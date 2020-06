Iisalmen poliisi epäilee nuorisoporukan käyttäneen, välittäneen ja myyneen koviksi huumeiksi luokiteltavia huumeita, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Tutkittavaan tapaukseen liittyvistä nuorista lähes kaikki ovat iisalmelaisia ja suurin osa heistä on iältään 15–16-vuotiaita.

Vanhempi rikoskonstaapeli Aleksi Hartikainen sanoo, että tapauksessa pistävät silmään nuorten ikä ja metamfetamiinin käyttö.

”Tapauksessa on poikkeuksellista tekijöiden nuori ikä ja kovat huumeet, kuten metamfetamiini. Käyttö on ollut aktiivista ja tapaukseen on liittynyt myös näiden huumeiden myyntiä”, Hartikainen sanoo

Tiedotteen mukaan poliisi on suorittanut tapauksessa kuulusteluita ja asian tutkinta jatkuu. Myöhemmin asia etenee syyttäjälle syyteharkintaan.

Hartikainen arvioi, että nuorten keskuudessa liikkuu nykyisin aiempaa enemmän huumeita.

”Huumeita on jo helpompaa hankkia älypuhelimen avulla kuin esimerkiksi tupakkaa”, Hartikainen sanoo.

Hartikainen korostaa ennalta ehkäisevän työn tärkeyttä, jotta yhä useampi tapaus voitaisiin estää.

”Iisalmeen on perustettu moniammatillinen Ankkuri-ryhmä. Ryhmä keskittyy erityisesti alaikäisten tekemien rikosten ennalta estämiseen”, Hartikainen sanoo.

”Koulujen alkaessa valistamme opettajia siitä, miten päihteiden käyttöön voi puuttua ja oppilaita siitä, mitä päihteet aiheuttavat. Sen olemme huomanneet, että asiasta joudutaan nykyään kertomaan yhä nuoremmille.”

Hartikainen uskoo, että koronaviruksen aiheuttama pysähdys keväällä yhteiskunnassa on vauhdittanut huumeiden käyttöä.

”Erityisesti nuorilla on ollut enemmän vapaa-aikaa. Kouluilla ei ole myöskään ollut normaaliin tapaan kontrollia. Jos on jo valmiiksi ollut ongelmia päihteiden käytössä, on tilanne voinut muuttua hankalammaksi.”