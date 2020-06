Seksuaalirikokset

Helsingin hovioikeus on alentanut poikkeuksellisen pitkää vankeusrangaistusta lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Kymmenen kuukauden alennus tuomioon tuli sillä perusteella, että tekijä on hakeutunut hoitoon ja pyrkii muuttamaan käytöstään.

Tämän takia 24-vuotiaan Toni Tapio Mustosen rangaistukseksi tuli seitsemän vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta.

Päätös on nyt tullut lainvoimaiseksi, sillä kukaan ei ole jättänyt määräajassa valituslupahakemusta korkeimmalle oikeudelle.

Helsingin käräjäoikeus langetti miehelle joulukuussa 2018 kahdeksan ja puolen vuoden vankeustuomion kaikkiaan 42 rikoksesta. Rikosnimikkeiden joukossa oli muun muassa törkeä raiskaus ja kaksi törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tuomion mukaan mies käytti seksuaalisesti hyväkseen useita lapsia ja otti heistä alastonkuvia.

Miehen uhreiksi joutui 11 lasta. Heistä nuorin oli kuusivuotias ja vanhin 15-vuotias.

Valtaosa rikoksista tapahtui vuosina 2016–2017, mutta ensimmäiseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön mies syyllistyi vuonna 2013. Hän oli tuolloin itsekin alaikäinen.

Hänellä oli ollut hallussaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvamateriaalia lapsista vuodesta 2010 lähtien. Tuomion mukaan muistitikulla, kolmella ulkoisella kovalevyllä, irtokovalevyllä ja tietokoneella oli ainakin 9 000 videotiedostoa ja noin 76 000 kuvatiedostoa.

Mies vaati hovioikeutta alentamaan tuomiota. Hän vetosi ensikertalaisuuteensa, aloittamaansa hoitoon sekä siihen, että hän on oma-aloitteisesti selvittänyt rikoksensa.

Syyttäjä puolestaan vaati rangaistuksen korottamista kymmeneen ja puoleen vuoteen.

Hovioikeudessa keskeiseksi kysymykseksi tuli se, voidaanko miehen rangaistusta lieventää.

Oikeus päätyi siihen, ettei mies ollut selvittänyt tekojaan siten, että tuomiota voitaisiin sen perusteella alentaa.

Hovioikeus kuuli uutena todistajana miestä kuulustellutta poliisia. Tämä kertoi, että kuulustelujen edetessä mies alkoi kertoa asioista avoimesti ja oli hyvin katuvainen.

Osa uhreista saatiin esimerkiksi tunnistettua miehen oman kertomuksen perusteella.

Hovioikeus kuitenkin päätyi siihen, ettei miehen avuliaisuus varsinkaan tutkinnan alkuvaiheessa ollut sitä tasoa, että rangaistusta voitaisiin sillä perusteella alentaa.

Suurin osa asioista saatiin selville poliisin tutkimusten kautta eikä miehellä ollut ansiota varsinkaan törkeimpien rikosten selvittämisessä.

Sen sijaan alennusta voidaan antaa sillä perusteella, että mies on hakeutunut hoitoon.

Mies itse kertoi ymmärtäneensä nyt tekojensa kauheuden, nöyryyttävyyden ja vastenmielisyyden. Tämän vuoksi hän on hakenut vankilassa apua, jotta hän voisi muuttaa käytöstään.

Hovioikeus viittasi korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin ja korosti, että rangaistuksen alentamiseksi tuomitun on osoitettava vakavaa pyrkimystä muuttaa seksuaalista käyttäytymistään.

Selvitysten perusteella mies on osallistunut aktiivisesti vankilan STEP-ohjelmaan ja tavannut psykologia viikoittain. Asiantuntijoiden mielestä kehitystä on tapahtunut: miehen uusimisriski on heidän arvioidensa mukaan selvästi madaltunut kuntoutuksen aikana.

Hovioikeuden mukaan kaikki tämä tukee sitä käsitystä, että mies pyrkii muuttamaan käytöstään. Hän myös aikoo jatkaa tukitoimia.

Tämän vuoksi hoito voidaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Rangaistusta alennettiin kymmenellä kuukaudella.