Luonterin männikköiset kalliorannat Saimaalla ovat pääosin rakentamattomia. Nyt kesäidylliin on tullut särö, sillä järven pohjassa on nikkeliesiintymä, jonka kartoittamiseksi on tehty malminetsintävaraus.

Saimaalla huolestuttiin norppa-alueen viereen myönnetystä malminetsintävarauksesta.

Saimaan Luonteri on rauhallinen. Aurinkoisena kesäpäivänä keskellä vilkkainta loma-aikaa hiljaisuus on käsin kosketeltavaa. Täällä viihtyvät niin saimaannorppa kuin äärimmäisen uhanalainen saimaannieriäkin.

Täällä sukujuurillaan ja lapsuutensa kesämaisemissa viihtyy myös tyyntä järvenselkää ihaileva Miisa Mink. Hän asuu Lontoossa mutta lomailee perheensä kanssa Luonterin äärellä Juvan Pihlajasalossa.

Nyt idylliin on tullut särö. Se johtuu järven pohjassa olevasta nikkeliesiintymästä.

Järven pohjassa tehdyn esiintymän kartoittamiseksi on tehty malminetsintävaraus. Suomen malmitutkimus oy sai varausluvan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta toukokuussa. Juvan Luonterin lisäksi varaus on hyväksytty Sulkavan ja Puumalan alueille, joilla arvellaan olevan akkumineraalina tunnettua grafiittia.

Juvan Pihlajasalossa lomaileva Miisa Mink ei halua malminetsijöitä eikä kaivoksia Saimaan maisemiin. ”Ympäristötuhojen riski on liian suuri”, hän sanoo.

Saimaan Luonteri on Minkin perheen lomaidylliä. Pojat Aku ja Miika nauttivat puhtaasta vedestä.

Rauhallisen kesäidyllin pinnan alla siis kuohuu. Asukkaat, mökkiläiset ja matkailuyrittäjät ovat huolissaan: tuleeko seudulle kaivos?

Vaikka varauslupa ei ole malminetsintälupa eikä varsinkaan kaivoslupa, se on toimintaa, joka voi viime kädessä johtaa kaivoksen perustamiseen. Minkin mielestä sellainen ei ole mahdollista.

”Olen aivan järkyttynyt siitä, että tällaiselle alueelle voidaan myöntää edes varauksia malminetsintään”, sanoo Luonterin äärellä lomaileva Mink.

Hänestä tuli luontoaktivisti yhdessä yössä. Mink perusti toukokuun lopussa internettiin Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän, joka on kerännyt 15 000 jäsentä.

Tarkoitus on nostaa tietoisuutta siitä, miten helppoa Suomessa on saada kaivoslupa. Ryhmä haluaa vaikuttaa mielipideilmastoon ja siihen, että kaivoslaki muuttuu niin, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet parantuvat. Tavoitteena on, että luonnonsuojelualueiden ja tärkeimpien vesistöjen läheisyyteen ei jatkossa saisi antaa kaivostoimintaan viittaavia lupia.

Pelkäksi somevaikuttamiseksi vastustaminen ei ole jäänyt. Maanomistajat ovat tehneet varausluvasta viralliset valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

”Saimaa on iso vesistöalue. Ajatus malminetsinnästä ja kaivoksesta on mahdoton jo suunnitteluasteella. Ympäristötuhojen riski on aivan liian suuri”, Mink sanoo.

Malminetsintähankkeita on vireillä paljon eri puolilla Suomea.

Kaivoslakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Hallitusohjelman mukaan tavoite on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Uhka ympäristövaatimusten kiristymisestä on ainakin osin sen taustalla, että varausilmoituksia on tehty aiempaa innokkaammin. Malminetsintä- tai kaivoslupahakemusten aktivoitumisena se ei kuitenkaan näy.

Uutena täkynä malminetsinnälle on akkuteollisuus, jonka kehittämistä Suomen hallitus haluaa tukea mittavalla elvytysohjelmalla.

Saimaan lisäksi varauksia on etenkin Lapissa, jossa myös malminetsintälupia on vireillä paljon. Vastustusta on saanut esimerkiksi Akkerman Finland oy:n Enontekiön Hietakerolle saama aluevarauslupa, josta Saamelaiskäräjät on valittanut. Hanke on poikinut myös Ei kaivoksia Suomen käsivarteen -adressin.

Huolta herättävät ennen kaikkea luonto- ja ympäristökysymykset, vaikutukset matkailuelinkeinon sekä Lapissa myös poronhoidon ja saamelaiskulttuurin tulevaisuus. Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat ovat tuoreessa muistissa.

Suomi on kansainvälisesti erittäin houkutteleva kaivosmaa, kertoo ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa Tukesista, joka on toimivaltainen kaivosviranomainen Suomessa.

Fraser-instituutin viime vuonna tekemässä tilastokatsauksessa Suomi arvioitiin maailman kiinnostavimmaksi investointikohteeksi ja Suomen kallioperän mineraalipotentiaali neljänneksi houkuttelevimmaksi.

Kaivosyhtiöitä houkuttelevat Suomeen muun muassa kaivos- ja malminetsintälupakäsittelyn ennakoitavuus sekä yhteiskunnallisesti vakaat olot, sanoo Tukesin Liikamaa.

”Suomi on strategisesti turvallinen, ja infrastruktuuri on kunnossa. Loistava metsäautotieverkosto helpottaa malminetsijöiden työtä”, Liikamaa sanoo.

Suomesta on myös mahdollista löytää malmia. Geologiset aineistot ovat maailman parhaita, ja tietoaineisto kallioperästä ulottuu sadan vuoden taakse.

Suomen mineraalivarat alkoivat toden teolla kiinnostaa kansainvälisiä kaivosyhtiöitä 2000-luvun alussa, jolloin teollisuuden raaka-aineiden hinnat pomppasivat nousuun. Taustalla oli kehittyvien maiden, kuten Kiinan, vaurastuminen. Metallien tarve kasvoi hyvin nopeasti.

Taloudellisesti hyödynnettävissä olevia mineraaleja riittää, mutta kotimaiset yhtiöt eivät ole kiinnostuneita lähtemään kaivosmarkkinoille. Suomalaiset yhtiöt ovatkin 1980-luvulta lähtien vetäytyneet kaivostoiminnasta. Outokumpua, Sotkamo Silveriä ja Terrafamea lukuun ottamatta kaikki Suomessa toimivat metallimineraaleja hyödyntävät yhtiöt ovat ulkomaalaisia.

Kaivoksia on 44, ja niitä pyörittää 22 yhtiötä.

Yhtiöt myös investoivat Suomeen. Kaivostoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna 42 prosenttia edellisestä vuodesta 525 miljoonaan euroon. Malminetsinnän investoinnit sen sijaan vähenivät kahdeksan prosenttia 62,8 miljoonaan euroon.

”Kaivostoiminnassa erityisesti Lapissa toimivat kaivokset Kevitsa, Kittilä ja Kemi investoivat merkittävästi. Kevitsa varautuu malmin tuotantomäärän kasvuun. Kittilä ja Kemi investoivat nostokuiluun, joka mahdollistaa tehokkaamman tuotannon entistä syvemmältä”, Liikamaa kertoo.

Malminetsinnästä raportoi Tukesille viime vuonna kaikkiaan 46 yhtiötä.

Kaikki Suomessa toimivat yhtiöt etsivät joko ensisijaisesti tai toissijaisesti kultaa. Perusmetalleista etsitään eniten kuparia ja nikkeliä. Akkuteknologian kasvunäkymien myötä kiinnostus kobolttiin, litiumiin ja grafiittiin on vahvistunut.

”Malminetsinnässä on nähtävissä rakennemuutos. Malminetsintäinvestoinnit ja kairauskilometrit vähenivät, mutta tutkimuspanostukset kohdistuvat entistä voimakkaammin alueille, joiden kallioperästä on vähän ennakkotietoa” Liikamaa sanoo.

Kaivostoiminta vaatii ammattitaitoa, rahaa ja riskinottoa. Suomesta ei löydy pääomaa satojen miljoonien eurojen sijoitukseen, ja suuret kansainväliset kaivosjätit ovat löytäneet markkinaraon.

Rahaa tarvitaan rutkasti myös malminetsintään ja kallioperän kairaamiseen. Varausilmoitukset antavat vasta etuoikeuden valmistella varsinaista malminetsintälupaa, ja varausaika käytetäänkin yleensä tiedonhankintaan ja alueen rajaamiseen.

Liikamaan mukaan keskimäärin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta päätyy kaivoksen avaamiseen. Tähän kuluu kymmeniä vuosia.

”Aika pientä toiminta vielä on. Suomesta ei ole tulossa reikäjuustoa”, Liikamaa toteaa.

Varausilmoituksia tehtiin viime vuonna 88. Malminetsintähakemuksia oli 149. Varausalueet kattavat noin 31 000 neliökilometriä ja malminetsintään oikeuttavat alueet noin 1 800 neliökilometriä.

Yli 70 prosenttia malminetsinnästä kohdistuu Lappiin, pääasiassa Sodankylän ja Kittilän väliselle alueelle.

”Se on mineraalivyöhykettä, jossa on potentiaalia. Siksi aktiivisuus on suurta”, Liikamaa sanoo.

Sodankylä–Kittilä-alueella sijaitsevat suuret kaivokset Kevitsa ja Kittilä Pahtavaara, ja lisää haluttaisiin perustaa.

Vireillä on muun muassa Anglo Americanin Sodankylään kaavailema Sakatin kaivos. Sen alueella sijaitsee Natura 2000 -luonnonsuojeluohjelmassa suojeltu Viiankiaavan suo, jossa on rikas monimetalliesiintymä. Hankkeesta tehdään parhaillaan ympäristövaikutusten arviointia.

Myös lannoiteyhtiö Yara Suomen pitkäaikainen Soklin kaivoshanke Savukoskella on jälleen aktivoitunut.

Suomeen on avattu kaivos viimeksi vuonna 2019, kun Sotkamo Silver aloitti tuotannon. Niin ikään viime vuonna alkoi malmin louhinta Valkeakoskella Dragon Miningin Kaapelinkulmassa. Vuoden 2010 jälkeen avattuja kaivoksia ovat myös Boliden Kylylahti, Boliden Kevitsa ja Laivan kaivos Raahessa.

Tietoa kaivoksista sekä malminetsintävarauksista ja -alueista löytyy Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta.

Malminetsintä oli suurimmillaan vuonna 2012, jolloin Kiina-buumi oli huipussaan. Sen jälkeen malminetsintä laski vuoteen 2016, mutta on Liikasen mukaan sittemmin ollut hienoisessa kasvussa.

Saimaallakin vuosikausia vireillä olleet malminetsintähankkeet ovat taas aktivoituneet. Seutu on geologisesti merkittävä, ja järven pohjassa on mineraaleja, jotka sopisivat muun muassa akkuteollisuuden käyttöön.

Suomen malmitutkimuksen varauksista keskusteltiin kuluneella viikolla yleisötilaisuuksissa Sulkavalla ja Juvalla.

Ranta-asukkaiden ja mökkiläisten huolena olivat ennen kaikkea luonto- ja ympäristöasiat sekä kiinteistöjen arvon säilyminen toistuvien malminetsintävarausten paineessa. Myös tiedonkulku herätti närää.

Juvan tilaisuudessa Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo keskittyi rauhoittelemaan yleisöä: ”Varausilmoitus ei ole malminetsintälupa vaan matalan kynnyksen lupa, joka takaa hakijalle etuoikeuden tehdä myöhemmin malminetsintähakemus. Jos sellainen tulee, se käsitellään kaivoslain mukaisesti.”

Keskitalo muistutti, että Saimaa on varattu vuosien varrella jo moneen kertaan.

Suomen malmitutkimuksen toimitusjohtaja Hannu Makkonen puolestaan ihmetteli ”häslinkiä”, jonka hänen varauksensa ovat aiheuttaneet.

”Tästä on noussut aikamoinen kohu jo varausvaiheessa väärin käytettyjen termien vuoksi. Ei tällaista ole aiemmin ollut. Yleensä tällaisia tupailtoja järjestetään vasta malminetsintävaiheessa”, Makkonen sanoi.

Suomen malmitutkimuksen Hannu Makkonen haluaa etsiä Juvan, Puumalan ja Sulkavan alueilta nikkeliä ja grafiittia. Hän pitää maanomistajien voimakasta vastustusta ”häslinkinä”.

Malminetsintähankkeet Etelä-Juvalla sekä Sulkavalla ja Puumalassa ovat Makkosen mukaan vasta alkuvaiheessa.

”Ihan teoreettiselta pohjalta näen, että Sulkavan ja Puumalan alueilla voisi olla grafiittia, jolla on kaupallista merkitystä. Juvan puolella on nikkeliesiintymä, jota on tutkittu jo 1980-luvulla. Haen myöhemmin malminetsintälupaa, jos tuntuu, että siihen on myöhemmin aihetta. Mistään kaivoksesta ei vielä kannata puhua. Jos mennään uudelle alueelle, kestää kymmeniä vuosia, ennen kuin jokin kansainvälinen kaivosyhtiö kiinnostuu”, Makkonen kertoi HS:lle.

”Teoriassa se tietenkin on mahdollista.”

Malminetsijä haluaa toki löytää malmia, Makkonen myöntää: ”Sillä on myös yleistä merkitystä. Geotiedon lisäys hyödyttää koko Suomea.”

Saimaan alueen kunnat eivät koe hyötyvänsä. Vaikka varsinaista kaivoshanketta ei vielä ole, huoli ympäristöstä ja maisemasta on kasvanut.

Puumala ja Juva vastustavat kaivostoiminnan aloittamista alueillaan. Kunnat ovat hyväksyneet julkilausuman, jonka mukaan sen aiheuttamat riskit alueen luonnolle, asutukselle ja elinkeinoille ovat liian suuret.

Kunnat vetoavat vuonna 2019 allekirjoittamaansa Järvi-Suomen peruskirjaan, jossa ne sitoutuvat turvaamaan alueen puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden myös tuleville sukupolville.

”Tätä korostetaan myös Juvan kunnan strategiassa, jossa erityisesti luontomatkailua pidetään tulevaisuuden mahdollisuutena”, Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska sanoo.

Saimaan alueen kunnilla on varsin kriittinen kanta mahdollisen kaivostoiminnan suunnitteluun varausalueella, sanoi Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska malminetsintähanketta koskevassa yleisötilaisuudessa. Taustalla Suomen malmitutkimuksen toimitusjohtaja Hannu Makkonen.

Yleisötilaisuus keräsi Juvan kunnantalolle joukon huolestuneita maanomistajia.

Kuntien mukaan varsinainen kaivostoiminta ei ole yhteen sovitettavissa alueelle, jossa on herkkää järviluontoa sekä runsaasti hajallaan olevaa vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Myös luontoon tukeutuva matkailu on kunnille tärkeää.

”Kaivostoiminta ei ole ongelmatonta alueen asukasrakenteen ja elinkeinojen kannalta. Ihmiset ovat varauksistakin huomattavasti huolestuneempia kuin ennen”, Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildén sanoo.

”Tietenkin jo varauksista on haittaa: ei kukaan investoi alueelle, jolla on mahdollisen kaivoksen leima”, sanoo Miisa Mink. Hän katsoo Pihlajasalosta rakentamattomalle vastarannalle, jossa männikköiset kalliot nousevat vedestä.

Saimaannorppa on tuttu näky Luonterin maisemassa.

Karu ja lähes luonnontilainen selkävesi on saimaannorpan pesimäaluetta, ja se on suojeltu Natura 2000 -ohjelmalla. Varauslupa ulottuu 200 metrin päähän Natura-alueesta.

”Kukaan ei voi olla niin hullu, että antaisi kaivosluvan tänne. Jos sellainen tulee, usko ihmisyyteen menee”, Mink sanoo.

”Mikään raha ei ikinä korvaa tätä luontoa.”

Seuraavana päivänä Pihlajasalosta tulee kuva sähköpostiin: saimaannorppa on käynyt illalla samassa maisemassa.