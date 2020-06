Haaparannan alkoholiliike on vetänyt suomalaisia ostoksille rajavalvonnan vapauduttua.

Haaparantalaisen Coop-tavaratalon myyjä Berit Johansson on nähnyt omin silmin koronakevään isot muutokset suomalaisten asiakasvirroissa Ruotsiin.

Ensin suomalaiset katosivat, mutta kun he alkoivat palata, heitä on riittänyt jonoiksi asti.

”Naapurissa on viinakauppa eli Systembolagetin myymälä. Kun raja suljettiin, siellä oli pitkään hiljaista. Nyt suomalaisia on riittänyt joinakin aamuina niin, että eteen kertyy jonoa odottamaan liikkeen aukeamista”, kuvaa Johansson.

Suosituin ostos on Johanssonin havaintojen mukaan kolmen litran laatikkoviini. Viinit ovat Ruotsissa edullisempia.

Suomalaisten ostosreissut saivat perjantaina tuomion alueen lääkäreiltä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin viikon sisällä kolme koronavirustartuntaa, joiden taustalla on ostosreissuja Ruotsiin.

Altistuneita ja karanteeniin määrättyjä on noin viisikymmentä. Lääkäreiden mukaan tilanne on hyvin huolestuttava. Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kehotti HS:n haastattelussa ihmisiä pohtimaan tarkkaan, onko kulkeminen rajan yli tarpeellista.

Suomalaisten ostoskäynnit Ruotsin puolelle ovat taas lisääntyneet. Kuva on vuodelta 2018.

Kulkemisen vilkastuminen on huomattu myös Rajavartiolaitoksessa. Kapteeniluutnantti Tommi Håkans sanoo liikennemäärien kasvaneen jo toukokuussa ja viime aikoina määrissä on nähty ”pientä lisäystä”.

”Suurin osa liikkuu asialla, mutta on myös paljon niitä, jotka vain käyttävät perustuslaillista oikeuttaan”, kuvaa Håkans.

Rajavartiolaitos ei pysäytä enää lähtevää liikennettä. Palaajat pysäytetään.

”Jokainen pysäytetään, jotta näemme, saavatko he tulla Suomeen. Jos tulija on Suomen kansalainen, hänellä on aina oikeus tulla”, Håkans kuvaa.

Håkans pitää lääkäreiden antamaa muistutusta hyvänä asiana. Hän arvelee monelta ostosmatkailijalta unohtuneen, miksi autoja yhä rajalla pysäytetään.

Håkansin arvion mukaan moni Haaparantaan ostoksille ajava on liikkeellä nuuskan perässä. Nuuskaa ei myydä Suomessa.

Saman havainnon on tehnyt Johansson.

”Suomalaiset ostavat nuuskaa eniten ja isoissa pötköissä. Juhannuksena se näkyi meillä, kun isot nuuskakaupat olivat kiinni.”

Snuskungen-nuuskakauppa sijaitsee Haaparannalla.

Nuuskan lisäksi suomalaiset ostavat Johanssonin mukaan paljon tupakkaa. Se on isoissa pakkauksissa ostettuna Ruotsissa edullisempaa.

Ruoan perässä Ruotsiin ei niinkään ajeta, kuten 1980-luvun rasvareissuilla. Tuolloin elintarvikkeet, kuten voi ja sokeri, olivat Ruotsissa halvempia.

Rajalla-kauppakeskuksen K-Citymarketissa Torniossa vilkastunut liikehdintä on niin ikään näkynyt, mutta ei niin paljon kuin Haaparannalla.

”Meillä kävijöistä 20–25 prosenttia on tullut Ruotsin puolelta, joten loppu oli totaalinen maaliskuussa”, kertoo kauppias Marko Nurkkala.

Nyt tilanne on hieman palautunut. ”Ei meille silti edelleenkään ole väki Ruotsin puolelta palannut. Jos he ovat Ruotsin kansalaisia, he eivät pääse rajan yli”, Nurkkala sanoo.

Ruotsalaisten asiakkaiden suosikkiostosten skaala on Nurkkalan mukaan laaja tummasta leivästä tuoretuotteisiin. Ruotsissa asuvat suomalaiset taas ajavat Suomeen ostoksille ainakin makkaran tähden.

Ruotsin tartuntatilanne ei pelota kaupassa työskentelevää Berit Johanssonia. Hän sanoo henkilökunnan olleen koko vuoden terveenä.

Turvatoimista Coopissa pidetään Johanssonin mukaan tarkkaa huolta. Käsidesipulloja kaupan ovella ei ole, mutta henkilökunta pyyhkii ostoskärryt 2–3 kertaa päivässä puhdistusaineella.

”Myös maksupäätteet puhdistetaan. Lisäksi meillä on kylttejä, joissa kehotetaan pitämään turvaväliä ja varoitetaan tulemasta kauppaan sairaana”, sanoo Johansson.