Takana on historiallinen kevät suomalaisessa työelämässä. Lähes 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta siirtyi etätyöhön sen jälkeen, kun hallitus antoi maaliskuussa suosituksen laajasta etätyöhön siirtymisestä. Tällä haluttiin suitsia koronavirusepidemian leviämistä.

Suomalaisten lähikontaktit vähenivät selvästi, kun töitä tehtiin kotona, emmekä tavanneet toisiamme työpaikoilla, lounasravintoloissa, palavereissa tai työmatkaliikenteessä.

Ja se näytti tepsivän. Juhannuksen jälkeisenä tiistaina hallitus ilmoitti, että rauhoittuneen epidemiatilanteen takia etätyösuositus voidaan purkaa elokuun alussa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi tiistain tiedotustilaisuudessa, että etätöihin siirryttiin Suomessa laajemmin kuin missään muualla Euroopassa.

”Etätyön tekemisellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus koronavirusepidemian ehkäisyssä”, Pekonen sanoi.

Mutta vaikka monella työt ovat hoituneet, etätyö ei ole ollut aina helppoa tai hedelmällistä.

Kun töitä on tehty sohvannurkassa ja keittiön pöydän ääressä, huono ergonomia on aiheuttanut särkyä, kotiin linnoittautuminen etätyöapatiaa, ja keväällä etäkoulun, -päiväkodin ja -työn yhdistelmä on vaatinut monenlaista venymistä ja sumplimista.

