

Aluksi hänelle toimitti ruokaa kotiovelle lähellä asuva tytär, sitten kaupungin ja seurakunnan työntekijät.

Nyt kesällä Kangas sanoo jo eläneensä kuitenkin liki normaalia arkea.

”Olen pessyt kotiin tullessa aina käsiä, mutta niin tein ennenkin. Nyt on pitänyt pitää etäisyyttä ihmisiin, mutta siitä on tullut osa uutta rutiinia.”

Tytärtä ja tämän perhettä hän on tavannut liki joka päivä. He asuvat vain kivenheiton päässä ja heillä on iso talo, jossa turvavälin pitäminen on onnistunut.

Myös muita lapsenlapsia ja sukulaisia Kangas on tavannut ulkotiloissa.

Ministereiltä kysyttiin tiistain tiedotustilaisuudessa, joko nyt isovanhemmat uskaltaisivat halata lapsenlapsiaan:

Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että on voinut itse päättää omasta liikkumisestaan.

”Voin mennä bussilla tai raitiovaunulla, joissa käytän maskia, mutta pystyn itse päättämään ja arvioimaan, milloin ja minne menen.”

Se on ikäihmisille hirveän tärkeää, Kangas sanoo. Hän muistuttaa olevansa siinä mielessä hyväosainen, että voi näin tehdä.

”On esimerkiksi omaishoitajia, jotka ovat käytännössä olleet nyt vain kotona ja hoitaneet kaiken yksin. Mikä heidän tilanteensa on?” Kangas pohtii.

Jukka Hiltunen kotonaan Karstulassa.

Karstulalainen Jukka Hiltunen, 70, toimii Eläkeliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtajana.

Hiltunen kertoi HS:n haastattelussa toukokuussa yhdistyksen toiminnan loppuneen rajoitusten myötä kuin seinään.

Häntä mietityttää, miten yhdistyksen toiminta jatkuu, kun toiminta elokuussa jälleen käynnistyy.

”Monet ovat jo kovasti odottavat normaalitoimintaa”, Hiltunen sanoo.

Karstulan yhdistyksen viikoittaisiin tapaamisiin on tavallisesti osallistunut 40–100 henkeä.

Suosittuja ovat olleet myös niin kutsutut ”sokkomatkat”. Niissä yhdistys järjestää bussimatkan kohteeseen, joka on osallistujille yllätys.

Hiltunen kertoo, että osa ikäihmisistä jäi keväällä yksin ja pohtii, miten heidät saataisiin aktivoitua mukaan toimintaan.

”Ketään ei voi kotoa hakea ja pakottaa mukaan”, hän muistuttaa.

Maija-Liisa Oinas, 74, kotitalonsa ikkunassa Pelkosenniemellä.

Lapissa Pelkosenniemellä asuva Maija-Liisa Oinas, 74, kertoo, että paikallinen yhdistys on jo alkanut järjestää myös ikäihmisille yhdistystoimintaa. Tartuntoja ei ole todettu koko Itä-Lapissa moneen viikkoon.

Kesä- ja heinäkuussa tapaamisia on kerran kuussa, ja ne järjestetään ulkona. Osallistujia on noin 25–30.

”Elokuussa on sitten buukattu jo aika paljon ohjelmaa, kuten geokätköilyä”, Oinas kertoo. ”Lisäksi nyt voi suunnitella jo päivän reissua jonnekin lähialueella.”

Ikään perustuvien suositusten poistuminen antaa hänen mielestään ikäihmisille luvan liikkua vähän vapaammin ihmisten parissa.

”Ei ole sitä syyllisyyden tunnetta. Tähän asti kuitenkin on ollut vähän sellainen tunne, että olemme olleet koko ajan vähän talutushihnassa.”

Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiistaina, että hallitus ei enää anna ikäsidonnaisia suosituksia koronaepidemian hidastamiseksi: