Poliisi on jälleen kesäkuun alusta aloittanut puhallusratsiat. Poliisihallitus ohjeisti maaliskuussa poliisilaitoksia lopettamaan puhallusratsiat koronaviruksen takia.

Vaikka suuremmista puhallusratsioista luovuttiin, on poliisin haaviin jäänyt tänä vuonna enemmän rattijuoppoja kuin viime vuonna samaan aikaan, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Tammikuun alun ja toukokuun lopun välillä kiinni jäi noin 9 000 rattijuoppoa, kun viime vuonna samalla aikavälillä heitä oli noin 8 000. Kiinnijääneistä noin puolet ovat ajaneet huumeiden vaikutuksen alaisena.

Ihalainen myöntää, että tilanne on mielenkiintoinen.

”Olemme ikään kuin lopettaneet ratsiat, mutta tuloksemme on paljon parempi.”

Yksi syy rattijuoppojen määrän nousuun on Ihalaisen mukaan se, että ihmisillä on ollut poikkeusaikoina enemmän vapaa-aikaa. Silloin he ovat myös käyttäneet enemmän alkoholia sekä muita päihteitä.

Ihalaisen mukaan ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa toistensa luona, ja joillain alueilla ei ole ollut mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Tällöin he ovat saattaneet lähteä herkemmin taittamaan matkaa päihtyneenä jollakin ajoneuvolla.

Vielä merkittävämpi tekijä on ollut poliisin kasvaneet resurssit.

Koronan takia esimerkiksi kaikki poliisien koulutukset on peruttu tai siirretty syksyyn, jolloin työvoimaa on vapautunut tavallista enemmän liikenteen valvontaan. Myös sairaslomat ovat vähentyneet, kun perinteiset kausi-influenssat eivät ole rokottaneet työvoimaa.

”Huhtikuussa liikennepoliisipäälliköiltä kysyttiin valtakunnallisesti, mikä on liikenteenvalvonnan tilanne. Osa kertoi, että tilanne parempi kuin koskaan. Heidän mukaansa näin paljon liikennevalvontaa ei olla pystytty tekemään aikoihin”, Ihalainen kertoo.

”Nyt on esimerkiksi pystytty vastaamaan ihmisten ilmoituksiin rattijuopoista aiempaa paremmin.”

Vaikka puhallusratsioihin on palattu, ei isoja massaratsioita kuitenkaan toteuteta. Esimerkiksi vuodesta 1988 alkaen keväisin ja syksyisin toteutetut valtakunnalliset puhallusratsiat eli niin sanotut R-tutkimukset jäävät tältä vuodelta kokonaan välistä.

”Mutta yksi tai useampi partio voi kuitenkin ottaa pienemmän otoksen ja puhalluttaa kaikki siihen tulevat autoilijat”, Ihalainen sanoo.

Puhallutuksissa palataan vanhaan, sillä niissä käytetään suoraan niin sanottua pillipuhallutusta kuppipuhallutuksen sijaan. Vuonna 2016 käyttöön otetuissa kuppipuhallutuksessa kuljettaja puhaltaa alkometriin 10–20 sentin päästä.

Kesäkuussa merkittäviä puhallutuksia on toteutettu esimerkiksi Liikenneratsiapäivänä 6. kesäkuuta sekä juhannuksena. Juhannuksena poliisi teki 1 500 puhallutusta, joissa jäi kiinni 36 rattijuoppoa.

Poliisitarkastaja Ihalainen kuitenkin muistuttaa, että puhallusratsiat ovat ensisijassa ennaltaehkäisevää toimintaa. Vaikka ratsioissa puhallutetaan runsaasti ihmisiä, ei niissä välttämättä ole paljoa rattijuoppoja.

”Toki ratsioissakin rattijuoppoja tulee, mutta valvonta on tehokkainta, kun poliisipartio seuraa liikennettä ja huomaa epävarmuutta kuljettajien toiminnassa. Tai silloin, kun ihmiset ilmoittavat, että joku käyttäytyy tiellä hieman oudosti”, Ihalainen sanoo.

”Ratsioita on hyvä olla, jotta ihmiset tajuavat, että kyllähän poliisi puhalluttaa. Ne ovat hyvä lisä, mutta ne eivät ole välttämättä meidän tärkein keino valvonnassa muuten kuin ennaltaehkäisevässä mielessä.”

Ihalaisen mukaan poliisilla on ratsioissa suojavarusteenaan kertakäyttökäsineet. Esimerkiksi kasvosuojien käyttöön poliisia ei ole erikseen ohjeistettu.

”Lisäksi käytetään tervettä maalaisjärkeä, eikä mennä tarpeettoman lähelle puhallutettavaa”, Ihalainen sanoo.