Repoveden kansallispuisto Kaakkois-Suomessa on tyypillisesti kotimaanmatkailijoiden suosiossa. Ulkomaisten matkailijoiden silmissä avara luonto ja harva asutus voivat olla tärkeitä vetovoimatekijöitä matkakohdetta valittaessa.

Heinäkuun puolivälissä Suomi purkaa matkustusrajoituksia monesta Euroopan maasta, jos maiden tautitilanne sen sallii. Vieläkö Suomesta ehtii tulla keskieurooppalaisten loppukesän suosikkimatkakohde?

”Kyllähän me kaikki varmasti toivoisimme, että näin kävisi”, sanoo matkailua Suomeen edistävän Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.

Toiveista on pitkä matka toteutukseen, ja Virkkunen suhtautuu epäillen ajatukseen, että loppukesällä Suomessa nähtäisiin valtavia turistimassoja.

Heinäkuun puoliväliin on vielä aikaa, ja lista maista, joiden epidemiatilanne täyttää Suomen kriteerit, voi vielä muuttua. Epävarma tautitilanne vaikeuttaa myös Visit Finlandin työtä.

”Voimakkaisiin markkinointitoimenpiteisiin ei vielä tässä epävarmassa tilanteessa pysty lähtemään. Pahoin pelkään, ettei tämä päätös [lieventää matkustusrajoituksia] enää pelasta tämän kesän kansainvälisen matkailun tulosta.”

Kilpailu loppukesän keskieurooppalaisista matkailijoista on kovaa.

”Heinäkuun puoliväliin mennessä maksavat asiakkaat ovat jo tehneet matkustuspäätöksensä, eikä niihin enää välttämättä pysty vaikuttamaan”, Virkkunen sanoo.

Myös keinot matkailijoiden houkuttelun ja virustilanteen kanssa tasapainoilun välillä ovat kirjavia.

Esimerkiksi matkailusta vahvasti riippuvainen Islanti on ilmoittanut, että maahan saapuvat turistit välttävät karanteenin, jos he antavat maahan saapuessaan negatiivisen tuloksen koronavirustestistä. Heinäkuusta alkaen matkustajan pitää maksaa noin sadan euron arvoinen testi itse.

Lomailijoiden on helppo vältellä ihmismassoja.

Suomella olisi monta syytä olla matkailijoiden unelmamaa juuri tänä vuonna. Maa on yksi Euroopan harvimmin asutuista, joten myös lomailijoiden on helppo vältellä ihmismassoja niin halutessaan. Myös epidemiatilanne on tällä hetkellä hyvä.

Virkkusen mukaan maakuvaa vahvistaa myös se, että Suomen viranomaiset ovat olleet varovaisia matkustusrajoitusten purkamisessa.

”Lähtökohtaisesti Suomella on monta hyvää tekijää puolellaan. Suomi koetaan toimivaksi yhteiskunnaksi, johon pystyy luottamaan myös kriisiaikoina.”

Virkkunen nimeää Suomen hyviksi puoliksi myös puhtaan luonnon ja maan maineen kestävän kehityksen mallimaana. Näiden eteen on tehty maakuvatyötä jo pitkään.

Nyt ihmisiä pitäisi kuitenkin saada tekemään nopeita matkustuspäätöksiä. Se on Virkkusen mukaan vaikeaa, kun matkailuyritysten kassat ovat nyt tyhjät ja markkinointibudjetit olemattomat.

”Yritysten katseet kääntyvät nyt Visit Finlandiin. Mutta meidänkin käytössä olevat budjettivarat ovat hyvin vaatimattomat verrattuna pääkilpailijoihin, kuten Etelä-Euroopan suuriin kohdemaihin. Niistä meidän pitäisi pystyä erottautumaan houkuttelevasti.”

Visit Finlandissa kampanjointivarat on säästetty tulevan talven markkinointiin. Katse on joulun ja uudenvuoden tietämillä ja Britanniasta sekä Keski-Euroopasta saapuvissa matkailijoissa.

Virkkunen ei usko, että matkailumarkkinat Amerikasta ja Aasiasta Suomeen aukeavat vielä loppuvuonnakaan.

”Kun ihmiset kokevat pandemian kehityksen epävarmaksi, silloin helposti jäädään odottamaan parempia aikoja. Näen vielä mahdollisena, että Euroopasta voidaan saada matkustajia tänäkin vuonna, jos pandemian reunaehdot pysyvät kurissa ja hallittu matkailun avaaminen on ylipäätään mahdollista.”

Virkkunen uskoo, että kestää vielä pitkään ennen kuin matkustusvirrat Suomeen palaavat viime vuosien tasolle. Rokote koronavirukseen olisi tärkeä lääke myös matkailualan yrittäjien ahdinkoon.

”Viimeisten vuosien aikana kasvu ollut aika ilmiömäistä, ja menee vuosia, että päästään samalle uralle. Tilanne paranee vielä, mutta se saattaa kestää aikansa.”