Markkinointi

Etelä-Saimaan etusivulla oli tiistaina 23. kesäkuuta mainos, jossa lukee: ”Hei eteläkarjalainen, muuta meille Kouvolaan!” Lisäksi mainoksessa luvataan ”ihan oikeasti” työpaikka ja omistusasunto Kouvolasta.

Vastaavat mainokset on julkaistu Ilkka-Poh­jalaisessa ja Kymen Sanomissa – toki sillä erolla, että niissä puhutellaan pohjalaista ja etelä­kymenlaaksolaista. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajata hakua vain näiden lehtien alueelle, ja mainos löytyy myös verkosta, mainostajat kertovat.

Kouvolan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo, että kampanjassa ei ole kyse naapurimaakuntien asukkaiden viemisestä.

”Meillä on hyvät välit naapurimaakuntiin”, hän sanoo.

Kaupungin puolelta kampanjaa on organisoinut Live & Visit Kouvola.

Kouvolan kaupunki ei ole ollut mukana kampanjaan liittyvissä päätöksissä eikä myöskään ole vaikuttanut siihen, mihin lehtiin mainokset on laitettu.

Tempauksen järjestysvastuu on ollut Kouvolan lakritsilla, jonka tehtaalla mainoksen luvattu työpaikka myös olisi.

Lakutehtailija Timo Nisula kertoo puhelimitse, että tavoitteena on antaa mahdollisuus nuorelle aikuiselle – ja saada hänet jäämään pysyvästi Kymenlaakson Kouvolaan.

”Emme kuitenkaan tässä kohtaa rajaa sitä, millaiseen työhön etsimme tekijää, sillä meillä ei ole käsitystä siitä, millaisia ihmisiä tällä haulla löydämme”, Nisula sanoo.

Työpaikkaan valituksi tulevalle on myös ehtoja. Valitun kandidaatin tulee ”kertoa somessa uudesta elämästä Kouvolassa vuoden ajan”. Tämä tarkoittaa muun muassa sisällön julkaisemista Facebookissa ja Instagramissa. Tarkempaa tietoa työnhakuilmoituksessa ei ole tarjolla.

Työpaikassa on puolen vuoden irtisanomisaika puolin ja toisin.

Lahjoitettu asunto on noin 30-neliöinen kerrostaloyksiö Kouvolan Kuusankoskelta. Asunto on remontoitu, eikä valitun tarvitse hoitaa edes muuttoaan itse.

”Asunto on vielä remontoimatta. Jos kaikki menee hyvin, tuleva asukas pääsee vaikuttamaan remonttiin, valikoimaan hieman esimerkiksi lattiamateriaalia ja kylppärilaattaa”, sanoo Järvenpään K-Citymarketin kauppias Markku Hautala.

Koko tempaus sai alkunsa Kouvolan lakritsin valmistamasta ennätyssuuresta makeispussista. Yritys teki vuonna 2020 Guinnessin ennätyksen lakupussilla, jonka paino oli 832,8 kiloa.

”Guinness vaatii, että ennätyksiä rikkovat ruoat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Päätimme lahjoittaa lakupussin Järvenpään K-Citymarketille. Lakujen tuotto käytettiin nyt tarjolla olevan asunnon hankintaan”, Nisula kertoo.

Ennätyslakun myynnillä saatiin kasaan noin 35–40 prosenttia asunnon hinnasta. Loppulaskun maksaa K-Citymarket.

Ennätyslakun valmistaminen ja myyminen ei kuitenkaan vielä vastaa kysymykseen siitä, miksi Kouvolan lakritsi ja Järvenpään K-Citymarket ovat halunneet tehdä tällaisen tempauksen.

Tällaisena synkkänä aikana, kun työpaikkoja menee ja on taloudellinen tilanne on epävarma, me haluamme antaa jollekulle uuden alun”, Nisula sanoo.

Hänen mukaansa työpaikan saa joku, jolla on hyvä tarina. Tarina voi olla irtisanominen koronaviruskeväänä tai muu elämän taitekohta.

Nisulan toiveena on, että tempaus saattaisi työtä hakevia ja tarjoavia yhteen.

Kaupunki järjestää valitulle työntekijälle ”Kouvola-perehdytyssetin”, johon kuuluu muun muassa kulttuuririentoja ja urheiluseurojen pelejä. Lisäksi kaupunki on mukana tukemassa kampanjaa noin viidellätuhannella eurolla. ja on tarjonnut omat kanavansa kampanjan mainostamiseen.

Mutta mitä kaupunki tästä hyötyy?

Live & Visit Kouvolan kehittämispäällikkö Kirsi Vainio kertoo, että uusi tempaus on osa Kouvolan ”yhteistä tahtotilaa” asukasluvun kasvattamiseksi.

”Kouvolan kaupunkistrategiassa on osoitettu tavoite, että teemme töitä asukasluvun kasvattamiseksi”, hän sanoo puhelimitse.

Tilastokeskuksen mukaan huhtikuun lopussa Kouvolan väestömäärä oli 81 921. Kouvolan asukasmäärä on vähentyi vuosien 2000–2016 aikana keskimäärin 400 henkilöllä joka vuosi. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittainen vähennys on ollut yli tuhat henkilöä.

Etenkin 15–29-vuotiaiden muuttoliike pois Kouvolasta on suurta.