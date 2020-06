Joka vuosi poliisin tietoon tulee lukuisia tapauksia, joissa puoliso on lukenut kumppaninsa sähköposteja tai pikaviestimen viestejä.

Viime vuonna poliisin tietoon tuli yhteensä 245 rikosilmoitusta viestintäsalaisuuden loukkaamisesta, kertoo poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi Poliisihallituksesta.

”Lukujen ja tapausten perusteella on vaikeaa sanoa, kuinka moni tapauksista liittyy esimerkiksi siihen, että puolisolle tulleita viestejä on luettu. Mutta rikosilmoitustietojen perusteella osa tapauksista on sellaisia, joissa puoliso on lukenut toisen puolison sähköposteja tai pikaviestimen viestejä”, Ulkuniemi sanoo.

Viestien salaisuus on turvattu jokaiselle perusoikeutena, eikä esimerkiksi kumppanilla ole oikeutta lukea toisen viestejä tai sähköposteja. Kun toisen yksityisyyttä loukataan viestejä lukemalla, on rikosnimikkeenä viestintäsalaisuuden loukkaus.

Rikosilmoitusten määrä ei ole kasvanut kuitenkaan vuodesta 2018. Vuonna 2017 poliisin tietoon tuli 390 viestintäsalaisuuden loukkausta ja vuonna 2018 334 tapausta, Ulkuniemi sanoo.

Iso osa poliisin tietoon tulleista viestintäsalaisuuden loukkauksista vaikuttaisi olevan tapauksia, joissa on avattu rikoksen uhrille osoitettua kirjepostia, Ulkuniemi arvioi.

”Tapauksina ne ovat sellaisia, joista ihmisten on helpompi ilmoittaa. Tapauksesta on usein konkreettinen näyttö ja poliisia on helppoa lähestyä rikosilmoituksen muodossa”, Ulkuniemi sanoo.

”Tapausesimerkkinä on voitu anastaa postia jonkun postilaatikosta tai kirje on avattu ilman lupaa. Tapaus ei välttämättä kosketa henkilön lähipiiriä.”

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari kertoo, että esimerkiksi toisen sähköpostin lukeminen avoimelta näytöltä ei ole viestintäsalaisuuden loukkaus.

”Viestintäsalaisuuden loukkaaminen edellyttää suljetun viestin avaamista tai suojauksen murtamista eli viestien lukeminen esimerkiksi auki jätetyltä tietokoneelta ei täytä tunnusmerkistöä.”

Vaikka rikosilmoituksia on satoja, tuomioita viestintäsalaisuuden loukkauksista on viime vuosilta vähän.

”Viestintäsalaisuuden loukkaamisesta on 2017 annettu seitsemän tuomiota ja 2018 kahdeksan tuomiota. Tilastoista ei näy, minkälaisia tapauksia nämä ovat olleet. Ne voivat liittyä esimerkiksi parisuhteisiin tai työsuhteisiin.”

Viestintäsalaisuuden loukkauksesta voi saada sakkoja tai enintään kahden vuoden vankeustuomion.

”Maksimirangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta. Mutta tapauksen täytyy olla todella pitkäkestoinen, suunnitelmallinen, vahingollinen tai syvälle yksityisyyteen puuttuva, jotta rikoksen tekijä saisi vankeusrangaistuksen”, Korpisaari sanoo.

Korpisaaren mukaan myös kunnianloukkaustapauksissa on suuri ero siinä, kuinka moni poliisin tietoon tullut tapaus etenee tuomioon asti.

”Kunnianloukkaustapauksissa tuomioita on alle 10 prosenttia siitä määrästä, mitä poliisi on vastaanottanut rikosilmoituksia. Se ei aina johdu siitä, että kysymyksessä ei olisi rikos vaan esimerkiksi siitä, että tekijää ei saada selville tai että rikosta pidetään vähäisenä”, Korpisaari sanoo.

Viestintäsalaisuuksien loukkaustapauksissa lienee kunnianloukkaustapauksia useammin vahva epäily tekijästä jo aikaisessa vaiheessa, Korpisaari sanoo.

”Kunnianloukkauksia voi tapahtua esimerkiksi anonyymisti keskustelupalstoilla, mutta kun viestintäsalaisuuden loukkausta epäillään, niin henkilöpiiri on usein rajoitetumpi.”