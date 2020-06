Itämeren pääaltaan alueella sinilevä on kertynyt Gotlannin itäpuolelle. Siellä levää on jo voimakkaasti pinnassa. Suomea ympäröivillä merialueilla on kuluneen viikon satelliittikuvissa havaittu osin pinnanalaisia ja osin jo pinnanpäällisiä leväesiintymiä erityisesti Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla sekä Suomenlahden länsiosissa erityisesti avomerellä.

Helteinen sää on lämmittänyt uimavedet sekä Itämeren rannikolla että Järvi-Suomessa, mutta lämmin kesäkuu on nostanut myös sinilevät pintaan.

Sinilevät ovat runsastuneet etuajassa niin rannikkovesissä kuin sisävesilläkin. Odotettavissa on, että lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät lisääntyvät edelleen lähipäivinä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) leväkatsauksen mukaan sinilevät ovat runsastuneet merialueilla pääasiassa Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Yksittäisiä havaintoja on tehty myös Selkämerellä lähellä Raumaa sekä Perämerellä Uudenkaarlepyyn eteläpuolella.

Valtaosa sinilevähavainnoista koskee Syken mukaan edelleen vähäistä määrää sinilevää, mutta myös runsaita ja erittäin runsaita esiintymiä on. Männyn siitepölyä saattaa edelleen paikoin esiintyä.

Sisävesillä sinilevää on ajankohtaan nähden tavallista enemmän. Pääosassa valtakunnallisen leväseurannan järvihavaintopaikoista sinilevää ei kuitenkaan ole havaittu.

Merellä on satelliittikuvissa havaittu osin pinnanalaisia ja osin jo pinnanpäällisiä leväesiintymiä erityisesti Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla. Suomenlahden länsiosissa intensiivisimmät leväalueet ovat avomeren puolella.

”Sinileväkukinnat tulivat hivenen etuajassa, joskin säiden perusteella tämä oli odotettavissa”, kertoo tutkija Heidi Hällfors Sykestä.

Lämpimät ja tyynet säät suosivat sinilevien kasvua, ja nyt lämmin kausi edesauttoi sinilevien kasvua tavanomaista aikaisemmin. Tyypillisesti sinilevän määrä lisääntyy merialueilla kesäkuun lopussa ja on runsaimmillaan heinä-elokuussa.

”Lämpöaalto tuli jo nyt, joten sopivien olosuhteiden vallitessa sinilevät ovat runsastuneet. . Lämpimän sään jatkuminen edesauttaa sinilevien kasvua lisää”, Hällfors sanoo.

Runsaat sinileväesiintymät ovat kuitenkin edelleen paikallisia, Hällfors korostaa: ”Tilanne ei ole levähtänyt käsiin.”

Meriveden lämpötila vaihtelee Suomea ympäröivillä merialueilla 10 ja 22 asteen välillä, rannikolla saattaa paikoin olla jonkin verran lämpimämpääkin.

Sisävesillä sinileväkukintojen määrä on niin ikään lisääntynyt, vaikka pääosassa havaintopaikoista sinilevää ei kuitenkaan ole havaittu. Tavanomaista enemmän sinileväkukintoja on havaittu erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa.

Lomakauden alku on lisännyt myös kansalaisten tekemiä sinilevähavaintoja. Havaintolähetin välityksellä on ilmoitettu kymmenistä kohteista, joilla on esiintynyt hieman sinilevää. Joitakin runsaita sinilevähavaintoja on tehty Etelä- ja Keski-Suomessa. Myös muutama ilmoitus erittäin runsaasta sinileväesiintymästä on tullut.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa 3−7 astetta lämpimämpiä.

Satelliittihavainto Saaristomeren ja Ahvenanmaan alueelta. Erityisesti Kökarin länsipuoli, Vidskärin ja Gullkronan selät ovat alueita, jossa tyynellä säällä sinilevät kertyvät pintaan. Kuva sisältää muokattua Copernicus Sentinel -dataa, Syke 2020.

Merialueita koskevan riskiennusteen mukaan edellytykset voimakkaille sinileväkukinnoille ovat tänä vuonna olemassa. Voimakkaimmat leväesiintymät ovatkin samoilla alueilla Suomenlahdella ja Saaristomerellä kuin Syken keväällä tekemässä riskinarviossa ennakoitiin.

Syke on ennustanut Suomen merialueille huomattavaa sinileväriskiä, säiden suosiessa jopa samankaltaisia leväkukintoja kuin ennätyskesänä 2018. Kesä jäi historiaan ennätyksellisistä helteistä. Itämerellä kesä muistetaan poikkeuksellisen voimakkaiden sinileväkukintojen vuoksi.

Lue myös: Sinileväpuuron ainekset muhivat Itämerellä, ja uhkana ovat jopa toissa vuoden kaltaiset ennätyskukinnot

Riskin toteutuminen riippuu kesän sääoloista. Kesän sinileväkukintojen runsauden ratkaisevat lähinnä heinäkuun aurinkoisuus ja pintaveden lämpötila. Lämmin poutasää edesauttaa sinileväkukintojen syntymistä.

Viime talven sateisuus ja leutous aiheuttivat normaalia voimakkaamman ravinnekuormituksen jokivesistä rannikkovesiin. Ravinnekuormitus lisää Itämeren rehevöitymistä ja siten pitkällä tähtäimellä myös sinilevien massaesiintymisiä.

Lue myös: Talvisateet huuhtoivat Itämereen ennätyksiä hipovan määrän rehevöittäviä ravinteita – onko luvassa karmea sinileväkesä?

Sinilevätilannetta järvillä ja merialueilla voi tarkastella Syken ylläpitämässä Järvi-meriwikissä, jonne voi lähettää myös omia havaintoja. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia.

Tänä kesänä käyttöön on otettu myös Itämeri.fi-palvelun Levähavainnot-internetsivu. Siinä esitettävä sinileväkartta yhdistää samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.