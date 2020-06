Kotimaa | Viharikokset

Poliisin ja syyttäjän näkemykset kansanedustajien epäillyistä rikoksista ovat eronneet toistuvasti: Valtakunnansyyttäjän mukaan poliisin päätöksiä viharikosten esitutkintaratkaisuista pyörretään vain vähän

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt poliisin suorittamaan esitutkinnan kansanedustaja Ano Turtiaisen Geoge Floyd -twiitistä ja useista Päivi Räsäsen kirjoituksista. Raija Toiviaisen mukaan on kokonaismäärään suhteutettuna on vain vähän tapauksia, joissa poliisin esitutkintakynnystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on täytynyt arvioida uusiksi.