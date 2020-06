Onnettomuudet

Kemijokeen on valunut öljyä Ossauskosken vesivoimalaitoksen turbiineista Tervolassa Lapissa. Myös laitoksen konetiloihin on joutunut öljyä. Pelastuslaitoksen mukaan öljyä on vuotanut arviolta 800–1000 litraa.

Päivystävä palomestari Lauri Manninen kuvaa vuotanutta määrää kohtuullisen suureksi. Hän kuitenkin painottaa, ettei veteen joutuneita määriä vielä tiedetä tarkasti.

Hälytys onnettomuudesta tuli pelastuslaitokselle puolenyön jälkeen. Tässä vaiheessa ei tiedetä, kauanko vuotoa on kestänyt.

Voimalaitoksen vesiturbiinit on tällä hetkellä pysäytetty. Öljyä kerätään Mannisen mukaan alakanavasta parhaillaan. Vesi ohjataan kulkemaan tulvakanavan kautta.

Vuoto on tiettävästi saatu lakkaamaan. Öljyn keruu kestänee ainakin seuraavan päivän.

Mannisen mukaan ympäristöhaittoja päästään arvioimaan tulevina päivinä ja viikkoina.