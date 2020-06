Hallitus ilmoitti tiistaina aikeistaan purkaa matkustusrajoituksia niiden maiden osalta, joissa koronavirustilanne on samantasoinen tai parempi kuin Suomessa. Rajoituksista on tarkoitus luopua 13. heinäkuuta mennessä, jos tuorein arvio tautitilanteesta sen sallii.

Näiden maiden osalta poistuu suositus omaehtoisesta kahden viikon karanteenista Suomeen tultaessa.

Raja-arvoksi ilmoitettiin enintään kahdeksan uutta koronavirustapausta 100 000:ta henkeä kohden edellisten 14 vuorokauden aikana.

Tällaisia maita ovat hallituksen mukaan tällä hetkellä esimerkiksi yhdeksän Schengen-maata: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia ja Unkari. Niiden osalta sisärajavalvonnasta voitaisiin tämänhetkisen epidemiatilanteen perusteella luopua.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan kyseessä ei ole lopullinen maalistaus, vaan päätökset tehdään ajantasaisen tiedon perusteella 10. heinäkuuta mennessä.

HS kysyi Saksan, Italian, Itävallan, Kreikan, Sveitsin, Liechtensteinin, Slovakian, Slovenian ja Unkarin Suomen-suurlähetystöistä, millaisia rajoituksia maissa on tällä hetkellä.

Saksa

Saksa luopui 15. kesäkuuta alkaen koronapandemian vuoksi asetetuista sisärajatarkastuksista, kertoo Heini-Tuuli Onnela Berliinin-suurlähetystöstä. Tätä aiemmin maahantulolle vaadittiin perusteltu syy EU- ja Schengen-maista tai Britanniasta saapuvilta.

Saksassa etäisyysrajoitus on voimassa toistaiseksi: toisiin ihmisiin on pidettävä vähintään 1,5 metrin etäisyys. Kontaktit toisiin ihmisiin suositellaan pidettäväksi mahdollisimman vähäisinä, ja tapaamiset tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää ulkona.

Kasvomaskien käyttöpakko on voimassa koko Saksassa julkisessa liikenteessä ja kaupoissa sekä joillakin lentokentillä. Lisäksi osavaltioilla voi olla maskin käyttöä koskevia täydentäviä sääntöjä.

”Suurtapahtumien järjestäminen on kielletty lokakuun loppuun asti. Museot, näyttelyt, eläintarhat ja kasvitieteelliset puutarhat ovat auki, mutta näissä on tietyt asiakasmäärärajoitukset, ja joissakin paikoissa tulee esimerkiksi varata vierailuaika etukäteen”, Onnela kertoo.

”Jalkapallo ilman faneja ei ole mitään”, luki SC Paderbornin ja Borussia Mönchengladbachin välisen Saksan Bundesliiga-ottelun katsomossa 20. kesäkuuta. Bundesliiga aloitti suurista jalkapallosarjoista ensimmäisenä pelit kahden kuukauden koronatauon jäljiltä toukokuussa.

Italia

Italia on avannut rajansa EU- ja Schengen-maille 3. kesäkuuta alkaen.

”Liikkeet, baarit ja kahvilat, museot, leikkipuistot sekä kampaamot ja kuntosalit ovat auki. 15. kesäkuuta avattiin myös elokuva- ja näyttämöteatterit. Yökerhot saavat avata ovensa 14. heinäkuuta”, kertoo Teemu Laakkonen Suomen Rooman-suurlähetystöstä.

Kasvomaskien käyttö on pakollista julkisissa kulkuvälineissä sekä yleisissä sisätiloissa, kuten ruokakaupoissa. Useimmissa liikkeissä myös hansikkaiden käyttö on pakollista. Kampaamoihin ja ravintoloihin otetaan asiakkaita vain ajanvarauksella. Italian eri aluehallinnot voivat antaa omia turvamääräyksiään, ja esimerkiksi Lombardiassa maskin käyttö on pakollista aina ulkona liikuttaessa.

Joukkokokoontumiset eivät ole maassa sallittuja. Taksissa voi olla enintään kaksi asiakasta kerrallaan, ja maskia on käytettävä. Kaikkiin ihmisiin paitsi samassa taloudessa asuviin on ulkona liikuttaessa ja muussa kanssakäymisessä pidettävä metrin etäisyys, urheilun yhteydessä kahden metrin.

”Tiedossamme ei tällä hetkellä ole uusia koronaepidemiaan liittyviä paikallisia linjauksia, mutta tautitilanteen huonontuessa Italian hallitus voi antaa tällaisia äkillisestikin”, Laakkonen kertoo.

Itävalta

Itävalta on avannut rajansa lähes kaikkiin EU- ja Efta-maihin, kertoo Petra Hedman Wienin-suurlähetystöstä. Poikkeuksena ovat Ruotsi ja Portugali.

Lisäksi poikkeuksen tekevät Lombardian alue Pohjois-Italiassa sekä Nordrhein-Westfalenin alue Saksassa.

Lombardiassa on todettu yli puolet Italian kaikista vahvistetuista tautikuolemista.

HS kertoi maanantaina, että saksalaisen teurastamojätin Tönniesin työntekijöistä tähän mennessä yli 1 300 on saanut koronavirustestistä positiivisen tuloksen Rheda-Wiedenbrückissä Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Itävallan ravintolat ja museot ovat auki. Ainoastaan suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia koskevat vielä erityismääräykset.

”Keskiviikkoaamuna tuli myös tieto, että syyskuussa ovat jälleen jopa 10 000 hengen urheilu- ja kulttuuritapahtumat ulkona ja 5 000 hengen sisällä mahdollisia”, Hedman kertoo HS:lle.

Maskipakko on voimassa julkisissa kulkuneuvoissa kautta maan, samoin apteekeissa ja terveysalan laitoksissa. Kauppojen maskipakosta luovuttiin 15. kesäkuuta.

Kreikka

Kreikan koronarajoituksiin ei ole tullut muutoksia kahdessa viikossa, kertoo Merja Riikonen Ateenan-suurlähetystöstä. 15. kesäkuuta alkaen Suomesta on voinut saapua maahan vapaasti lentämällä ja autoilemalla. Satunnaiset testaukset saattavat kuitenkin olla vielä mahdollisia. Veneellä maahan voi saapua heinäkuun alusta alkaen.

Kasvomaskin käyttö on edelleen pakollista julkisessa liikenteessä, hississä, taksissa, sairaaloissa ja lääkärissä. Säännön rikkomisesta saa 150 euron sakon.

”Kreikan viranomaiset luonnollisesti seuraavat tautitilannetta. Mahdollisten alueellisten tautipesäkkeiden vuoksi voidaan asettaa rajoituksia kyseiselle alueelle tietyksi ajaksi”, Riikonen kertoo.

Ravintoloissa, kahviloissa ja muissa vastaavissa palveluissa rajoitetaan rajoitetaan asiakasmäärää siten, että yhdellä asiakkaalla on kaksi neliömetriä tilaa. Samassa pöydässä saa olla enintään kuusi henkeä.

Arkeologiset nähtävyydet ovat avoinna, ja museot avattiin 15. kesäkuuta. Suuret konsertit sallitaan heinäkuun alusta.

Hotellityöntekijä käveli rannalla Kreikan Ateenassa hotellien avattua ovensa 1. kesäkuuta.

Sveitsi ja Liechtenstein

Sveitsi ja Liechtenstein poistivat sisärajatarkastukset kaikilta Schengen- ja EU-mailta 15. kesäkuuta, kertoo Sirpa Rajasärkkä Bernin-suurlähetystöstä.

Sveitsin terveysviranomaisilla on kuitenkin oikeus määrätä erikoistarkastuksia matkustajille, joiden lähtömaassa on runsaasti koronavirusta.

”Tältä pohjalta on päätetty Ruotsista suorilla lennoilla saapuvilta mitata kuume rajalla ja ohjata tarvittaessa koronatestiin. Karanteenia ei ole ollut oireettomille maahan saapujille koko kriisin aikana”, Rajasärkkä kertoo.

22. kesäkuuta alkaen molemmista maista poistettiin lähes kaikki viimeisetkin rajoitukset. Nyt voimassa ovat käytännössä vain 1,5 metrin etäisyydenpitosuositus ja yli tuhannen hengen tilaisuuksien kielto.

Sekä Sveitsissä että Liechtensteinissa ravintolat ovat olleet auki 11. toukokuuta alkaen, ja 22. kesäkuuta alkaen 200–1 000 hengen tilaisuudet ovat olleet sallittuja. Elokuvateatterit ja muut teatterit ovat saaneet avata ovensa 6. kesäkuuta alkaen.

”Kasvomaskeja suositellaan käytettäviksi silloin, kun 1,5 metrin etäisyyttä ei pystytä ylläpitämään, esimerkiksi ruuhkaisissa kulkuneuvoissa ja kampaamoissa tai vastaavissa lähikontaktia edellyttävissä asioissa”, Rajasärkkä kertoo.

Slovakia, Slovenia ja Unkari

Slovakiaan on voinut matkata ilman rajoitteita 19 EU-maasta 10. kesäkuuta alkaen. Suomen lisäksi maita ovat Pohjoismaat Ruotsia lukuun ottamatta sekä muun muassa Saksa, Unkari, Viro ja Malta.

”Suoria lentoja Slovakiaan on edelleenkin varsin vähän, mutta isoimmat lentokentät on avattu. Muut palvelut periaatteessa toimivat”, kertoo Jorma Muussalo sähköpostitse Suomen Prahan-suurlähetystöstä, joka hoitaa myös Slovakiaa koskevat asiat.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kauppakeskukset, kuntosalit, lasten leikkipaikat sekä yökerhot ja ravintolat ovat auki.

Kasvomaskia tulee käyttää julkisissa sisätiloissa, mutta ulkona sen käyttö on vapaaehtoista. Tapahtumien henkilörajoitukset ovat heinäkuun alkuun asti 500 ihmistä ja heinäkuusta vuoden loppuun 1 000 ihmistä.

Sekä Unkari että Slovenia sallivat parhaillaankin suomalaisten maahantulon, eikä minkäänlaista karanteenipakkoa ole.

”Unkarissa kulttuuritapahtumia ei vielä järjestetä, mutta ravintolat ovat auki normaalisti ja museot ja kylpylät ovat hiljalleen avautumassa. Maskipakko on julkisissa kulkuneuvoissa ja julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa ja virastoissa”, kirjoittaa Maiju Tynkkynen Suomen Budapestin-suurlähetystöstä.

Sloveniassa ravintolat ovat auki normaalisti. Alle 500 hengen kokoontumiset on sallittu 15. kesäkuuta alkaen. Isoimmat hotellit, kuntoilukeskukset ja kylpylät ovat saaneet avata ovensa kesäkuun alusta.

”Sloveniassa kasvomaskin käyttö on pakollista sisätiloissa, joissa riittävän fyysisen etäisyyden pitäminen on mahdotonta, esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja hoitolaitoksissa. Muuten maskin käyttö ei ole pakollista vaan suositeltua”, Tynkkynen kertoo.

Slovenian hallitus teki toukokuun puolivälissä virallisen ilmoituksen epidemian päättymisestä.