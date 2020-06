Kainuussa sijaitsevan Osmankajärven vedenpinta on paikallisten mukaan laskenut lyhyessä ajassa merkittävästi. Paikalliset ovat huolestuneet, kun vesi laski silmämääräisesti useita kymmeniä senttejä viime viikon perjantain ja tämän viikon maanantain välisenä aikana.

Myös sdp:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on esittänyt huolensa Osmankajärven tilanteesta. Hän on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa penää välittömiä toimia ”järvivesi- ja vesistökriisin ratkaisemiseksi”.

Piiraisen mukaan vesi laski muutamassa päivässä noin 45 senttiä. Tietonsa hän perustaa paikallisen osakaskuntalaisen mittauksiin ja arvioihin.

Piirainen kertoo HS:lle, että Osmankajärven vedenpinnan tilanne on ollut alueella pitkäaikainen keskustelunaihe. Hänen mukaansa järveen laskevan Kongasjoen niska on syöpynyt, jonka takia vedenpinta on laskenut jo pitkään.

Vedenpinnan lasku on aiheuttanut ongelmia etenkin virkistyskäyttöön, mutta Piirainen kirjoittaa kirjallisessa kysymyksessään mahdollisesta ”luonnon pilaantumisesta sekä kalakannan häviämisestä”.

”Jos vedenpinta laskee, niin kyllähän kalat reagoivat, kun vesitila merkittävästi vähenee”, hän toteaa HS:lle.

Piiraisen mukaan Osmankajärven läheiset kunnat pelkäävät korjaustoimista aiheutuvia kustannuksia, eivätkä siksi ole lähteneet luvanhakuprosessiin järven tilanteen korjaamiseksi.

Osmankajärvellä on tehty aikanaan puutavaran uittoa, joka on vaikuttanut vedenpinnan korkeuteen. Piiraisen mukaan tilanne olisi tyydyttävä, jos vedenpinta saataisiin samalle tasolle kuin ennen uittoa.

Ely-keskuksen tietojen mukaan Osmankajärvellä ei kuitenkaan ole tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, että vesi laskisi radikaalisti lyhyessä ajassa.

Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Jari Pesonen muistuttaa, että vedenpinnan nousu on keväisin luontaista. Kuluvan kesän kaltainen kuiva ajanjakso taas laskee vedenpintaa. Lisäksi Osmankajärveltä ei ole virallisia mittaustuloksia vedenkorkeudesta.

”Tilanne on hankala, koska ihmisten muistikuvat vedenpinnasta perustuvat hyvin vanhoihin asioihin”, Pesonen toteaa.

”45 sentin pudotus on ranta-asukkaiden arvio, eikä perustu mihinkään virallisiin mittauksiin.”

Sdp:n Piiraisen esittämän mahdollisen kriisitilanteen Pesonen allekirjoittaa vain virkistyskäytön osalta.

”Kuivan kauden tullessa järven vedenpinta saattaa paeta rannasta ja voi olla vaikeuksia saada venettä vesille. Mutta en tätä kriisiksi näe.”

Ely-keskuksen toinen vesitalousasiantuntija Mika Pylvänäinen kävi Osmankajärvellä maanantaina. Hän ei huomannut siellä merkkejä, joiden mukaan vesi olisi laskenut merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna.

”Silmämääräisesti vesitilanne näytti normaalilta”, Pylvänäinen sanoo.

Pylvänäinen korostaa, ettei ole nähnyt tilannetta perjantaina, joten hänen on vaikea sanoa, onko vesi todella laskenut kymmeniä senttejä lyhyessä ajassa.

”Vedenpinnan laskeminen noin radikaalisti olisi varmaan mahdollista, jos uomassa olisi tapahtunut esimerkiksi valtava syöpyminen. Sellaista en huomannut.”

Ely-keskuksen Pesonen kertoo, että Osmankajärven vedenpinnan tilanne on ollut pitkään ely-keskuksen asialistalla.

Pesosen mukaan Osmankajärvelle on mahdollista tehdä korjaustoimenpiteitä, mutta ne vaativat aluehallintovirastolta vesilain mukaisen luvan. Sellaisen saaminen kestää pitkään, ja keskivedenpinnan nostamiselle on tiukat ehdot. Lisäksi pelkkä lupaprosessi maksaisi Pesosen mukaan toistakymmentä tuhatta euroa.

Piiraisen vaatimia pikaisia toimia ei Pesosen mukaan tällä hetkellä ole olemassa.

Pesonen myöntää, että Osmankajärven vedenpinta on varmasti ollut korkeammalla 1950- ja 1960-luvuilla, mutta on sittemmin vakiintunut tietylle tasolle. Jos tasoa lähdetään muuttamaan, sillä saattaa olla monia haittavaikutuksia ympäristöön.